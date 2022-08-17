УКР
Петицію про повернення громадянства голові штабу оборони Дніпра Корбану підписало вже понад 12 тисяч громадян

корбан

Президента просять переглянути та скасувати указ про припинення громадянства України Геннадія Корбана.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт президента України.

12 серпня на сайті президента було зареєстровано петицію "Про перегляд помилкового рішення та скасування Указу Президента України №502/2022 від 18 липня 2022 року в частині припинення громадянства України Корбана Геннадія Олеговича" №22/158884-еп. Наразі петицію вже підписали більше 12,5 тисяч осіб. Залишилося ще 88 днів для підписання.

Читайте також: На сайті президента зареєстрована петиція про скасування указу Зеленського щодо позбавлення Корбана громадянства

Автор петиції Андрій Магера у тексті наголосив, що припинення Геннадія Корбана громадянства України "завдає істотного удару по авторитету нашої держави як правової та європейської, а в умовах війни – по обороноздатності Дніпра як одного з ключових центрів опору російській агресії", адже його внесок "у справу захисту України зараз, як й у 2014 році, – вагомий та беззаперечний".

Також читайте: Позбавлення громадянства Корбана схоже на радянську "адміністративну висилку", - Глузман

Зокрема автор посилається на Конвенцію про статус апатридів 1954 року, Конвенцію про скорочення безгромадянства 1961 року, Європейську конвенцію про громадянство 1997 року, що стали частиною національного законодавства України та апелює до того, що Україна як держава взяла на себе жорсткі міжнародні зобов’язання щодо уникнення випадків безгромадянства.

Нагадаємо, 20 липня з'явилася інформація, що президент України Володимир Зеленський може невдовзі підписати укази про позбавлення громадянства кількох впливових бізнесменів та політиків, серед яких і голова штабу оборони Дніпра Геннадій Корбан.

22 липня Корбан повідомив, що у нього на кордоні вилучили паспорт та не пускають в Україну.

Раніше повідомлялось, що на сайті президента зареєстрована петиція про скасування указу Зеленського щодо позбавлення Корбана громадянства

Топ коментарі
До речі, каломойше вже не громадянин України, то на якій підставі він знаходиться в Україні? Чому він досі не видворений? Не на часі критикувати владу, правда?!
17.08.2022 09:24 Відповісти
Можна сформувати петицію «Про видання Коломойського США»? Думаю вона за пару годин набере необхідну кількість голосів.
17.08.2022 09:32 Відповісти
Проще выпустить мужиков Европу чем вернуть гражданство Корбану!
17.08.2022 09:20 Відповісти
А где он, в Буковеле? Может его лыжной палкой заколоть? скоко проблем сразу решиться!!!
17.08.2022 09:28 Відповісти
про РІфмастера вкурсі, а що не так із Корбаном, він має інше громадянство, йому припинили, а не побавили, це дуже важливо, громадянство України.
17.08.2022 15:35 Відповісти
а я за повний відстріл кріміналітету, будь-якого, всіх рейдерів так само, минулих не буває, всі причетні до цього пи*ця що маємо зараз
17.08.2022 09:27 Відповісти
Не сумніваюсь. Бидлу насрати на конститцуцію і закони.
17.08.2022 09:51 Відповісти
Всех, у кого второй паспорт - в 24 часа. И зеля, и порох, и весь парламент сразу - нах. Останется один Залужный. Нам хватит. И ссориться не будем
17.08.2022 09:39 Відповісти
так в корбана ніби було ще одне громадянство
17.08.2022 10:01 Відповісти
Ага, хитрый ты какой, как он на исторической родине будет бабки *******?? (прошу прощения за мой французкий) Там без него таких хитро вые...х хватает из бывшей ССССССРРР!! А тут еще одни хитро сделанный нарисовался!!!
17.08.2022 10:45 Відповісти
достали со своими петициями, свои зады прикрывать
17.08.2022 10:06 Відповісти
Урюцькім ізіком заіпали смердіти ще більше...
17.08.2022 11:12 Відповісти
Зато теперь хоть ясно сколько еврев топят (проживают) за Корбан Даласа в Днепре!!!
17.08.2022 10:42 Відповісти
Спочатку потрібно Корбану позбутися іншого громадянства
17.08.2022 11:59 Відповісти
З відсутністю Гєші в Дніпрі помітив тільки такі речі:
1. Менше стало автівок на штрафмайданчику на Винокурова, куди його парксервіс возив арештовані за якусь ***** машини, які потім віддавали власникам за три тисячі гривень.
2. Мусора притихли, зранку не носяцця по місту як мартівські коти.
3. Менше пробок на вулицях.
4. Паливо на АЗС подешевшало.
5. На базарі подешевшали овочі.
6. По роботі ППО змін нема, навіть менше стало прильотів в місто...
7. Печінка, ****, як давила при Корбану-так і давить коли випью...

17.08.2022 14:20 Відповісти
Значить буде петиція, про заборону подальших петицій на цю тему.
17.08.2022 18:21 Відповісти
12 тис підписів петиції. Мабуть, збирали по всіх синагогах Дніпра. Симпатики Ґенкі можуть поїхати в Єрусалим і записати свої побажання на папірці, і встромити його між цеглинами в Стіні плачу, як це роблять правовірні іудеї. Кажуть, допомагає. В кого знижена чоловіча сила - у того відновлюється потенція, у лисих відростає чуб, а Коґбану повеґтається ґґомадянство
17.08.2022 18:32 Відповісти
 
 