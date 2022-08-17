Резніков та Остін телефоном обговорили військову допомогу Україні, - Пентагон

Міністр оборони США Ллойд Остін телефоном обговорив із міністром оборони України Олексієм Резніковим питання надання у майбутньому американської військової допомоги Києву.

Також читайте: Від США ми отримали зброю, яку навіть не могли купити на початку війни, - Зеленський

Про це повідомила пресслужба Пентагону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Міністр оборони Ллойд Остін поговорив із міністром оборони України Олексієм Резніковим, щоб обговорити невідкладні та довгострокові потреби України у допомозі у сфері безпеки", - йдеться у повідомленні.

У ньому наголошується, що Резніков інформував Остіна про стан справ у районі бойових дій в Україні.

Сторони під час бесіди торкнулися також питання проведення наступного засідання Контактної групи, інформує пресслужба американського міністерства.