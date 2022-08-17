361 дитина загинула в Україні через агресію РФ, понад 712 - поранені, - Офіс Генпрокурора

Більше ніж 1073 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 17 серпня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 361. Зросла кількість поранених - понад 712.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генпрокурора.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 376, Харківській - 198, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 60, Херсонській - 55, Запорізькій - 40. 16 серпня внаслідок артилерійського обстрілу ворогом м. Торецьк Донецької області поранено 6-річного хлопчика", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 541 дитина втратила батьківське піклування безпосередньо через війну, - Національна соціальна сервісна служба

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2328 закладів освіти. З них 289 зруйновано повністю.