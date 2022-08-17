У списках поранених і вбитих в Оленівці, що надала РФ, не збігаються дані, - Лубінець

У списках поранених та вбитих під час теракту в Оленівці українських військовополонених, які оприлюднила Росія, не збігаються дані. Саме тому до них не допустили представників Міжнародного комітету Червоного Хреста, ООН та не допускають представників України.

Про це в ефірі національного телемарафону сказав уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Zn.ua.

"Що відомо відносно поранених, по-перше, ми бачимо неспівпадіння списків поранених і загиблих, які офіційно оприлюднила російська сторона через засоби масової інформації РФ. Саме тому не дають зустрітися з нашими пораненими після Оленівки, щоб ми не отримали додаткової інформації", - сказав Дмитро Лубінець.

За його словами, для розслідування теракту в Оленівці чекають приїзду окремої Місії ООН. Проте і українська сторона всіляко намагається встановити істину.

"Ми чекаємо приїзду саме окремої місії ООН, яка створена на підставі заяви генерального секретаря і рішення генерального секретаря ООН, яка якраз і буде розслідувати юридично, що там сталося, - акцентував Лубінець. - Окрім того, на даний час через свої контакти, про які я не можу публічно говорити, і я, і військова розвідка займаємось і прикладаємо багато зусиль, щоб дійсно встановити, що там насправді відбулося. Хоча по всіх фактах наші військові експерти зробили висновок, що це була зрежесована, ретельно підготована провокація і воєнний злочин (РФ. - Ред.), де в середині був підірваний пристрій, який дає дуже високу температуру. З цими висновками, наскільки мені відомо, погодились всі міжнародні експерти, долучені до цієї справи".