Окупанти заявили про тимчасове перекриття Керченського мосту та ремонт мосту в районі Каховській ГЕС, - Хлань
На Херсонщині окупанти намагаються ремонтувати та відновлювати мости.
Про це повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, окупанти заявляли, що відремонтують міст на греблі в Новій Каховці. Вперто налагоджують ці мости з лівого на правий берег Дніпра. Крім того, повідомлялося, що росіяни тимчасово перекриють для проїзду цивільних Керченський міст.
По-перше, щоб зупинити масовий виїзд людей з окупованого Криму, які ринулися втікати після вибухів на півострові. По-друге, щоб зробити картинку для ЗМІ, що начебто ніхто не виїжджає. Однак, на думку Хланя, головна мета - це перекидання техніки та озброєння з Росії до Криму.
На території окупованої Херсонщини партизани продовжують розвішувати українську символіку по Херсону, рух опору працює. Як розповів Хлань, до зривання блакитно-жовтих стрічок окупаційна влада вже залучає військових РФ.
Один з них поліз на дерево, щоб зірвати стрічку та впав звідти. Агітатори, яких окупаційна влада навезла з Криму у Херсоні замальовують фарбою жовто-блакитні знаки на вулицях, які лишають партизани, та заміняють "триколором".
Слава Україні! Героям слава! Смерть ворогам!
И явил им чудо святой ХИМАРС
И предтеча его Байрактар
И уверовали они во второе пришествие ЗСУ
Опоясанными тремя огненными топорами
В окружении крылатых Томагавков небесных
А в здобутку той же...
Координаты КАЖДОГО метра моста известны до 1см!
Вопрос в подходящем оружии и целесообразности для ГШ ЗСУ.