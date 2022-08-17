УКР
Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 44 100 осіб, 233 літаки, 196 гелікоптерів, 1 886 танків та 4 162 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 17 серпня втрати особового складу противника становлять приблизно 44 100 осіб.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.08 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 41 100 (+200) осіб ліквідовано,
  • танків - 1886 (+6) од,
  • бойових броньованих машин - 4162 (+10) од,
  • артилерійських систем - 993 (+4) од,
  • РСЗВ - 263 (+0) од,
  • засоби ППО - 136 (+0) од,
  • літаків - 233 (+0) од,
  • гелікоптерів - 196 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 792 (+2),
  • крилаті ракети - 190 (+3),
  • кораблі/катери - 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 3 054 (+5) од,
  • спеціальна техніка - 93 (+1).

Також читайте: Армія РФ втратила третину еліти десантників, морпіхів, спецназівців. І до тисячі льотчиків, - Резніков

"Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках", - зазначили в Генштабі.

44 тищі полетіли у вирій і повернутись не обіцяли.
показати весь коментар
17.08.2022 10:15 Відповісти
вернуться белыми жигулями... на фронт... вместо танков.
показати весь коментар
17.08.2022 10:42 Відповісти
Мне кажется порою, что орчата,
С военных спецоперационных не пришедшие полей,
Не в Украине полегли когда-то,
А превратились в белых Жигулей...
показати весь коментар
17.08.2022 11:06 Відповісти
В начеле года ходили слухи что раися закупили 45000 пакетов. Скоро будет их дефицит.
показати весь коментар
17.08.2022 10:41 Відповісти
Вернут совковую традицию стирать пакеты.
показати весь коментар
17.08.2022 12:30 Відповісти
Виправте цифру "особового складу" с 41 100 на 44100. Невже важко перечитати те, що написали?
показати весь коментар
17.08.2022 12:24 Відповісти
 
 