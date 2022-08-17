УКР
У списках поранених і вбитих в Оленівці, що надала РФ, не збігаються дані, - Лубінець

оленівка

У списках поранених та вбитих під час теракту в Оленівці українських військовополонених, які оприлюднила Росія, не збігаються дані. Саме тому до них не допустили представників Міжнародного комітету Червоного Хреста, ООН та не допускають представників України.

Про це в ефірі національного телемарафону сказав уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Zn.ua.

"Що відомо відносно поранених, по-перше, ми бачимо неспівпадіння списків поранених і загиблих, які офіційно оприлюднила російська сторона через засоби масової інформації РФ. Саме тому не дають зустрітися з нашими пораненими після Оленівки, щоб ми не отримали додаткової інформації", - сказав Дмитро Лубінець.

За його словами, для розслідування теракту в Оленівці чекають приїзду окремої Місії ООН. Проте і українська сторона всіляко намагається встановити істину.

Також читайте: "В Оленівці ми справді були два рази": Червоний Хрест розповів про спроби отримати доступ до українських полонених

"Ми чекаємо приїзду саме окремої місії ООН, яка створена на підставі заяви генерального секретаря і рішення генерального секретаря ООН, яка якраз і буде розслідувати юридично, що там сталося, - акцентував Лубінець. - Окрім того, на даний час через свої контакти, про які я не можу публічно говорити, і я, і військова розвідка займаємось і прикладаємо багато зусиль, щоб дійсно встановити, що там насправді відбулося. Хоча по всіх фактах наші військові експерти зробили висновок, що це була зрежесована, ретельно підготована провокація і воєнний злочин (РФ. - Ред.), де в середині був підірваний пристрій, який дає дуже високу температуру. З цими висновками, наскільки мені відомо, погодились всі міжнародні експерти, долучені до цієї справи".

+18
А что скажет Зелупа,который уверял в безопасности азовцев и говорил,что это эвакуация?
17.08.2022 08:21 Відповісти
+7
Він скаже що особисто витрачав би 7 мільярдів якщо країну почати готувати до війни заздалегіть , а це не погано бо гроші дорожчі людей
17.08.2022 08:24 Відповісти
+7
17.08.2022 08:26 Відповісти
Видатний договорун, зверхньокомандувач і очкогляд підозріло нагадує казкаря Діда Панаса. Щось там бурмоче про неймовірні досягнення особисто себе, ОП та зеленої шобли, щоб закінчити знаменитим : "Ось така ***...ня дітки!"
17.08.2022 08:42 Відповісти
За діда Панаса дизлайк! Пропагандисткий наратив нквд про "така х...я малята"
17.08.2022 08:46 Відповісти
Дуже спритно-хитра особа пролазливий Зеленський!Бо нахабно"викручується" всіляко з усіх шкідливих дій не в інтересах України, і число тих дій множинне.Допоки ...?
17.08.2022 09:18 Відповісти
Не може Бог так тяжко карати тільки за неходіння в церкву...
17.08.2022 09:16 Відповісти
а єрмаки мовчать.
17.08.2022 08:36 Відповісти
А до чого тут єрмаки, якщо про це заявляє уповноважений Верховної Ради України з прав людини ?
17.08.2022 09:20 Відповісти
Це "благодійний внесок" - і другий транш Іуди для перемоги над РАШИСТАМИ. Перший - він зробив, коли відпустив 32 ВАГНЕРІВЦЯ.
"Благими намерениями ВЕРХОВНОГО НЕлоха" дорога встелена до МОСКВИ.
17.08.2022 08:47 Відповісти
нагадаю, що він також обміняв і цемаха, і альфівців. а операцію по звільненню наших з Ізоляції - провалив.
17.08.2022 10:01 Відповісти
Що там дійсно сталося розвідка винюхує. Людей просто убили,багато захисників Маріуполя. А розвідка повинна розвідувати шляхи їх порятунку. Досить про дальність писати. Азов залишити помирати як в Маріуполі так і в полоні
17.08.2022 10:05 Відповісти
На одній зі стін можна розгледіти дошку з написами, ймовірно, залишеними українськими полоненими. З цих кадрів випливає, що у в'язниці перебували 193 солдати, з яких один був хворим.
17.08.2022 10:38 Відповісти
https://glavcom.ua/publications/kastratsija-ta-masove-ubivstvo-azovtsiv-chomu-rosija-pishajetsja-svojimi-vojennimi-zlochinami--864200.html
17.08.2022 10:39 Відповісти
 
 