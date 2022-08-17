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Новини Війна
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Путін не відмовився від планів захопити всю Україну, хоч і мовчить про це, - ISW

путін

Росія, як і раніше, має на меті захопити більшу частину території України та змінити владу в Києві. Але тепер Кремль намагається спотворити свої справжні цілі.

Про це йдеться в доповіді американського Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Цензор.НЕТ.

Його співробітники аналізують виступ президента РФ Володимира Путіна на форумі "Армія-2022" 15 серпня. Описуючи цілі війни в Україні, Путін не згадав про територію за межами Донецької та Луганської областей. Він завершив свою промову твердженням, що "наші воїни разом із "бійцями Донбасу" з честю виконують свій обов'язок, борються за Росію, за мирне життя в "Донецькій та Луганській народних республіках", чітко виконують усі поставлені завдання, крок за кроком звільняють "землю Донбасу".

ISW зазначає, що ця заява різко контрастує з раніше сформульованими військовими цілями Росії щодо "денацифікації" та "демілітаризації" України. А також несумісна з діями Росії щодо "приєднання" окупованих частин Херсонської та Запорізької областей до РФ.

Також читайте: The Washington Post опублікувала деталі плану Путіна щодо захоплення України

Російські сили починають наступальні операції навколо Бахмута, на південний захід від Авдіївки та на південний захід від Донецька, а також вели безуспішні наступальні операції на півночі та північному заході Херсонщини, - додали в ISW.

Автор: 

план (170) путін володимир (24143)


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Топ коментарі
+18
Петр не имел никакого отношения к Руси. московия и раша - это не Русь.
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17.08.2022 07:47 Відповісти
+13
звичайно не відмовится кацапи зараз переводять свій обороний сектор по виробництву на цілодобовий графік в дві зміни і за кілька місяців можуть вийти де не буде браку зброї потрібно додавлювати нам мости бази і не робити пауз
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17.08.2022 07:28 Відповісти
+11
Думаю не досками окно в Европу забивает, а заливает железобетоном, а на прогресс ему просто наплевать (человек не умеет интернетом пользоваться).)))
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17.08.2022 07:31 Відповісти
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Путин проявил себя: "я не Гитлер, я - Петр І"
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17.08.2022 07:16 Відповісти
Какой он, нахер, Петр І...?
Петр в Европу прорубил окно, а этот окно досками забивает.
Петр за уши тянул русь к прогрессу, а этот опускает ее в 17-й век.
Петр попов поставил на место, а этот действует по их указке.
Хотя, да, одно их объединяет - оба они, и петр и путин, садисты и психопаты.
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17.08.2022 07:21 Відповісти
Думаю не досками окно в Европу забивает, а заливает железобетоном, а на прогресс ему просто наплевать (человек не умеет интернетом пользоваться).)))
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17.08.2022 07:31 Відповісти
путину плевать на своих солдат
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17.08.2022 07:42 Відповісти
Петр не имел никакого отношения к Руси. московия и раша - это не Русь.
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17.08.2022 07:47 Відповісти
А Владимир, Ярослав, они тоже не причастны к московии? Я просто не знаю. Говорят это в их честь областные центры названы.
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17.08.2022 18:58 Відповісти
Яку, бл, Русь??? Мокшань лапотную.
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17.08.2022 08:45 Відповісти
Наприкінці 19-го, на початку 20-го століть, останні уламки української Русі, галичани, відмовилися від своєї назви - русині, від назви своєї мови - руська, та від назви своєї землі - Русь, і стали ідентифікувати себе лише як українці, свою мову - українська та свою батьківщину - Україна.
Відтоді, вже півтора століття, назва Русь міцно асоціюється лише з Московією-Росією.
Які претензії до мене?
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17.08.2022 10:11 Відповісти
Московия - это не Русь! Никогда ею не была! 22 октября 1721-го Петр I переименовал Московское царство в Россию!!! Когда, наконец, это до Вас дойдёт!
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17.08.2022 09:17 Відповісти
Росіяни вмирали у фінських болотах при Петрі І
Росіяни вмирали в Прусії в Семилітній війні
Росіяни вмирали на грецьких островах Середземного моря при Катерині ІІ
Росіяни вмирали під Аустерліцом і в Альпах при Олександрі І
Росіяни вмирали в Угорщині при Миколі І
Росіяни вмирали на Балканах в Російсько-турецьких війнах
Росіяни вмирали на завоюванні Бухари і Самарканда
Росіяни вмирали під Порт-Артуром і Ляоляном
Росіяни вмирали по усьому світу всю історію існування Радянського Союзу
Росіяни вмирали в Карабаху Придністров"ї Фергані після розвалу Союзу
Росіяни вмирали в Лівії та Сирії
Зараз масово умирають в Україні

ЗДАЄТЬСЯ ЦІ ПРИДУРКИ ГОТОВІ ВИМЕРТИ ВЩЕНТ АЛЕ НЕ НАВОДИТЬ ПОРЯДОК У ВЛАСНОМУ ДОМІ!!!

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17.08.2022 10:00 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=0efvY-ELPVo Милый чЁ, да милый чЁ
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17.08.2022 07:21 Відповісти
Мстительный маньяк раздосадован и очень опасен
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17.08.2022 07:24 Відповісти
звичайно не відмовится кацапи зараз переводять свій обороний сектор по виробництву на цілодобовий графік в дві зміни і за кілька місяців можуть вийти де не буде браку зброї потрібно додавлювати нам мости бази і не робити пауз
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17.08.2022 07:28 Відповісти
Це жалюгідне мерзенне перелякане створіння може й надалі захоплювати Україну ротом по самі гланди сидячи обісране в обісраному ним самим бункері...
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17.08.2022 07:29 Відповісти
Так и я не видмовывся повесить *****, срущего в чемодан на первом попавшемся столбе.
Так выпьем-же за то, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями (с)
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17.08.2022 07:30 Відповісти
Краще, щоб можливості співпадали з бажанням.
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17.08.2022 09:11 Відповісти
Нехай бункерне чмо відсосе і подавиться .
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17.08.2022 07:33 Відповісти
Тут два варіанти
1) ***** розуміє,що програє і намагається знищити як можна більше інфраструктури та людського ресурсу щоб довше,дорожче було відбудовувати.
2) дають нам можливість думати,що ми маємо шанс на перемогу,отже дають час на витрачання ***********. Чекаючи коли західне озброєння дійде до мініму.
Ця тварюка дуже підла і він не рахується з втратами зі своєї сторони. Бидла яке можна знищувати ще дуже багато. А ми навпаки бережемо кожну людину. Хоча це не завжди вірно.
Для прикладу (вибачте що не скажу прямо хто бо просто не можу)
Так от один "комбат" з Західної Украхни сказав:
- щось ми погано воюємо,бо у нас всього 1 "200".
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17.08.2022 07:45 Відповісти
А чому не весь світ? Чого так скромно?
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17.08.2022 08:00 Відповісти
Воно не здатне об'єктивно мислити,в силу багатьох причин....одна з них - старість...
Світ змінився разом з Україною,а орда повертається в минуле...
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17.08.2022 08:09 Відповісти
Щоб він уже навіки замовк!
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17.08.2022 08:11 Відповісти
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17.08.2022 08:16 Відповісти
для усіх диктаторів-друзів ху@лостана ху@ло - очевидний долбо@об.
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17.08.2022 08:19 Відповісти
Так просто він виити не може шо він своім скаже -- якого хера заходили . Треба десь зібратись в одному місці і нанести ім страшнии удар а потім можна і потихенько віджимати
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17.08.2022 08:32 Відповісти
От згадаєте мої сллова після перемоги України це чмо не знайдуть як і колись шикльгрубера , а буде багато казочок , що нібито тушку знайшли з простреленою головою поруч кабєєва і т д , але доказів так і не буде, просто пилова завіса для бидла кацапського і для всієії спільноти планети , історія по колу
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17.08.2022 08:35 Відповісти
менше слухайте касапських пропагандонів (і головного серед них - *****); слідкуте за їх діями і тільки на їх підставі робіть висновки.
А касапські побрехеньки можуть бути лише допоміжним засобом.
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17.08.2022 08:41 Відповісти
ЗСУ опустили окурка з його армією орків. Все буде Україна, а моль вб'ють свої ж.
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17.08.2022 08:50 Відповісти
значит он уничтожит Россию!
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17.08.2022 08:52 Відповісти
Та знаем мы от шизанутых zомбарей "родственников" с ********** про эти планы ***********, там население, как лакмусовая бумажка, пока не меняется, надо ещё наваливать фашистам *****.
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17.08.2022 09:13 Відповісти
«Україна має справді довести, що вона хоче стати частиною європейського світу. Якщо вона цього досягне, то у Росії буде єдина перспектива - змиритися з цією реальністю і стати частиною Європи. Якщо вона (Росія) цього не зробить, то стане зруйнованим сателітом Китаю» © Збігнєв Бжезінський
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17.08.2022 09:50 Відповісти
розкажіть про це шольцу
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17.08.2022 10:11 Відповісти
jackdorseydonotbanme

@jackdorseydono1

·

https://twitter.com/jackdorseydono1/status/1559805459179110400 37 мин

***** отдал Сирию. Значит в Украине пойдет до конца...
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17.08.2022 11:10 Відповісти
Вот это новость. Ура! Башар Асад в тюрьме!
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17.08.2022 19:06 Відповісти
 
 