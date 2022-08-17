УКР
Завершено розслідування щодо ексспівробітника СБУ Бовсуновського, який у 2014 році очолив "внутрішні війська ДНР"

сбу

СБУ завершила досудове розслідування щодо свого колишнього співробітника, який на початку антитерористичної операції на сході України приєднався до незаконних збройних формувань так званої "ДНР", зокрема до угруповання "Восток".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у пресслужбі СБУ.

"З того часу він бере активну участь у бойових діях проти Сил безпеки і оборони України та переховується від правосуддя. Обвинувальний акт щодо зловмисника направлено до суду. Тривають комплексні заходи для встановлення його місцезнаходження і притягнення до відповідальності за злочини проти нашої держави", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, обвинуваченим є Василь Бовсуновський (позивний "Кабан"). Він здійснював розвідувально-підривну діяльність та обстрілював позиції сил АТО.

Також читайте: Коригував ракетні удари по Запоріжжю в обмін на обіцянку "керівної посади" у разі окупації міста. СБУ затримала кадрового агента ФСБ. ВІДЕО+ФОТО

"Згодом ватажки терористів призначили його командиром так званої "військової частини №5002 внутрішніх військ МВД ДНР". Там зловмисник організував проведення спеціальної бойової підготовки та прокремлівського "виховання" підлеглих. На початку повномасштабного вторгнення РФ підпорядковані йому підрозділи увійшли до складу окупаційних угруповань на східному напрямку", - додали у СБУ.

У межах спеціального досудового розслідування слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації) Кримінального кодексу України, та оголосили у загальнодержавний розшук.

8 лет расследовали очевидную вещь. Оперативно очень
17.08.2022 09:54 Відповісти
интересно, сколько людей было задействовано, разбазарено средств, получено наград и премий в процессе этого расследования?
у вас *** што, тиливизера нету или интернету? так почитайте ДыНыРовскую газету, там все поименно написано !
Дебилы плять !!!!
17.08.2022 10:19 Відповісти
😄 моглиб не публікувати, позорище!
17.08.2022 10:19 Відповісти
всех "расследователей" во главе с руководством, на каменоломни, или на Восточный фронт!
17.08.2022 10:25 Відповісти
Чому просто раніше не ліквідували!?
Мабудь тому, що "ексспівробітник СБУ".
Потрібно негайно провести детальну перевірку ВСІХ співробітників СБУ, особливо пов"язаних з Донбасом та Кримом.
17.08.2022 10:31 Відповісти
...прямо вторая космічєская скорость.
17.08.2022 11:32 Відповісти
 
 