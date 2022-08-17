УКР
964 11

22 тис. вчителів виїхали за кордон через війну. Це 5% освітян

школа,урок,мова,вчитель,вчителі

За кордоном перебуває близько 5% українських освітян від загальної кількості вчителів.

Про це повідомив на брифінгу освітній омбудсмен Сергій Горбачов, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"За кордоном, за даними Міносвіти, перебуває 22 тисячі освітян. Це складає приблизно 5% від загальної кількості вчителів в Україні. Бо їх близько 450 тисяч. Тому браку освітян через те, що вони за кордоном, не буде. Це навіть добре, що вони там. Бо можуть працювати в українських школах, можуть здійснювати дистанційне навчання", - сказав Горбачов.

Він зазначив, що за межами України зараз перебуває, за різними оцінками, від 700 тисяч до 1,5 мільйона дітей шкільного віку. Тому в Україні цього року буде набагато менша наповненість шкіл, зараз навіть є проблема з формуванням перших класів.

Автор: 

освіта (1348) школа (2269) вчитель (413) Горбачов Сергій (29)
+6
ПреЗедент обіцяв зарплату, ноутбуки, а отримали війну про яку він знав.
17.08.2022 11:14 Відповісти
+4
17.08.2022 11:20 Відповісти
+3
Ну школярів теж трохи виїхало
17.08.2022 11:16 Відповісти
Ну, десь 80% вчителів же жінки з дітьми.
Дивно що так МАЛО виїхало.
17.08.2022 11:12 Відповісти
Нічого дивного, бо брешуть. Зелені відкривають рота тільки для того, щоб збрехати. Нещодавно ватажок зелёных відверто про сказав.
17.08.2022 11:17 Відповісти
17.08.2022 11:14 Відповісти
17.08.2022 11:20 Відповісти
17.08.2022 11:16 Відповісти
Ага, так так добре. І ці освітяни викладають дітям москальською мовою, бо їх ніхто не контролює. І таким чином змоскалюють наших дітей.
17.08.2022 11:20 Відповісти
не переймайся. Діти вже пішли у школи і вчаться польською, німецькою, англійською..
17.08.2022 11:56 Відповісти
Странно, уеххать от зарплаты в 4000 долларов...

непонятно
17.08.2022 11:29 Відповісти
вчителів та викладачів потрібно приймати на роботу з урахуванням знання української мови
17.08.2022 11:35 Відповісти
Скажете же такое)))

У нас одни президента выбрали. После анализов))
17.08.2022 16:06 Відповісти
У нас серйозна проблема з вищою освітою, там спочатку не було відсрочки і всі молоді викладачі, особливо що навчали новітні технології виїхали, а тепер через відсутність іноземних студентів їм порізали виплати, і вони на таку зарплату вже не хочуть повертатись... В результаті вузи змушені просити назад пенсіонерів....

Повертаємось в совкову освіту, потрібно якось скорегувати вимоги, що можуть читати лекції не з України поки онлайн або підвищувати зарплатню їм, або дозволити брати із сторони не освітян але з досвідом роботи, ну і відповідно без всієї совковкової писанини типу конспектів лекцій і т.д........
17.08.2022 14:08 Відповісти
 
 