УКР
Шольц наполягає на переговорах з Путіним: Він має знати, що ми від нього вимагаємо

Канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що розмови з російським диктатором Володимиром Путіним "важливі, зокрема й у майбутньому".

Про це він сказав в інтерв’ю шведським журналістам, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За словами Шольца, пряме спілкування з Путіним важливе, "особливо під час кризи". Він зазначив, що хоче, щоб Путін отримував повідомлення безпосередньо та прямо взяв на себе відповідальність за війну проти України.

"Моє чітке послання йому полягає в тому, що його стратегія щодо України не спрацює. Звичайно, це не означає, що Росія час від часу змінює курс. Але Путін має знати, чого ми від нього вимагаємо. Ось чому я вважаю, що такі розмови важливі, зокрема й у майбутньому", - заявив Шольц.

Він також висловив сумнів у нормалізації відносин з Росією в найближчому майбутньому.

Також читайте: Шольц про заборону шенгенських віз для громадян РФ: Ми не повинні ускладнювати втечу від російської диктатури

"Росія веде війну проти України, приносячи величезні страждання та руйнування. Поки Росія не припинить цю війну, не виведе свої війська з України та не укладе мир на розумних умовах, я не бачу можливості навіть почати думати про нормалізацію", - резюмував канцлер.

Німеччина (7735) путін володимир (24825) Шольц Олаф (1142) переговори з Росією (1445)
Топ коментарі
+65
це просто сором, повна деградація німецької політики.
17.08.2022 09:13 Відповісти
+30
Можеш не пнутися. Папочку з компроматом путлер не віддасть...
17.08.2022 09:14 Відповісти
+29
Яке ж воно дебільне!
Оця нацистська гнида, це справжня ганьба для Німеччини та її народу!
17.08.2022 09:13 Відповісти
З чого робим висновки панови-

справи на фронті у русні все гірше і гірше, а в ЗСУ все краще і краще
якщо знову підняли всіх убовтувати Україну на "договірняк".

А пУка аж пищить - "миру" хоче .
17.08.2022 18:18 Відповісти
"Недоперчена сосиска" - так, здається, назвав цього персонажа наш посол. Все ще хоче заглянути в очко ботоксної потвори.
17.08.2022 18:24 Відповісти
Росія дуже тонко зрозуміла, що в війні наступає перелом. І не в її користь. Блокування забезпечення свого угрупування на півдні України, паніка в Криму після обстрілів військових об'єктів, масовий виїзд росіян з Криму - все це початок небажаного для РФ сценарію.
Рішення просте - натиснути на Зеленського (компромат, Єрмак, "союзник" Ердоган) для створення паузи і відновлення сил із збереженням нинішніх позицій.
17.08.2022 18:35 Відповісти
Гопник вертить бюргерами, як бубликами на пальці, бере на понти... Уже б поїхав до Бориса Джонсона чи того ж Реджепа Ердогана на майстер-клас спілкування з гопниками...
17.08.2022 20:01 Відповісти
Шольц ІДІОТ !
17.08.2022 20:03 Відповісти
Які переговори з терористам
17.08.2022 20:12 Відповісти
ПУТИН ПУГАЛО !!! У НЕГО БАШКА ИЗ СОЛОМЫ !)
17.08.2022 20:50 Відповісти
США совершают ошибку, продолжая вмешиваться в украинский кризис, не связанный напрямую с вопросами их национальной безопасности, заявил республиканец, член палаты представителей от штата Аризона Пол Госар. Его поддержали другие конгрессмены от республиканцев - Марджори Тейлор Грин от Джорджии и Томас Масси от Кентукки.
«Проблема с установлением мира заключается в том, что у администрации Байдена больше не будет возможности отвлекать внимание от ужасающих кризисов внутри страны, а именно от разрушительной инфляции, нарушенных цепочек поставок, засилья нелегальных мигрантов и смертоносной наркоэпидемии», - подчеркнул конгрессмен.
Он призвал ввести мораторий на любую иностранную помощь, в том числе Украине, как минимум на ближайшее десятилетие и сосредоточиться на решении внутренних проблем.
Вот кого надо бояться .
17.08.2022 21:11 Відповісти
Это республиканское двуличное лайно может идти в опу вместе с демокаратами и бидоном впридачу. они все кретины и трусы.
17.08.2022 21:31 Відповісти
На него видимо есть очень серьезный компромат- поэтому и стелится под путлера.
17.08.2022 21:12 Відповісти
куйлу похеру что вы там требуете. трусливы двуличные западные гомики. куйло надо убивать а не скулить о переговорах и санкциях...
17.08.2022 21:29 Відповісти
Шредер бабки привез від путіна.
17.08.2022 22:03 Відповісти
Украина готова начать переговоры с Россией, если Германия отдаст России пол Германии. Шольц согласен на переговоры???
17.08.2022 22:20 Відповісти
Яки на#уй перемовини з #уйлом?

Каzапи його повинні придушити і спитати - а що нам ще зробити?

Ось тоді можливі якісь перемовини.
17.08.2022 22:26 Відповісти
На думку шольца, х...ло досі не знає що від нього хочуть?
17.08.2022 22:46 Відповісти
Так само можна говорити з каменем на вулиці.
17.08.2022 23:53 Відповісти
Дойче швайне!
18.08.2022 00:11 Відповісти
Дебил.
18.08.2022 01:26 Відповісти
Упоротий дядько.
18.08.2022 06:28 Відповісти
Усім з ранку доповідати )(уйлу усяку )(уйню
18.08.2022 08:06 Відповісти
Німці байдужі до чужої біди , вплив орків там дуже сильний - багато німецьких політиків просто продалися Кремлю і залежні від поставок газу і нафти. Ось до чого привела енергетична залежність країн Європи від росії ! ! ! Не хотіла ЄВРОПА зменшувати енергетичну залежність від росії - виростили на свою голову ІМПЕРІЮ ЗЛА ! ! !
18.08.2022 08:26 Відповісти
