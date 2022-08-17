Після смерті Путіна в Росії буде найскладніший період. Проблем буде не менше, ніж від Путіна, - Кулеба

Після смерті президента РФ Володимира Путіна Росія потрапить у глибоку кризу, з якої вийде нова Росія. Але цей період буде складним для України.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав в інтерв’ю Дмитру Гордону, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Буде найскладніший період після смерті Путіна. Найскладніший. Тому що країна відвикла жити без свого керманича. І цей період створюватиме Україні не менші проблеми, ніж сам Путін. Єдине, що буде краще, - що, звісно, у Путіна є особиста obsession щодо України... Особиста одержимість Україною", - сказав Кулеба.

На його думку, Путін був "досить успішним лідером", але тричі у житті він обпікся, і всі три рази - це була Україна. Тепер, за словами глави МЗС, українці для Путіна - "особиста образа".

Читайте: The Washington Post опублікувала деталі плану Путіна щодо захоплення України

Кулеба зазначив, що, хоча багато хто зараз обговорює потенційний розпад Росії, "це дуже поки що гіпотетичний сценарій".

"Я розумію тверезо, що поки Путін живий, буде приблизно так, як є. Після нього Росія потрапить у глибоку кризу, з якої вийде нова Росія. Або ще деспотичніша, або вільніша. Але якщо вона буде вільною, то незабаром після цього етапу вона знову сповзе в деспотію, бо, усупереч святій вірі європейців та європейських інтелектуалів, що свобода в Росії можлива, практика історична вказує, що це не так", - підсумував Кулеба.

Також читайте: Путін не відмовився від планів захопити всю Україну, хоч і мовчить про це, - ISW