УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7319 відвідувачів онлайн
Новини
13 347 45

Після смерті Путіна в Росії буде найскладніший період. Проблем буде не менше, ніж від Путіна, - Кулеба

путин,путін

Після смерті президента РФ Володимира Путіна Росія потрапить у глибоку кризу, з якої вийде нова Росія. Але цей період буде складним для України.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав в інтерв’ю Дмитру Гордону, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Буде найскладніший період після смерті Путіна. Найскладніший. Тому що країна відвикла жити без свого керманича. І цей період створюватиме Україні не менші проблеми, ніж сам Путін. Єдине, що буде краще, - що, звісно, у Путіна є особиста obsession щодо України... Особиста одержимість Україною", - сказав Кулеба.

На його думку, Путін був "досить успішним лідером", але тричі у житті він обпікся, і всі три рази - це була Україна. Тепер, за словами глави МЗС, українці для Путіна - "особиста образа".

Читайте: The Washington Post опублікувала деталі плану Путіна щодо захоплення України

Кулеба зазначив, що, хоча багато хто зараз обговорює потенційний розпад Росії, "це дуже поки що гіпотетичний сценарій".

"Я розумію тверезо, що поки Путін живий, буде приблизно так, як є. Після нього Росія потрапить у глибоку кризу, з якої вийде нова Росія. Або ще деспотичніша, або вільніша. Але якщо вона буде вільною, то незабаром після цього етапу вона знову сповзе в деспотію, бо, усупереч святій вірі європейців та європейських інтелектуалів, що свобода в Росії можлива, практика історична вказує, що це не так", - підсумував Кулеба.

Також читайте: Путін не відмовився від планів захопити всю Україну, хоч і мовчить про це, - ISW

Автор: 

путін володимир (24825) росія (67862) Кулеба Дмитро (3606)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+19
після перемоги та зміни зеленої влади в УКРАЇНІ буде надскладний період відновлення та очищення від зрадників і корупціонерів.
показати весь коментар
17.08.2022 09:23 Відповісти
+13
Пан Кулеба виглядає ідіотом, розмірковуючи про те, що буде після смерті путіна. Він не помре ніколи, бо путєн- це 99% тамтешнього народонасєлєнія, якому жити "в найскладніший період" не звикати, бо той період у них - це минуле, сьогодення і майбутнє!
показати весь коментар
17.08.2022 09:27 Відповісти
+12
Мені особисто до, перепрошую, великої дупи, що там з ними буде. Мені більше болить доля нашої країни. Молю до Бога, щоб позбутися ворогів зовнішніх та внутрішніх!
показати весь коментар
17.08.2022 09:23 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Величие страны в благополучии народа, а не в диктатуре власти и самом большом тоталитарном государстве.
показати весь коментар
17.08.2022 09:19 Відповісти
Решение эдинственное - они ВСЕ должны просто взять и сдохнуть вместе со своим зал-пунфюрером.
показати весь коментар
17.08.2022 10:49 Відповісти
Та й буй з ними! 5 метровий паркан від них збудувати і хай там жруть один одного.
показати весь коментар
17.08.2022 09:20 Відповісти
після перемоги та зміни зеленої влади в УКРАЇНІ буде надскладний період відновлення та очищення від зрадників і корупціонерів.
показати весь коментар
17.08.2022 09:23 Відповісти
Скільки вже разів влада в нас змінювалась? А корупція процвітає... Наступна зміна нічого не дасть, тому, що вони всі і лізуть у владу щоб займатись корупцією.
показати весь коментар
17.08.2022 09:41 Відповісти
Нажаль, це не так. Влада в Україні змінюється регулярно, але зрадників та корупціонерів не меншає.
показати весь коментар
17.08.2022 09:42 Відповісти
Нєа, ніякого очищення не буде. Ба, більше, корупція розквітне з новою силою. Навіть зараз, під соусом війни творяться ще більш чорні справи. Україна ментально країна-корупціонер. Тут по-іншому жити не можуть.
показати весь коментар
17.08.2022 09:53 Відповісти
Мені особисто до, перепрошую, великої дупи, що там з ними буде. Мені більше болить доля нашої країни. Молю до Бога, щоб позбутися ворогів зовнішніх та внутрішніх!
показати весь коментар
17.08.2022 09:23 Відповісти
Там двойников и тройников ***** еще столько, что хватит лет на 30-40 , так что кулеба расслаблять булки рано
показати весь коментар
17.08.2022 09:24 Відповісти
журналюги "хоронять" путіна вже, напевно, як 10-років...
а чекісти все цю Гниду "воскрешають"....
і Терорист жириновскій та Скотина кабздон вже "прийняли правильне" рішення...

а люди знову "вангують" коли здохне Злодій путін.....
показати весь коментар
17.08.2022 09:33 Відповісти
Яка поважна людина дасть інтерв'ю гордону?
показати весь коментар
17.08.2022 09:26 Відповісти
І що з того?
Навіть якби всі кацапи повиздихали, то світ би лише зітхнув з полегшенням!
Лише шольци скимлили б.
Так що, нехай хоч жеруть оди одного: я лише за!
показати весь коментар
17.08.2022 09:27 Відповісти
Да насрать что будет на *********. Хотя нет, не насрать. Чем на ********* будет хуже тем для нас будет лучше. Может хоть на пару десятков лет от нас отстанут. А то что рашисты от нас отстанут насовсем я никогда не поверю. Раzия должна быть разрушена и раздроблена на маленькие куски. Ето и будет залог долгого мира. Если бы же ***** удалось создать советский союз раньше чем он напал на Украину то вряд ли бы мы выстояли против всех бульбашей, казахов, арямян, молдован и тд.
показати весь коментар
17.08.2022 09:27 Відповісти
Пан Кулеба виглядає ідіотом, розмірковуючи про те, що буде після смерті путіна. Він не помре ніколи, бо путєн- це 99% тамтешнього народонасєлєнія, якому жити "в найскладніший період" не звикати, бо той період у них - це минуле, сьогодення і майбутнє!
показати весь коментар
17.08.2022 09:27 Відповісти
там будет что-то типа переворота, и тогда нападёт Китай
показати весь коментар
17.08.2022 09:29 Відповісти
Буде як в північній Кореї, будуть плакати та страждати за велікім вождьом, положать його мумію в мавзолеї і будуть ходити на екскурсію.
показати весь коментар
17.08.2022 09:30 Відповісти
може ти потурбуєшся про Украіну? Чого ви не окопи рили, а дороги для агресора будували?
показати весь коментар
17.08.2022 09:30 Відповісти
Танкам та БТР-ам агресора, взагалі-то по барабану, що по асфальту, що по землі їхати. А от по цих дорогах поставляється зброя та забезпечення до наших хлопців на фронт. А ще, коли до війни по цих дорогах швидко, зі справною ходовою та рівними дисками доїзжали до інших міст, то не скиглили "нащо нам нормальні дороги ?".
показати весь коментар
17.08.2022 09:43 Відповісти
Кулеба нехай краще розповість - чому зелена влада не рила окопи, як йому на єрмаку у вересні минулого року радив високопосадовець із США!!! Тоді треба було входити в роль Кассандри, а не тепер!!!
показати весь коментар
17.08.2022 09:31 Відповісти
показати весь коментар
17.08.2022 09:33 Відповісти
ТО ви ЗЕлені уйобки пропонуєте українцям почекати поки здохне путін
показати весь коментар
17.08.2022 09:35 Відповісти
Мне нравится эта тема. Смерть путина. Россия без путина. Путин сдох.
Либералы делают путина козлом отпущения, виновным во всём.
Кулеба молодец!
Эту тему в публичном пространстве надо развивать.
показати весь коментар
17.08.2022 09:36 Відповісти
Прєдсказатєль хрєнов. Цікаво, хто з порядних людей даватиме інтерв'ю агентові впливу гордону?
показати весь коментар
17.08.2022 09:37 Відповісти
Ща ещё окажется что путлер был самым адекватным из всей своры. Правда есть шанс, что шайка разбежится без главаря. Но лично мне, с самого начала, с 2000 по сейчас кажется что путин безвольная марионетка кооператива озеро. Что управляют процессом Сечин и ко, так называемые серые кардиналы. Психотип путлера это серая мышь, одинокая, невежественная особа с клеймом неполноценности тянущегося с детства. У него нет харизмы, у него нет стальных яиц, не зря у него кличка "моль". Так что не сильно мне верится в его личность. Ну а местные будут любому дерьму поклоняться и из любого говна сотворить культ личности. Но опять же, если марионетка кооператива сдохнет, могут начаться брожения за захват власти, сейчас эта всех устраивает, а другая может устраивать не всех.
показати весь коментар
17.08.2022 09:37 Відповісти
Лише "ПАРАСОЛЬКА" НАТО може НАДІЙНО захистити Україну від будь яких "НЕСПОДІВАНОК" РАШІ. Непотрібно "изобретать колесо", коли воно вже існує. Фінляндія і Швеція - тому ПРИКЛАД!
показати весь коментар
17.08.2022 09:37 Відповісти
Враховуючи як довго являли світу дохляка Жирика, то і дохлу тушку Пуйла теж представлять тільки коли будуть вважати за потрібне. А не тоді коли воно реально здохне.
показати весь коментар
17.08.2022 09:39 Відповісти
Как говорил мой знакомый африканец: "Не пугай обезьяну, пока она не схватит апельсин"
показати весь коментар
17.08.2022 09:43 Відповісти
Бункерний ще років з десять спокійно проживе, а розпад рашки - дуже туманна перспектива. Можна скільки завгодно верещати про швидкий й неминучий розпад імперії, але особисто я, в це не вірю. Нам самім би залишитись на мапі світу. Ось що дійсно важливе зараз.
показати весь коментар
17.08.2022 09:48 Відповісти
Якщо вірити портніковим, то росія вже розвалилася у 2014-му році.
показати весь коментар
17.08.2022 09:55 Відповісти
Если Украина не победи ***** именно на поле боя то его еще лет 50 будут как Брежнева на руках носить. Только полная и безоговорочная победа Украины толкнет рашистов на смену режима.
показати весь коментар
17.08.2022 09:49 Відповісти
"безоговорочная победа Украины толкнет рашистов на смену режима." Тогда, для какой цели рашисты станут менять режим?
показати весь коментар
17.08.2022 13:33 Відповісти
Мольфар Кулеба?
показати весь коментар
17.08.2022 09:53 Відповісти
Чергова мантра зе-шобли на тему : поганий путлєр, харошиє рюZZькє. Ані нєуінауати, іх абманулі пропаґандони с рашаТВ.

От здохне кремлефюрер - тоді й заживемо. Вірно, зєбанутий кулєба?
показати весь коментар
17.08.2022 09:56 Відповісти
А ти зміст написаного розумієш чи взагалі не читаєш текст та твоя мета-безпричинно ображати будь-кого ?
"Після нього Росія потрапить у глибоку кризу, з якої вийде нова Росія. Або ще деспотичніша, або вільніша. Але якщо вона буде вільною, то незабаром після цього етапу вона знову сповзе в деспотію, бо, усупереч святій вірі європейців та європейських інтелектуалів, що свобода в Росії можлива, практика історична вказує, що це не так", - підсумував Кулеба."
показати весь коментар
17.08.2022 10:06 Відповісти
Нормальні люди вмирають, нелюді - канають, як щури.
показати весь коментар
17.08.2022 09:58 Відповісти
Коли здохне х*йло, у вигрібній ямі "расія" почнеться справжня "олімпіада" по віджиму одне у одного вже "віджатого, с3,14зженого й розпиляного"...
показати весь коментар
17.08.2022 10:01 Відповісти
Проблема буде для баянів, дохрена буде порваних.
показати весь коментар
17.08.2022 10:03 Відповісти
Ось тому ВСІМ українцям і потрібно якомога ШВИДШЕ зробити ВІРНІ висновки стосовно співіснування з сумісною територією "запорєбєр'я". Це стосується всіх нас, без виключення... Тому владі вже зараз потрібно швидко змінити законодавство країни, аби до нас не "перлись косяками хАрошиє рускіє" з надією отримати наше громадянство, які в будь якому випадку будуть намагатись побудувати у нас в Україні власну "новую рАсію". До того ж вже зараз потрібно прийняти Закон щодо правил надання та позбавлення громадянства, аби будь який "діяч" на кшталт президента не вважав себе "царем" та не діяв за принципом: "схочу надам, захочу - позбавлю"! До того ж потрібно ОБОВ'ЯЗКОВО ввести таку категорію, як "не громадянин" за прикладом країн Балтії, тому як після звільнення окупованих територій Криму та ОРДЛО там буде дуже багато осіб з наскрізь "промитими" ворожою пропагандою "мізками", які потім знов будуть просувати московитські наративи щодо "ущємлєнія язика" та "ми с рАсієй брат'я". Кого ці "обиватєлі" можуть привести на виборах до влади гадати багато не потрібно... А всіх тих, хто досі "топить" за московію та є етнічним "руССкім", потрібно ПОЗБАВЛЯТИ громадянства України та висилати "на землю предків", - нехай там скільки завгодно піклуються про власну "родіну", а не псують нам життя! Власних же "хАхлів" потрібно так "перевиховувати", аби вони НАВЧИЛИСЬ ЛЮБИТИ НЕНЬКУ, а не "рАсію"...
показати весь коментар
17.08.2022 10:23 Відповісти
ничего не изменится, там 100 миллионов Путлеров , каждый подлее, гнуснее и кровожадней предыдущего.
Будут грабить, насиловать и убивать всех кто слабее, пресмыкаться и лебезить перед сильным, такова кацапсинова натура.
Кацапсин нельзя изменить, кацапсин надлежит истребить!
показати весь коментар
17.08.2022 10:42 Відповісти
Парашку не можна залишати цілою, її просто необхідно розвалити! Інакше все почнеться спочатку, до безкінечності! Це ракова пухлина людства! Чим довше вона зберігається, тим ширше розпускає свої метастази по планеті, поки не знищить цивілізацію! Захід цього вперто не хоче зрозуміти!
показати весь коментар
17.08.2022 11:50 Відповісти
ВСЁ РАВНО БЫСТРЕЕ ПУСТЬ ЗДОХНЕТ !!!
показати весь коментар
17.08.2022 20:47 Відповісти
 
 