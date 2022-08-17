Шмигаль дав доручення КРАІЛ та Мін’юсту вирішити питання із забороною 1xBet в Україні

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль дав доручення ряду міністерств та Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей вирішити питання з забороною діяльності російського букмекера 1xBet в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у виданні delo.ua з посиланням на відповідь прес-служби Кабінету міністрів України .

Нагадаємо, після того, як більше 26 тисяч українців за тиждень підписали петицію з вимогою заборонити діяльність 1xBet в Україні та анулювати надані цій російській букмекерській конторі ліцензії на роботу в Україні, президент України Володимир Зеленський доручив прем‘єр-міністру Денису Шмигалю виконати вимогу українців.

"Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль доручив перевірити роботу оператора азартних ігор, що працює в Україні під брендом 1хBet. Також доручено розглянути питання заборони діяльності компанії під російським брендом, що було порушено в електронній петиції до Президента України, яка набрала понад 25 тисяч підписів", - повідомили в Уряді.

Відповідні завдання Денис Шмигаль поставив Міністерству юстиції, Міністерству внутрішніх справ, Бюро економічної безпеки, Національній поліції, Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей.

Також читайте: Від СБУ вимагають втрутитися у роботу російського букмекера 1xBet в Україні та накласти на нього санкції

В той же час, на уточнююче питання, чи надав Денис Шмигаль доручення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей анулювати видані раніше ліцензії 1xBet, чого вимагали підписанти петиції до президента, прес-секретар Прем‘єр-міністра відповісти відмовилась.

Як відомо, 30 березня 2022 року Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей видала дві ліцензії ТОВ "Твоя беттингова компанія" на роботу в Україні російського букмекера 1xBet, який належить трьом громадянам країни-агресора.

Після піднятого в українському суспільстві скандалу Бюро економічної безпеки України відкрило кримінальне провадження за ухилення від сплати податків та незаконну гральну діяльність на вказану фірму.

Тим часом громадська активістка Тетяна Локацька звернулась до СБУ з вимогою внести на розгляд Ради національної безпеки та оборони питання про накладання санкцій на ТОВ "Твоя беттінгова компанія" та всіх інших фізичних та юридичних осіб, пов‘язаних з 1xBet.