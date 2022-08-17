УКР
Деякі держави ЄС запросили в Анкари інформацію про відносини з Кремлем на тлі зростання обсягів торгівлі між Туреччиною та РФ, - Financial Times

ЄС непокоїть торгівля Туреччини з РФ та відмова вводити санкції проти Путіна та Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Financial Times.

Як йдеться у статті, експорт Туреччини до Росії зріс на 46 % за вартістю за останні 3 місяці у порівнянні з тим самим періодом минулого року. Відповідно до даних про експорт, зібраних Міністерством торгівлі та Статистичним інститутом Туреччини, з травня по липень турецький експорт до Росії становив 2,04 мільярда доларів, що на 642 мільйони доларів більше, ніж у ті ж місяці 2021 року.

Лише за минулий місяць вартість експорту до Росії зросла на 75% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року з 417 мільйонів доларів у липні 2021 року до 730 мільйонів доларів. Зростання на 313 мільйонів доларів між липнем 2021 року та липнем 2022 року стало найбільшим серед країн, до яких Туреччина експортує. Частка Росії в загальному експорті Туреччини в липні становила 3,9 відсотка проти 2,6 відсотка 12 місяцями раніше.

Читайте також: Ердоган планує обговорити з Зеленським і Гутеррішем припинення війни з РФ "дипломатичними засобами"

Цей сплеск відбувся після початкового спаду, коли Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну наприкінці лютого. Хоча загальні суми залишаються відносно невеликими у порівнянні з великим імпортом Туреччини з Росії, де домінують енергоносії — докази зростання торгівлі між двома країнами, ймовірно, викликають роздратування західних офіційних осіб, що занепокоєні дискусіями про поглиблення економічної співпраці між Анкарою та Москвою.

Дані Турецької асамблеї експортерів, галузевого органу, свідчать про те, що продажі хімікатів, свіжих фруктів і овочів та інших продуктів харчування, а також текстилю, електротоварів і меблів сприяли збільшенню експорту до Росії.

Чотиригодинна зустріч між президентами Реджепом Таїпом Ердоганом і Володимиром Путіним на російському курорті Сочі у серпні завершилася спільною обіцянкою розширення співпраці в галузі енергетики та торгівлі, що викликало зауваження західних політиків щодо "кроків у відповідь", якщо Туреччина допомагатиме РФ ухилятися від санкцій. Відомо, що деякі західні країни запросили в Анкари інформацію про відносини з Кремлем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба про позицію Ердогана щодо Росії та України: Стародавні традиції османської дипломатії

Туреччина, член НАТО, який постачає Україні озброєні безпілотники, водночас намагаючись зберегти та поглибити свої зв’язки з Росією, не запроваджувала санкції проти РФ, яке це зробили країни ЄС.

Кілька західних офіційних осіб також висловили занепокоєння з приводу ідеї, що Анкара бачить вихід західних компаній з Росії як можливість для турецького бізнесу.

"У той час, коли Європейське співтовариство згортає свої зв’язки з Росією у відповідь на її агресію проти України, не дуже доцільно збільшувати зв’язки або взаємодію з Москвою", – сказав Петер Стано, речник зовнішньополітичного та дипломатичного відділу ЄС.

Топ коментарі
+7
Друг мого ворога не є мій друг. Ердоган цинічно використовує ситуацію, допомагаючи путлєру і обдираючи Україну. При цьому рядиться в миротворця
17.08.2022 11:25 Відповісти
+6
Країни ЄС, які мають найбільшу частку імпорту з Туреччипи, мають попередити Ердогана: "або ми, або путлєр"
17.08.2022 11:29 Відповісти
+3
А після війни лохи знову повезуть долари в туреччину.
17.08.2022 11:01 Відповісти
це наслідки того, що ЄС багато років мазало медом поперед носа Туреччині, але і донині остання у вільному плаванні... тому важилів впливу набагато менше...
17.08.2022 11:12 Відповісти
Ердогану добре виходить сидіти на двох стільцях й отримувати гешефт від обох сторін. Лукашенко зі своїм "й вашим й нашим" взагалі проти нього дитина.
17.08.2022 11:17 Відповісти
Ердоган такий собі посередник, скоріш партнер росії. Це таке собі уособлення Макрона, Шольца та Драгі в одній особі.
17.08.2022 11:51 Відповісти
Турция -- штрейк-брекер НАТО и ЕС.
17.08.2022 12:33 Відповісти
Турки одним словом .
17.08.2022 15:30 Відповісти
Огидно. Подвійні стандарти. А наші лицеміри, з радістю поїдуть до турків на моря.
17.08.2022 18:08 Відповісти
Дружбою з рашкою турки зрадили кримських татар.
17.08.2022 18:10 Відповісти
 
 