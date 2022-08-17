УКР
Резніков та Остін телефоном обговорили військову допомогу Україні, - Пентагон

Міністр оборони США Ллойд Остін телефоном обговорив із міністром оборони України Олексієм Резніковим питання надання у майбутньому американської військової допомоги Києву.

Також читайте: Від США ми отримали зброю, яку навіть не могли купити на початку війни, - Зеленський

Про це повідомила пресслужба Пентагону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Міністр оборони Ллойд Остін поговорив із міністром оборони України Олексієм Резніковим, щоб обговорити невідкладні та довгострокові потреби України у допомозі у сфері безпеки", - йдеться у повідомленні.

У ньому наголошується, що Резніков інформував Остіна про стан справ у районі бойових дій в Україні.

Сторони під час бесіди торкнулися також питання проведення наступного засідання Контактної групи, інформує пресслужба американського міністерства.

- Як там звільнили вже Єрмака?
- Ні.
- Тоді ми трохи відправимо вам зброї але малої дальності!
17.08.2022 07:45 Відповісти
А єрмак де? Як це він свій п'ятак не всунув?
17.08.2022 09:18 Відповісти
 
 