Окупанти заявили про тимчасове перекриття Керченського мосту та ремонт мосту в районі Каховській ГЕС, - Хлань

На Херсонщині окупанти намагаються ремонтувати та відновлювати мости.

Про це повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, окупанти заявляли, що відремонтують міст на греблі в Новій Каховці. Вперто налагоджують ці мости з лівого на правий берег Дніпра. Крім того, повідомлялося, що росіяни тимчасово перекриють для проїзду цивільних Керченський міст.

По-перше, щоб зупинити масовий виїзд людей з окупованого Криму, які ринулися втікати після вибухів на півострові. По-друге, щоб зробити картинку для ЗМІ, що начебто ніхто не виїжджає. Однак, на думку Хланя, головна мета - це перекидання техніки та озброєння з Росії до Криму.

Читайте також: На Херсонщину завезли кадирівців, росіяни деморалізовані та чекають ротації, - Хлань

На території окупованої Херсонщини партизани продовжують розвішувати українську символіку по Херсону, рух опору працює. Як розповів Хлань, до зривання блакитно-жовтих стрічок окупаційна влада вже залучає військових РФ.

Один з них поліз на дерево, щоб зірвати стрічку та впав звідти. Агітатори, яких окупаційна влада навезла з Криму у Херсоні замальовують фарбою жовто-блакитні знаки на вулицях, які лишають партизани, та заміняють "триколором".

Також читайте: Дорогою на Кінбурнську косу на вибухівці підірвався цивільний легковик, двоє людей загинуло, одна особа - поранена, - ОВА

вибух (4621) ГЕС (214) Крим (14239) Нова Каховка (181) окупація (6860) Херсон (3625) Керченський міст (540) Хлань Сергій (119) Херсонська область (6228)
+11
офігенні воякі в кацапів "..Один з них поліз на дерево, щоб зірвати стрічку та впав звідти.." дякую цензору - ви зробили мені ранок
17.08.2022 10:42 Відповісти
+11
Не тимчасово, а назавжди треба закрити Керченський мост щоб щоб біженці з Криму бігли через Чонгар, Мелітополь, Бердянськ та Маріуполь на РостовТа бачили що вони накоїли в Україні.
17.08.2022 11:00 Відповісти
+10
прийдется все-таки новоявленным крысчанам ловить камни с неба не понаслышку - заложники - козырная тема *****
17.08.2022 10:34 Відповісти
Це шо "Акт доброй волі" від керченського мосту? 😀
17.08.2022 10:33 Відповісти
прийдется все-таки новоявленным крысчанам ловить камни с неба не понаслышку - заложники - козырная тема *****
17.08.2022 10:34 Відповісти
pora zavaljitj etot most k chortovoi materi - pri tom zhelatelno razfigachitj arki po seredine mosta - hren oni chevo tam sdelajut uzhe potom

17.08.2022 10:36 Відповісти
Потенційні заручники кремлядєй розбігаються! Рубати міст, кацапи.
17.08.2022 10:41 Відповісти
офігенні воякі в кацапів "..Один з них поліз на дерево, щоб зірвати стрічку та впав звідти.." дякую цензору - ви зробили мені ранок
17.08.2022 10:42 Відповісти
І довів, що він не мавпа, а свинособака
17.08.2022 10:45 Відповісти
Так у свинособак ратиці, як у їх предків, чортів, вони не можуть по деревам лазити.
17.08.2022 12:32 Відповісти
Це ж чудово! Тепер у разі нашої атаки на міст цивільні не постраждають, і не буде підстав для вселенського срачу щодо "нелюдської" атаки на "хороших руських" від "обіжених руських"!
Слава Україні! Героям слава! Смерть ворогам!
17.08.2022 10:44 Відповісти
Побежали кацапы ИБО

И явил им чудо святой ХИМАРС
И предтеча его Байрактар
И уверовали они во второе пришествие ЗСУ
Опоясанными тремя огненными топорами
В окружении крылатых Томагавков небесных
17.08.2022 10:44 Відповісти
Ремонтуй, не ремонтуй,
А в здобутку той же...
17.08.2022 10:46 Відповісти
Он устал.
17.08.2022 10:53 Відповісти
Треба помогти
17.08.2022 10:56 Відповісти
Бгггг, а як же всі ті суки тікати будуть? В паром всі не влізуть (та і хз чи він досі праює).
17.08.2022 10:57 Відповісти
Вплавь через Керченский пролив.
17.08.2022 11:16 Відповісти
Не тимчасово, а назавжди треба закрити Керченський мост щоб щоб біженці з Криму бігли через Чонгар, Мелітополь, Бердянськ та Маріуполь на РостовТа бачили що вони накоїли в Україні.
17.08.2022 11:00 Відповісти
Эх, крымчане, предупреждали вас последние 8 лет: московитские абизяны любят пользоваться живыми гражданскими, в т.ч. своими собственными гражданами, в качестве щита. Скоро почуствуете запах свинины в воздухе
17.08.2022 11:10 Відповісти
А што проізошло?
17.08.2022 11:13 Відповісти
Надзиратели и воры хочет вывести награбленное в экстренном порядке. Потому блокирует бегство простой швали.
17.08.2022 11:15 Відповісти
Перекрили, щоб кацапня в паніці не втікала. Удар по репутації Нєпабєдімой АналоГовнєтной.
17.08.2022 11:44 Відповісти
скорее наводчиков боятся, кацапы ...
17.08.2022 12:20 Відповісти
Какие наводчики?!!! Мост,что бегает,как расеянин от дрона?!
Координаты КАЖДОГО метра моста известны до 1см!
Вопрос в подходящем оружии и целесообразности для ГШ ЗСУ.
17.08.2022 14:35 Відповісти
Треба ще ввалити по цім мостам!
17.08.2022 14:25 Відповісти
 
 