Джанкой є ключовим вузлом для російських операцій на Півдні України. Командування РФ стурбоване погіршенням безпеки у Криму, - Британська розвідка
Російське командування все більше стурбоване очевидним погіршенням безпеки в Криму, який функціонує як тиловий район для окупації.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті Міністерства оборони Великої Британії за 17 серпня.
"16 серпня 2022 року як російські, так і українські офіційні особи визнали, що біля Джанкоя на півночі Криму вибухнув склад боєприпасів, де були пошкоджені залізнична колія та електропідстанція. Російські ЗМІ також повідомили, що з району авіабази у Гвардійському піднімається дим", - йдеться у повідомленні.
У розвідці підкреслюють, що Джанкой і Гвардійське є домом для двох найважливіших російських військових аеродромів у Криму.
"Джанкой також є ключовим автомобільним і залізничним вузлом, який відіграє важливу роль у забезпеченні російських операцій на півдні України. Причина цих інцидентів і масштаб збитку ще не зрозумілі, але російське командування все більше стурбоване очевидним погіршенням безпеки в Криму, який функціонує як тиловий район для окупації", - зазначається у звіті.
