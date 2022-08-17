Президент знав про початок повномасштабної війни, але гроші вкладали в корумповану годівницю будівництва доріг, - Лерос
Нардеп розкритикував зізнання Зеленського про початок війни в Україні.
Про це написав народний депутат Гео Лерос, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, люди вірять президенту під впливом жаху війни, а він вирішив зізнатись у тому, що таки знав заздалегідь, ще в жовтні, про початок повномасштабної війни.
"Тільки питання відкрите - чому не профінансував армію, хоча б в тому бюджеті, який існував? Чому гроші бідної країни, на яку ось-ось нападе "друга армія світу", вкладали в корумповану годівницю будівництва доріг? Чому не вирили жодного окопу, не замінували кордони? А ось тепер вже можна сказати офіційно: вбиті, закатовані та зґвалтовані жінки та діти - наслідок цілеспрямованої політики президента та його "команди". Він вирішив діяти саме так, набивати кишені і дурити всіх нас! Наслідки більш ніж трагічні!", - наголосив Лерос.
Нагадаємо, що в інтерв’ю The Washington Post президент заявив, що якби про плани Росії на повномасштабне вторгнення повідомили, то росіяни захопили б Україну за три дні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ВСЯ Украина хочет ПОБЕДЫ! и не важно с ним или без него
Только сильно сомневаемся, что зебил нам в этом помощник-Оманские договорняки, вагнергейт, подготовку к войне ему не забыли.
И сильно сомневаюсь, что зебила интересует что-то, кроме бабла и себя любимого!