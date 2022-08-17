Шольц наполягає на переговорах з Путіним: Він має знати, що ми від нього вимагаємо
Канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що розмови з російським диктатором Володимиром Путіним "важливі, зокрема й у майбутньому".
Про це він сказав в інтерв’ю шведським журналістам, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
За словами Шольца, пряме спілкування з Путіним важливе, "особливо під час кризи". Він зазначив, що хоче, щоб Путін отримував повідомлення безпосередньо та прямо взяв на себе відповідальність за війну проти України.
"Моє чітке послання йому полягає в тому, що його стратегія щодо України не спрацює. Звичайно, це не означає, що Росія час від часу змінює курс. Але Путін має знати, чого ми від нього вимагаємо. Ось чому я вважаю, що такі розмови важливі, зокрема й у майбутньому", - заявив Шольц.
Він також висловив сумнів у нормалізації відносин з Росією в найближчому майбутньому.
"Росія веде війну проти України, приносячи величезні страждання та руйнування. Поки Росія не припинить цю війну, не виведе свої війська з України та не укладе мир на розумних умовах, я не бачу можливості навіть почати думати про нормалізацію", - резюмував канцлер.
справи на фронті у русні все гірше і гірше, а в ЗСУ все краще і краще
якщо знову підняли всіх убовтувати Україну на "договірняк".
А пУка аж пищить - "миру" хоче .
Рішення просте - натиснути на Зеленського (компромат, Єрмак, "союзник" Ердоган) для створення паузи і відновлення сил із збереженням нинішніх позицій.
«Проблема с установлением мира заключается в том, что у администрации Байдена больше не будет возможности отвлекать внимание от ужасающих кризисов внутри страны, а именно от разрушительной инфляции, нарушенных цепочек поставок, засилья нелегальных мигрантов и смертоносной наркоэпидемии», - подчеркнул конгрессмен.
Он призвал ввести мораторий на любую иностранную помощь, в том числе Украине, как минимум на ближайшее десятилетие и сосредоточиться на решении внутренних проблем.
Вот кого надо бояться .
Каzапи його повинні придушити і спитати - а що нам ще зробити?
Ось тоді можливі якісь перемовини.