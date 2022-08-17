УКР
Окупанти відмовляють пенсіонерам у виплаті пенсій, навіть перед "референдумом" вони не можуть виконати обіцянки, - Гайдай

луганщина

На Луганщині окупанти не виплачують пенсії, відмовляють у їх оформлені нібито через нестачу документів у заявників.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, у Сєверодонецьку окупанти створюють додаткові проблеми, щоб ускладнити виплату так званих "пенсій республіки". Зокрема, "омбудсмен ЛНР" заявила, що містяни не можуть оформити пенсії та соцвиплати через нестачу документів, які нібито "знищили ЗСУ". Заяви від українців окупанти приймають виключно із назвами вулиць, що були до 2014 року.

Дивіться також: Гайдай про наслідки вибуху в Лисичанську: Загинули близько 100 російських військових. ВIДЕО

"Але ж ми розуміємо, що в окупаційної влади просто не вистачає грошей на всіх охочих. Тому навіть перед так званим "референдумом" вони не можуть виконати обіцянки", - написав Гайдай.

Так це погана чи добра новина?
показати весь коментар
17.08.2022 09:46 Відповісти
Только одному мне показалось, что веет безнадегой и бесповоротностью от таких сообщений? Вроде и в кавычках все пишется, но уже никто и не произносит слова ОРДО, ОРЛО. Это и понятно, что любой оккупант создает свои "органы управления" в захваченных городах. Будут пенсии, дадут свет, газ и т.д. Но читатель хочет информацию, что скоро начнем возвращать города и что людям немедленно нужно покинуть оккупированные территории. Иначе либо смерть от снарядов, либо если выжил, придется держать ответ за пособническую деятельность
показати весь коментар
17.08.2022 09:52 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
показати весь коментар
17.08.2022 09:55 Відповісти
вторую пенсию и соцвыплаты
показати весь коментар
17.08.2022 09:57 Відповісти
Русский мир - это злейший враг, тут вопросов нет. Но отдельного разговора заслуживают те кто остался. Не думайте, что там одни беспомощные и дураки. Все ринулись получать паспорта, все подали на компенсации. А там требуют лжесвидетельствовать против ВСУ. В стране война, гибнут люди, а эти там в очередях на всевозможные оформления. А когда город освободят они же будут вопеть, что их насильно заставили, принудили и т.д. Но по факту, рашистские подстилки....
показати весь коментар
17.08.2022 09:59 Відповісти
для получения пенсии и соцвыплат нужен паспорт рефии
показати весь коментар
17.08.2022 10:04 Відповісти
 
 