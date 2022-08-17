Президент знав про початок повномасштабної війни, але гроші вкладали в корумповану годівницю будівництва доріг, - Лерос

Нардеп розкритикував зізнання Зеленського про початок війни в Україні.

Про це написав народний депутат Гео Лерос, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, люди вірять президенту під впливом жаху війни, а він вирішив зізнатись у тому, що таки знав заздалегідь, ще в жовтні, про початок повномасштабної війни.

"Тільки питання відкрите - чому не профінансував армію, хоча б в тому бюджеті, який існував? Чому гроші бідної країни, на яку ось-ось нападе "друга армія світу", вкладали в корумповану годівницю будівництва доріг? Чому не вирили жодного окопу, не замінували кордони? А ось тепер вже можна сказати офіційно: вбиті, закатовані та зґвалтовані жінки та діти - наслідок цілеспрямованої політики президента та його "команди". Він вирішив діяти саме так, набивати кишені і дурити всіх нас! Наслідки більш ніж трагічні!", - наголосив Лерос.

Нагадаємо, що в інтерв’ю The Washington Post президент заявив, що якби про плани Росії на повномасштабне вторгнення повідомили, то росіяни захопили б Україну за три дні.