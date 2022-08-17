УКР
Шмигаль дав доручення КРАІЛ та Мін’юсту вирішити питання із забороною 1xBet в Україні

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль дав доручення ряду міністерств та Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей вирішити питання з забороною діяльності російського букмекера 1xBet в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у виданні delo.ua з посиланням на відповідь прес-служби Кабінету міністрів України .

Нагадаємо, після того, як більше 26 тисяч українців за тиждень підписали петицію з вимогою заборонити діяльність 1xBet в Україні та анулювати надані цій російській букмекерській конторі ліцензії на роботу в Україні, президент України Володимир Зеленський доручив прем‘єр-міністру Денису Шмигалю виконати вимогу українців.

"Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль доручив перевірити роботу оператора азартних ігор, що працює в Україні під брендом 1хBet. Також доручено розглянути питання заборони діяльності компанії під російським брендом, що було порушено в електронній петиції до Президента України, яка набрала понад 25 тисяч підписів", - повідомили в Уряді.

Відповідні завдання Денис Шмигаль поставив Міністерству юстиції, Міністерству внутрішніх справ, Бюро економічної безпеки, Національній поліції, Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей.

Також читайте: Від СБУ вимагають втрутитися у роботу російського букмекера 1xBet в Україні та накласти на нього санкції

В той же час, на уточнююче питання, чи надав Денис Шмигаль доручення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей анулювати видані раніше ліцензії 1xBet, чого вимагали підписанти петиції до президента, прес-секретар Прем‘єр-міністра відповісти відмовилась.

Як відомо, 30 березня 2022 року Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей видала дві ліцензії ТОВ "Твоя беттингова компанія" на роботу в Україні російського букмекера 1xBet, який належить трьом громадянам країни-агресора.

Після піднятого в українському суспільстві скандалу Бюро економічної безпеки України відкрило кримінальне провадження за ухилення від сплати податків та незаконну гральну діяльність на вказану фірму.

Тим часом громадська активістка Тетяна Локацька звернулась до СБУ з вимогою внести на розгляд Ради національної безпеки та оборони питання про накладання санкцій на ТОВ "Твоя беттінгова компанія" та всіх інших фізичних та юридичних осіб, пов‘язаних з 1xBet.

"Також доручено розглянути питання заборони діяльності компанії під російським брендом "
Це як? Змінити країну реєстрації, назву, з тими ж власниками і фсЬо Ок, чи як?
17.08.2022 10:11 Відповісти
шмыга дал время 1xbet переригистрироваться другими словами
17.08.2022 10:27 Відповісти
А хто понесе покараня що їм дозволили працювати в Україні?
17.08.2022 10:39 Відповісти
Шо то я не въеду... Из статьи понятно что - "видкрито https://dev.ua/news/biuro-ekonomichnoi-bezpeky-vidkrylo-provadzhennia-proty-1xbet-1660307691 кримінальне провадження за ухилення від сплати податків та незаконну гральну діяльність на вказану фірму"?? Каакая еще нах петиция?? ЭТОГО ЧТО МАЛО, ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ДАТЬ ****...Й??? Или надо чтобы народ сам начал мочить офисы этой помойки?? Где прокуратура, ментенки, САБУ и еще там хер знает кто кто бабло только поучает???
17.08.2022 10:59 Відповісти
шо за мутня?
шмигаль візьми і заборони а не "спригуй" з теми а то мутний краіл передоручить заборону самій Вєркі Сєрдючці
17.08.2022 11:11 Відповісти
Свого часу, як пам'ятаєте, Гепу підстрелили за те, що він взяв гроші, роботу не виконав, але й гроші не віддав.
Цікаво, шмигалі гроші віддадуть, чи їх потроху почнуть стріляти?
