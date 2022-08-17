Окупанти відмовляють пенсіонерам у виплаті пенсій, навіть перед "референдумом" вони не можуть виконати обіцянки, - Гайдай
На Луганщині окупанти не виплачують пенсії, відмовляють у їх оформлені нібито через нестачу документів у заявників.
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, у Сєверодонецьку окупанти створюють додаткові проблеми, щоб ускладнити виплату так званих "пенсій республіки". Зокрема, "омбудсмен ЛНР" заявила, що містяни не можуть оформити пенсії та соцвиплати через нестачу документів, які нібито "знищили ЗСУ". Заяви від українців окупанти приймають виключно із назвами вулиць, що були до 2014 року.
"Але ж ми розуміємо, що в окупаційної влади просто не вистачає грошей на всіх охочих. Тому навіть перед так званим "референдумом" вони не можуть виконати обіцянки", - написав Гайдай.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!