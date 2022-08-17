22 тис. вчителів виїхали за кордон через війну. Це 5% освітян

За кордоном перебуває близько 5% українських освітян від загальної кількості вчителів.

Про це повідомив на брифінгу освітній омбудсмен Сергій Горбачов, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"За кордоном, за даними Міносвіти, перебуває 22 тисячі освітян. Це складає приблизно 5% від загальної кількості вчителів в Україні. Бо їх близько 450 тисяч. Тому браку освітян через те, що вони за кордоном, не буде. Це навіть добре, що вони там. Бо можуть працювати в українських школах, можуть здійснювати дистанційне навчання", - сказав Горбачов.

Він зазначив, що за межами України зараз перебуває, за різними оцінками, від 700 тисяч до 1,5 мільйона дітей шкільного віку. Тому в Україні цього року буде набагато менша наповненість шкіл, зараз навіть є проблема з формуванням перших класів.

