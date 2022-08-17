Шольц наполягає на переговорах з Путіним: Він має знати, що ми від нього вимагаємо

Канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що розмови з російським диктатором Володимиром Путіним "важливі, зокрема й у майбутньому".

Про це він сказав в інтерв’ю шведським журналістам, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За словами Шольца, пряме спілкування з Путіним важливе, "особливо під час кризи". Він зазначив, що хоче, щоб Путін отримував повідомлення безпосередньо та прямо взяв на себе відповідальність за війну проти України.

"Моє чітке послання йому полягає в тому, що його стратегія щодо України не спрацює. Звичайно, це не означає, що Росія час від часу змінює курс. Але Путін має знати, чого ми від нього вимагаємо. Ось чому я вважаю, що такі розмови важливі, зокрема й у майбутньому", - заявив Шольц.

Він також висловив сумнів у нормалізації відносин з Росією в найближчому майбутньому.

"Росія веде війну проти України, приносячи величезні страждання та руйнування. Поки Росія не припинить цю війну, не виведе свої війська з України та не укладе мир на розумних умовах, я не бачу можливості навіть почати думати про нормалізацію", - резюмував канцлер.