Росіяни протягом доби завдавали ракетних та артилерійських ударів по Харкову та області, - Синєгубов

Окупанти інтенсивно завдавали артилерійських та ракетних ударів по місту та області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на дані від голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Окупанти кілька разів із РСЗО обстрілювали Салтівський район Харкова. Пошкоджені житлові багатоповерхові будинки, критична транспортна інфраструктура. На щастя, постраждалих немає. Протягом доби по області окупанти обстрілювали Харківський, Ізюмський, Чугуївський, Богодухівський райони. Вночі росіяни лише посилили удари", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після 21 години внаслідок обстрілу горіли гаражі та техніка фермерського господарства у Чугуївському районі. Після 23 години в Золочівській громаді, Богодухівського району, внаслідок обстрілу горів гараж та автомобілі.

"Сьогодні близько 5 ранку Штаб оборони зафіксував запуск більш як 5 ракет із Бєлгорода. Одна з ракет вдарила в межах Слобідського району Харкова. Ракетні удари пошкодили житлові будинки, виникли кілька пожеж у Золочівській громаді. Попередньо вдень у Золочеві окупанти артобстрілом влучали по території ліцею, пошкодили футбольний майданчик, зруйнували один житловий будинок, два - пошкодили", - пише Синєгубов.

Він додає, що в Ізюмському районі через обстріли пошкоджена критична інфраструктура, горіла трава на відкритих територіях.

За даними Центру екстреної медичної допомоги, у Золочеві з вибуховими травмами госпіталізували 22-річного чоловіка, стан - середній.

"На лінії зіткнення тривають інтенсивні бойові дії. Ворог намагається наступати неподалік Леб’яжого та Базаліївки. Наші захисники дають ворогу гідну відсіч, завдають окупантам втрат. Бої на цій ділянці тривають. У районі Леб'яжого окупанти дистанційно мінують місцевість", - інформують у ОВА.