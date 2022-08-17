22 тис. вчителів виїхали за кордон через війну. Це 5% освітян
За кордоном перебуває близько 5% українських освітян від загальної кількості вчителів.
Про це повідомив на брифінгу освітній омбудсмен Сергій Горбачов, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"За кордоном, за даними Міносвіти, перебуває 22 тисячі освітян. Це складає приблизно 5% від загальної кількості вчителів в Україні. Бо їх близько 450 тисяч. Тому браку освітян через те, що вони за кордоном, не буде. Це навіть добре, що вони там. Бо можуть працювати в українських школах, можуть здійснювати дистанційне навчання", - сказав Горбачов.
Він зазначив, що за межами України зараз перебуває, за різними оцінками, від 700 тисяч до 1,5 мільйона дітей шкільного віку. Тому в Україні цього року буде набагато менша наповненість шкіл, зараз навіть є проблема з формуванням перших класів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Дивно що так МАЛО виїхало.
непонятно
У нас одни президента выбрали. После анализов))
Повертаємось в совкову освіту, потрібно якось скорегувати вимоги, що можуть читати лекції не з України поки онлайн або підвищувати зарплатню їм, або дозволити брати із сторони не освітян але з досвідом роботи, ну і відповідно без всієї совковкової писанини типу конспектів лекцій і т.д........