Резніков та Остін телефоном обговорили військову допомогу Україні, - Пентагон
Міністр оборони США Ллойд Остін телефоном обговорив із міністром оборони України Олексієм Резніковим питання надання у майбутньому американської військової допомоги Києву.
Про це повідомила пресслужба Пентагону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Міністр оборони Ллойд Остін поговорив із міністром оборони України Олексієм Резніковим, щоб обговорити невідкладні та довгострокові потреби України у допомозі у сфері безпеки", - йдеться у повідомленні.
У ньому наголошується, що Резніков інформував Остіна про стан справ у районі бойових дій в Україні.
Сторони під час бесіди торкнулися також питання проведення наступного засідання Контактної групи, інформує пресслужба американського міністерства.
