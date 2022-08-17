Путін не відмовився від планів захопити всю Україну, хоч і мовчить про це, - ISW

Росія, як і раніше, має на меті захопити більшу частину території України та змінити владу в Києві. Але тепер Кремль намагається спотворити свої справжні цілі.

Про це йдеться в доповіді американського Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Цензор.НЕТ.

Його співробітники аналізують виступ президента РФ Володимира Путіна на форумі "Армія-2022" 15 серпня. Описуючи цілі війни в Україні, Путін не згадав про територію за межами Донецької та Луганської областей. Він завершив свою промову твердженням, що "наші воїни разом із "бійцями Донбасу" з честю виконують свій обов'язок, борються за Росію, за мирне життя в "Донецькій та Луганській народних республіках", чітко виконують усі поставлені завдання, крок за кроком звільняють "землю Донбасу".

ISW зазначає, що ця заява різко контрастує з раніше сформульованими військовими цілями Росії щодо "денацифікації" та "демілітаризації" України. А також несумісна з діями Росії щодо "приєднання" окупованих частин Херсонської та Запорізької областей до РФ.

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Російські сили починають наступальні операції навколо Бахмута, на південний захід від Авдіївки та на південний захід від Донецька, а також вели безуспішні наступальні операції на півночі та північному заході Херсонщини, - додали в ISW.