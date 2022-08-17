УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7319 відвідувачів онлайн
Новини Війна
17 682 104

Президент знав про початок повномасштабної війни, але гроші вкладали в корумповану годівницю будівництва доріг, - Лерос

лерос

Нардеп розкритикував зізнання Зеленського про початок війни в Україні.

Про це написав народний депутат Гео Лерос, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, люди вірять президенту під впливом жаху війни, а він вирішив зізнатись у тому, що таки знав заздалегідь, ще в жовтні, про початок повномасштабної війни.

Читайте також: Заборона в’їзду громадян РФ в ЄС може змусити Путіна припинити війну. Просто закрийте кордони на рік і побачите результат, - Зеленський

"Тільки питання відкрите - чому не профінансував армію, хоча б в тому бюджеті, який існував? Чому гроші бідної країни, на яку ось-ось нападе "друга армія світу", вкладали в корумповану годівницю будівництва доріг? Чому не вирили жодного окопу, не замінували кордони? А ось тепер вже можна сказати офіційно: вбиті, закатовані та зґвалтовані жінки та діти - наслідок цілеспрямованої політики президента та його "команди". Він вирішив діяти саме так, набивати кишені і дурити всіх нас! Наслідки більш ніж трагічні!", - наголосив Лерос.

Нагадаємо, що в інтерв’ю The Washington Post президент заявив, що якби про плани Росії на повномасштабне вторгнення повідомили, то росіяни захопили б Україну за три дні.

депутат (1807) Зеленський Володимир (25537) корупція (4794) оборона (4906) Президент (818) жертви (1900) Офіс Президента (2060) Лерос Гео (383)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+64
Дословно "... тогда Я бы терял 7 миллиардов в месяц ...". Что оно там говорило в 2019 про барыгу на крови?
показати весь коментар
17.08.2022 09:37 Відповісти
+55
Он знал и бухал за это с Елдаком в Буковелях, за будущую победу своего хозяина *****, но что-то пошло не так!!!
показати весь коментар
17.08.2022 09:35 Відповісти
+50
🍁 В последнее время я стараюсь соблюдать самоцензуру и не особо усердствовать с критикой Зеленского. Но от его интервью WP ("Вашінгтон пост") мне натурально сорвало крышу. Когда человек говорит, что, практически точно зная о начале войны, СОЗНАТЕЛЬНО не предупреждал об этом украинцев, якобы для того, чтобы "не посеять хаос", он в лучшем случае - циник, в худшем - подлец.

Неужели не очевидно, что заранее не вывезенные, а потому погибшие женщины, дети и старики из Бучи, Бородянки, Ирпеня, Мариуполя - полностью на его совести? Зато около сотни депутатов, жёны депутатов и приближённые к власти выехали заранее. Им страну не надо защищать. У них индульгенция от обязанностей гражданина и аллергия на войну.

И какой же нужно быть паскудой, чтобы говорить - мол, все бы разбежались, и Украину взяли бы за три дня! Получается, в стране нет патриотов, нет армии, а сдерживают врага украинцы только потому, что Зеленский заранее не предупредил о вторжении и не позволил всем выехать из страны? Продолжая при этом демонстративно направлять львиную часть бюджета на "Велике крадівництво" и прочую пиар-лабуду. И это вместо того, чтобы ещё с октября 2021-го (тогда впервые союзники предупредили о вторжении) строить капитальные фортификационные сооружения по всей линии границы, форсировать ракетную программу, эвакуировать наиболее уязвимые слои населения и минировать наиболее проблемные участки местности.

Такие слова - плевок в лицо украинцам и полное неуважение к своей армии, своим гражданам и своей нации. По такой логике можно сказать: "Мы сдали Херсон, чтобы не сдать всю Украину..." или "Мы строили дороги, чтобы противнику было удобнее наступать". Почему прямо не сказать правду: "Я не верил в полномасштабное вторжение, и убедил меня в этом Ермак, который единолично занимался российским направлением." А правда именно такова.

И последнее, что стало для меня триггером в этом крике души. Фраза (дословно): "...тогда я бы терял 7 миллиардов долларов в месяц, начиная с октября прошлого года."

Какой, бл..., Я? Мой генпрокурор, моё правительство... И это в парламентско-президентской республике! Речь в данном случае идёт о том, что ранее оповещение о неизбежной войне могло спасти жизни сотен украинских детей, а он печётся о гипотетической потере гипотетических денег. Капец...

Не скажу, что сейчас всё делается не правильно. Особенно меня радует МИД после того, как Ермака всё же отстранили от его непосредственного руководства. Профессионально действует армия, самому президенту пишут правильные речи. Не втік, врешті решт. И, не буду лукавить: за границей он пользуется большой медийной популярностью - в той же Америке его портреты повсюду.

Но когда на поверхность вылезает подобные цинизм, высокомерие и аргументы, мне хочется после победы взять кое-кого за горло и тихонько спросить: "А теперь расскажи нам подробно за Ермака, за Бучу, за Херсон, за Баканова, за дороги, за Чонгар, за Мариуполь, за ракетную программу..."

Говорят, победителей не судят. Так за победу судить не будем. Будем судить за цену, которую пришлось за неё платить.

Н.Sharp ©
показати весь коментар
17.08.2022 09:51 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
СКЛАДАЕТЬСЯ ТАКА ДУМКА, ЩО ЦЯ ВIЙНА НIКОЛИ НЕ ЗАКIНЧИТЬСЯ , ЩО ЦЯ ВIЙНА ВИГIДНА ВСIМ ОКРIМ УКРАIНИ...
показати весь коментар
17.08.2022 18:53 Відповісти
По суті почалася маштабна атака на президента країни і його штабу.Все розумію що багато проти нього але по факту наразі не це головне вся ця маштабна атака це лише до того щоб народ почав давити про закінчення війни на умовах рашки.І оці всі розмови що було вже неважливі те не змінити а змінувати треба те що зараз.Розбиратися хто і що будемо після війни .Наразі потрібно бити ворога і не доходити до ситуації коли ворогу потрібно щоб в середині один одному почали гризти горло.І сторія показує що трапляється коли таке починає бути тоді зникає держава. Тому ці всі розмови потрібно закінчити і бити ворога і всю злість на ворога.А вже після війни робити розбір і карати.
показати весь коментар
17.08.2022 20:08 Відповісти
Мюллер-Штірліцу: Штірліц, кажуть, що ви руський шпигун. Штірліц-Мюллеру: Це не на часі, друже, розберемося з цим після війни.
показати весь коментар
17.08.2022 21:21 Відповісти
Ну шо ти морозишь?
ВСЯ Украина хочет ПОБЕДЫ! и не важно с ним или без него
Только сильно сомневаемся, что зебил нам в этом помощник-Оманские договорняки, вагнергейт, подготовку к войне ему не забыли.
И сильно сомневаюсь, что зебила интересует что-то, кроме бабла и себя любимого!
показати весь коментар
18.08.2022 01:27 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 