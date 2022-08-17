Деякі держави ЄС запросили в Анкари інформацію про відносини з Кремлем на тлі зростання обсягів торгівлі між Туреччиною та РФ, - Financial Times

ЄС непокоїть торгівля Туреччини з РФ та відмова вводити санкції проти Путіна та Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Financial Times.

Як йдеться у статті, експорт Туреччини до Росії зріс на 46 % за вартістю за останні 3 місяці у порівнянні з тим самим періодом минулого року. Відповідно до даних про експорт, зібраних Міністерством торгівлі та Статистичним інститутом Туреччини, з травня по липень турецький експорт до Росії становив 2,04 мільярда доларів, що на 642 мільйони доларів більше, ніж у ті ж місяці 2021 року.

Лише за минулий місяць вартість експорту до Росії зросла на 75% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року з 417 мільйонів доларів у липні 2021 року до 730 мільйонів доларів. Зростання на 313 мільйонів доларів між липнем 2021 року та липнем 2022 року стало найбільшим серед країн, до яких Туреччина експортує. Частка Росії в загальному експорті Туреччини в липні становила 3,9 відсотка проти 2,6 відсотка 12 місяцями раніше.

Читайте також: Ердоган планує обговорити з Зеленським і Гутеррішем припинення війни з РФ "дипломатичними засобами"

Цей сплеск відбувся після початкового спаду, коли Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну наприкінці лютого. Хоча загальні суми залишаються відносно невеликими у порівнянні з великим імпортом Туреччини з Росії, де домінують енергоносії — докази зростання торгівлі між двома країнами, ймовірно, викликають роздратування західних офіційних осіб, що занепокоєні дискусіями про поглиблення економічної співпраці між Анкарою та Москвою.

Дані Турецької асамблеї експортерів, галузевого органу, свідчать про те, що продажі хімікатів, свіжих фруктів і овочів та інших продуктів харчування, а також текстилю, електротоварів і меблів сприяли збільшенню експорту до Росії.

Чотиригодинна зустріч між президентами Реджепом Таїпом Ердоганом і Володимиром Путіним на російському курорті Сочі у серпні завершилася спільною обіцянкою розширення співпраці в галузі енергетики та торгівлі, що викликало зауваження західних політиків щодо "кроків у відповідь", якщо Туреччина допомагатиме РФ ухилятися від санкцій. Відомо, що деякі західні країни запросили в Анкари інформацію про відносини з Кремлем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба про позицію Ердогана щодо Росії та України: Стародавні традиції османської дипломатії

Туреччина, член НАТО, який постачає Україні озброєні безпілотники, водночас намагаючись зберегти та поглибити свої зв’язки з Росією, не запроваджувала санкції проти РФ, яке це зробили країни ЄС.

Кілька західних офіційних осіб також висловили занепокоєння з приводу ідеї, що Анкара бачить вихід західних компаній з Росії як можливість для турецького бізнесу.

"У той час, коли Європейське співтовариство згортає свої зв’язки з Росією у відповідь на її агресію проти України, не дуже доцільно збільшувати зв’язки або взаємодію з Москвою", – сказав Петер Стано, речник зовнішньополітичного та дипломатичного відділу ЄС.