Путін не відмовився від планів захопити всю Україну, хоч і мовчить про це, - ISW
Росія, як і раніше, має на меті захопити більшу частину території України та змінити владу в Києві. Але тепер Кремль намагається спотворити свої справжні цілі.
Про це йдеться в доповіді американського Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Цензор.НЕТ.
Його співробітники аналізують виступ президента РФ Володимира Путіна на форумі "Армія-2022" 15 серпня. Описуючи цілі війни в Україні, Путін не згадав про територію за межами Донецької та Луганської областей. Він завершив свою промову твердженням, що "наші воїни разом із "бійцями Донбасу" з честю виконують свій обов'язок, борються за Росію, за мирне життя в "Донецькій та Луганській народних республіках", чітко виконують усі поставлені завдання, крок за кроком звільняють "землю Донбасу".
ISW зазначає, що ця заява різко контрастує з раніше сформульованими військовими цілями Росії щодо "денацифікації" та "демілітаризації" України. А також несумісна з діями Росії щодо "приєднання" окупованих частин Херсонської та Запорізької областей до РФ.
Російські сили починають наступальні операції навколо Бахмута, на південний захід від Авдіївки та на південний захід від Донецька, а також вели безуспішні наступальні операції на півночі та північному заході Херсонщини, - додали в ISW.
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Петр в Европу прорубил окно, а этот окно досками забивает.
Петр за уши тянул русь к прогрессу, а этот опускает ее в 17-й век.
Петр попов поставил на место, а этот действует по их указке.
Хотя, да, одно их объединяет - оба они, и петр и путин, садисты и психопаты.
Відтоді, вже півтора століття, назва Русь міцно асоціюється лише з Московією-Росією.
Які претензії до мене?
Росіяни вмирали в Прусії в Семилітній війні
Росіяни вмирали на грецьких островах Середземного моря при Катерині ІІ
Росіяни вмирали під Аустерліцом і в Альпах при Олександрі І
Росіяни вмирали в Угорщині при Миколі І
Росіяни вмирали на Балканах в Російсько-турецьких війнах
Росіяни вмирали на завоюванні Бухари і Самарканда
Росіяни вмирали під Порт-Артуром і Ляоляном
Росіяни вмирали по усьому світу всю історію існування Радянського Союзу
Росіяни вмирали в Карабаху Придністров"ї Фергані після розвалу Союзу
Росіяни вмирали в Лівії та Сирії
Зараз масово умирають в Україні
ЗДАЄТЬСЯ ЦІ ПРИДУРКИ ГОТОВІ ВИМЕРТИ ВЩЕНТ АЛЕ НЕ НАВОДИТЬ ПОРЯДОК У ВЛАСНОМУ ДОМІ!!!
Так выпьем-же за то, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями (с)
1) ***** розуміє,що програє і намагається знищити як можна більше інфраструктури та людського ресурсу щоб довше,дорожче було відбудовувати.
2) дають нам можливість думати,що ми маємо шанс на перемогу,отже дають час на витрачання ***********. Чекаючи коли західне озброєння дійде до мініму.
Ця тварюка дуже підла і він не рахується з втратами зі своєї сторони. Бидла яке можна знищувати ще дуже багато. А ми навпаки бережемо кожну людину. Хоча це не завжди вірно.
Для прикладу (вибачте що не скажу прямо хто бо просто не можу)
Так от один "комбат" з Західної Украхни сказав:
- щось ми погано воюємо,бо у нас всього 1 "200".
Світ змінився разом з Україною,а орда повертається в минуле...
А касапські побрехеньки можуть бути лише допоміжним засобом.
@jackdorseydono1
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https://twitter.com/jackdorseydono1/status/1559805459179110400 37 мин
***** отдал Сирию. Значит в Украине пойдет до конца...