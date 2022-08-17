Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 44 100 осіб, 233 літаки, 196 гелікоптерів, 1 886 танків та 4 162 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 17 серпня втрати особового складу противника становлять приблизно 44 100 осіб.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.08 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 41 100 (+200) осіб ліквідовано,
- танків - 1886 (+6) од,
- бойових броньованих машин - 4162 (+10) од,
- артилерійських систем - 993 (+4) од,
- РСЗВ - 263 (+0) од,
- засоби ППО - 136 (+0) од,
- літаків - 233 (+0) од,
- гелікоптерів - 196 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 792 (+2),
- крилаті ракети - 190 (+3),
- кораблі/катери - 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3 054 (+5) од,
- спеціальна техніка - 93 (+1).
"Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках", - зазначили в Генштабі.
