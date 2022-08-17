Окупанти заявили про тимчасове перекриття Керченського мосту та ремонт мосту в районі Каховській ГЕС, - Хлань

На Херсонщині окупанти намагаються ремонтувати та відновлювати мости.

Про це повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, окупанти заявляли, що відремонтують міст на греблі в Новій Каховці. Вперто налагоджують ці мости з лівого на правий берег Дніпра. Крім того, повідомлялося, що росіяни тимчасово перекриють для проїзду цивільних Керченський міст.

По-перше, щоб зупинити масовий виїзд людей з окупованого Криму, які ринулися втікати після вибухів на півострові. По-друге, щоб зробити картинку для ЗМІ, що начебто ніхто не виїжджає. Однак, на думку Хланя, головна мета - це перекидання техніки та озброєння з Росії до Криму.

На території окупованої Херсонщини партизани продовжують розвішувати українську символіку по Херсону, рух опору працює. Як розповів Хлань, до зривання блакитно-жовтих стрічок окупаційна влада вже залучає військових РФ.

Один з них поліз на дерево, щоб зірвати стрічку та впав звідти. Агітатори, яких окупаційна влада навезла з Криму у Херсоні замальовують фарбою жовто-блакитні знаки на вулицях, які лишають партизани, та заміняють "триколором".

