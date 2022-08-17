УКР
Росія планує мобілізувати мешканців Узбекистану, Таджикистану та Киргизстану, у Чечні триває формування 4 батальйонів, - ГУР

У Росії планують мобілізацію мешканців Центральної Азії через нестачу охочих воювати.

Про це повідомляється на сторінці Головного управління розвідки Міноборони України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, кількість російських громадян, які хочуть відправитись на війну в Україну дедалі зменшується. Щоб принаймні частково зберегти можливість формувати нові резерви, кремлівське керівництво намагається дедалі активніше залучати в армію іноземних громадян.

У московському регіоні для формування нових армійських підрозділів співробітники військових комісаріатів та відділів поліції отримали вказівку "проводити агітаційні заходи" з громадянами Узбекистану, Таджикистану та Киргизстану.

Читайте також: Міськрада Маріуполя про приховану мобілізацію: містянам пропонують вакансії у "державній воєнізованій рятувальній службі". ФОТО

Окрім фінансового стимулу, тим хто погодиться підписати контракт та поїхати в Україну, пропонується отримання російського громадянства.Одночасно у Чечні триває формування і підготовка чотирьох батальйонів для відправки на війну в Україні.

У розвідці повідомили, що значну частину "добровольців" у сформованих батальйонах складають викрадені чеченськими силовиками місцеві молоді чоловіки, здебільшого із сільської місцевості. Під загрозою кримінального переслідування за сфабрикованими звинуваченнями або під тортурами, їх змушують підписувати контракти для участі у війні в Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль проводить приховану "промислову мобілізацію" та контролює пересування персоналу оборонних підприємств, - ГУР

Відомо, що практика викрадення чоловіків для поповнення добровольчих військових підрозділів, які воюють в Україні, породжує хвилі невдоволення серед мешканців Чечні. Громадяни республіки виказують обурення тим, що Кадиров посилає мусульман брати участь і гинути на "чужій" війні двох християнських народів – росіян і українців. Така політика Кадирова сприймається, як зрада мусульман.

+8
Узбеки в танке это страшная сила,потому что никто не знает и даже командир куда будет стрелять и куда поедет этот танк.
17.08.2022 10:04 Відповісти
+6
Ну да. Не москвичей и питерастов же мобилизировать. Там "золотая молодеж". Хотя надеюсь и до этого скоро дойдёт, ибо био мусор по окраинам закончится, придётся весь скот на убой слать
17.08.2022 10:07 Відповісти
+4
Равшан та Джамшуд приїдуть?
17.08.2022 10:19 Відповісти
Заморозки війни не буде, можливе охолодження ситуації для відновлення ресурсів, - Резніков
17.08.2022 10:03 Відповісти
10 000 сирийцев ехало - не доехало
100 000 северо-корейцев на ехало - не доехало.
А чечня уже все отдала, про таджиков - вообще не обсуждаеться.
17.08.2022 10:40 Відповісти
Чичей еще не один десяток тысяч наловят. Не сомневайтесь. Да и Джамшутов наскребут.
показати весь коментар
17.08.2022 11:53 Відповісти
Лозунг марксистов следует читать не как пролетарии всех стран соединяйтесь а как воры и бандиты всех мастей соединяйтесь
17.08.2022 12:52 Відповісти
Узбеки в танке это страшная сила,потому что никто не знает и даже командир куда будет стрелять и куда поедет этот танк.
17.08.2022 10:04 Відповісти
К нам в роту ( не танковую) списали киргиза - заряжающего, так как за полгода и не научился заряжать снаряд . Всё пытался послать снаряд в казённик наоборот, а боёк не держал рукой.
показати весь коментар
17.08.2022 10:20 Відповісти
Ну да. Не москвичей и питерастов же мобилизировать. Там "золотая молодеж". Хотя надеюсь и до этого скоро дойдёт, ибо био мусор по окраинам закончится, придётся весь скот на убой слать
17.08.2022 10:07 Відповісти
Перевороты в россии делают в столицах, поэтому нельзя порождать
недовольствие потерей близких в этих городах.
17.08.2022 10:23 Відповісти
В різних станах не свої, не жаль.
17.08.2022 10:12 Відповісти
плитку класти ?
17.08.2022 10:12 Відповісти
Чурбанський батальйон. Зазвичай ця публіка служила в стройбате
17.08.2022 10:13 Відповісти
Возможно, их так и будут использовать в тыловых частях, для охранных функций, чтобы высвободить русских. Или как мобиков впереди погонят.
17.08.2022 10:57 Відповісти
Без образ - поміж українців чимало кадрів яких і до стройбату страшно пускати (( Гумор гумором , а ідіотів у кожної національності вистачає , як і падлюк які за гроші готові воювати і вміють це робити , так що чурбанський той батальйон чи маланський - куля дура , вона не обирає , а хто з того автомата стрілятиме ..... (( не всі у армії пілоти і артилеристи .....
17.08.2022 11:21 Відповісти
Викрадені наречені війни 0_0
17.08.2022 10:14 Відповісти
Равшан та Джамшуд приїдуть?
17.08.2022 10:19 Відповісти
В Чехії, якось набрали узбеків, на завод з виготовлення компонентів для Шкоди. Потім змушені були розбирати нові машини, міняти ті деталі, які виробили пастухи з гір.
17.08.2022 10:21 Відповісти
Зато *** знаете как они кирпич кладут?? О, брат, это такие жулики!!! Не будем успевать привозить кирпич с раствором, они Украину за пол года отстроят!!! (вопрос как уже.. это другое... Но ****** быстро!!!)
17.08.2022 10:32 Відповісти
Узбеки, рабсеяне вас ненавидят как и украинцев, вот ваш враг.
17.08.2022 11:31 Відповісти
Ось воно - ординське обличча кацапії.
17.08.2022 11:53 Відповісти
 
 