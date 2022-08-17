УКР
Джанкой є ключовим вузлом для російських операцій на Півдні України. Командування РФ стурбоване погіршенням безпеки у Криму, - Британська розвідка

джанкой

Російське командування все більше стурбоване очевидним погіршенням безпеки в Криму, який функціонує як тиловий район для окупації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті Міністерства оборони Великої Британії за 17 серпня.

"16 серпня 2022 року як російські, так і українські офіційні особи визнали, що біля Джанкоя на півночі Криму вибухнув склад боєприпасів, де були пошкоджені залізнична колія та електропідстанція. Російські ЗМІ також повідомили, що з району авіабази у Гвардійському піднімається дим", - йдеться у повідомленні.

У розвідці підкреслюють, що Джанкой і Гвардійське є домом для двох найважливіших російських військових аеродромів у Криму.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Флот РФ тримається в межах Криму, його обмежена ефективність підриває загальну стратегію вторгнення Росії, - Британська розвідка

"Джанкой також є ключовим автомобільним і залізничним вузлом, який відіграє важливу роль у забезпеченні російських операцій на півдні України. Причина цих інцидентів і масштаб збитку ще не зрозумілі, але російське командування  все більше стурбоване очевидним погіршенням безпеки в Криму, який функціонує як тиловий район для окупації", - зазначається у звіті.

17.08.2022 10:42 Відповісти
17.08.2022 10:45 Відповісти
17.08.2022 11:01 Відповісти
може комусь не начхати на стурбованість окупантів?
17.08.2022 10:38 Відповісти
Стурбованість окупантів на пустому місці не з'являється, так що не начхати.
17.08.2022 10:43 Відповісти
Стурбованисть противника к нашей победе не приводит, а вот ракеты и артиллерия, особенно дальнобойные и в достаточном количестве, вполне
17.08.2022 10:45 Відповісти
А то что их обеспокоенность вызвана именно наличием ракет и артиллерии, особенно дальнобойных, тебе на ум не приходит, нет?
17.08.2022 11:45 Відповісти
ну, вибач, що мені більш цікаве оте "не порожнє місце", ніж стурбованість окупантів
17.08.2022 10:47 Відповісти
Ті, хто мріяв про швидкий і переможний контрнаступ на Півдні, розчаровані. Але картина того, що відбувається, хоча менш переможна, але більш реальна - повільно, але впевнено.
І ось перший результат вже є - Крим ще не звільнили, але він вже перестав бути глибоким тилом і перетворився на прифронтову територію.
17.08.2022 10:42 Відповісти
Якесь НЛО помацало окупантів на Кримі за фаберже.
17.08.2022 10:49 Відповісти
СМЕРТЬ!!!
тільки смерть

ВСІМ без винятку моzzzkaлям!!!
17.08.2022 11:01 Відповісти
17.08.2022 11:17 Відповісти
якби нам дали ракети на 300 км
то москалі були б такі стурбовані що звалили б звідти
17.08.2022 14:32 Відповісти
 
 