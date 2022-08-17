УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7205 відвідувачів онлайн
Новини
6 517 71

Неправда, що Німеччина нерішуче підтримує Україну та допомагає повільно. Я порвав з цією традицією, - Шольц

шольц

Канцлер ФРН Олаф Шольц назвав "невірними" заяви про те, що Німеччина нібито "нерішуче" підтримує Україну зброєю.

Про це він сказав в інтерв’ю шведським журналістам, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За його словами, через три дні після початку повномасштабної війни Росії проти України він оголосив про те, що Німеччина допоможе Києву зброєю, тим самим "порвавши з багаторічною позицією у німецькій політиці".

"На першому етапі ми доставили те, що було на складі й, таким чином, було швидко доступне і готове до негайного використання: протитанкові снаряди, зенітні ракети типу "Стінгер" та боєприпаси. Наступні кроки були значно складнішими, і сьогодні йдеться про дуже складні системи, що вимагають тижневої підготовки українських солдатів, це системи важкого озброєння, такі як броньовані гаубиці типу 2000, зенітна машина "Гепард", система запуску ракет "Марс II" або зенітна система IRIS-T, яка настільки нова, що навіть бундесвер не має її", - сказав Шольц.

Також читайте: Шольц наполягає на переговорах з Путіним: Він має знати, що ми від нього вимагаємо

Він зазначив, що одночасно в Європі думають про те, як можна продовжувати оснащувати Україну тими системами та кількістю боєприпасів, які "необхідні для продовження оборонної боротьби".

Автор: 

Німеччина (7735) зброя (7735) допомога (8755) Шольц Олаф (1142)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+15
нет. и он и США ждали реакции Украины - собирается она биться или нет. Потому что последние 4 месяца Зеля не делал НИЧЕГО, хотя знал, что война будет.
Потому у западных партнеров были серьезные причины ждать - будет Украина сопротивляться или нет.
За нас никто воевать не будет.
Допоможи собі - і Бог тобі допоможе.
показати весь коментар
17.08.2022 11:43 Відповісти
+13
Огидно дивитись, як малороси, які просрали буквально всю підготовку до війни, розказують, що їм неправильно та мало допомогають...
показати весь коментар
17.08.2022 11:19 Відповісти
+9
больше Германии Украине помогает только США.

Германия передала и передает Украине:

→ 7 САУ ************** 2000 (PzH 2000) и запчасти к ним;
→ 10 000 артиллерийских снарядов;
→ 3 РСЗО MARS с боезапасом;
→ запчасти к МиГ-29;
→ систему ПВО IRIS-T SLM;
→ 13 БТР М113 (поставки из Дании);
→ 30 зенитных самоходных установок Gepard, в том числе с 6000 зенитными снарядами;
→ РЛС обнаружения артиллерии COBRA;
→ 40 разведдронов;
→ 500 ракет Stinger;
→ 2700 ПЗРК "Стрела";
→ 53 000 зенитных снарядов;
→ 30 бронемашин;
→ 80 пикапов Toyota;
→ 8 мобильных наземных РЛС и тепловизионных приборов;
→ 353 ПНВ;
→ 5000 касок;
→ 3000 полевых телефонов с 5000 бобинами полевого шнура и переносным оборудованием.

Кроме того, передано тысячи ПТРК Panzerfaust 3, 100 000 ручных гранат, 100 пулеметов MG 3 с 500 запасными стволами и затворами, 5300 зарядов взрывчатого вещества, почти 15 000 противотанковых мин, десятки миллионов патронов, 178 автомобилей (грузовики, микроавтобусы, внедорожники), полевой госпиталь, десятки километров детонирующего шнура, детонаторы, экипировка, палатки, электрогенераторы, материалы для разминирования, бинокли, больничные койки, медикаменты, спальники, стрелковые очки, дизтопливо и бензин, перевязочные материалы, пайки, еда, холодильники для медикаментов, пункт дезактивации транспортных средств, лазерные дальномеры, датчики и "глушилки" дронов и прочее.
ну и несколько миллиардов долларов. и миллионы для беженцев.
но кому из тролей это интересно.
показати весь коментар
17.08.2022 11:45 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Знову "шольцаваляє"!
показати весь коментар
17.08.2022 11:11 Відповісти
Так можна про кожну країну сказати. В Англії теж на Холланд Парку біля українського клубу кожен день жіночки сидять, збирають гум допомогу, а якесь корумповане мурло потім буде за гроші продавати. Тут йшла мова про інше. Шольц язиком базікати майстер, в цьому вже переконались, але як дійде до діла, то "гранаты у него не той системы"...
показати весь коментар
17.08.2022 13:02 Відповісти
Ключевое слово "деякі"
показати весь коментар
17.08.2022 13:19 Відповісти
зря старается, в газпром его все равно уже не возьмут
показати весь коментар
17.08.2022 11:13 Відповісти
оцените Шольца..За його словами, через три дні після початку повномасштабної війни Росії проти України він оголосив про те, що Німеччина допоможе Києву зброєю, тим самим "порвавши з багаторічною позицією у німецькій політиці". Джерело:
ШОЛЬЦ А ЧТО ТЫ ВЫСМАТРИВАЛ ТО ТРИ ДНЯ ЧТО ВЫЖИДАЛ ТО??? состоится или нет план Путина захватить Украину за 3 суток??????????
показати весь коментар
17.08.2022 11:17 Відповісти
Чекав Буратіну з Буковеля,
показати весь коментар
17.08.2022 12:03 Відповісти
Возьмут не возьмут, но тексты ему пишут.
показати весь коментар
17.08.2022 11:25 Відповісти
нет. и он и США ждали реакции Украины - собирается она биться или нет. Потому что последние 4 месяца Зеля не делал НИЧЕГО, хотя знал, что война будет.
Потому у западных партнеров были серьезные причины ждать - будет Украина сопротивляться или нет.
За нас никто воевать не будет.
Допоможи собі - і Бог тобі допоможе.
показати весь коментар
17.08.2022 11:43 Відповісти
Пані гарно все розставили по-поличкам - так і було.

Але народ і ЗСУ так гарно "зустріли" агрессора що і самі зЕлені очманіли!
показати весь коментар
17.08.2022 17:42 Відповісти
дякую.
Та кажуть Зєля був в опупенії, гримав на Єрмака і стукав по столу - ти мнє обєщал что путинненападьот!!
до тями його привів, кажуть, Залужний, який сказав - їх можна зупинити, і ми це зробимо, тільки дайте мені карт-бланш на керування.
Зєля дав.
А потім дзвонив Байдену і запевняв шо буде паінькою. Але треба було довести слова діями - і завдяки Залужному і всьому Генштабу і всім укранцям ми відбилися. І наступного тижня пішла допомога з умовного Заходу..
ось така фігня малята.
показати весь коментар
17.08.2022 20:27 Відповісти
А почему дерьмак до сих пор не в СИЗО ? вся страна не может это понять, а им вместо ответа каждый вечер- гундосики..
показати весь коментар
17.08.2022 23:19 Відповісти
Ух який рвун…
показати весь коментар
17.08.2022 11:32 Відповісти
Олаф, він такий, да
показати весь коментар
17.08.2022 16:18 Відповісти
уточнимо..

Шольцу трохи "наваляли" за "яловість" ,і він трохи "виправився"..

а от на рахунок його партії поки що "навіть кінь не валявся"..
показати весь коментар
17.08.2022 16:10 Відповісти
це той чувак, що платить путіну за енергоносії по 1 млдр в день?
показати весь коментар
17.08.2022 11:12 Відповісти
Вас мама не навчила,що брехати не можна?
показати весь коментар
17.08.2022 11:13 Відповісти
По 100 млдр.
показати весь коментар
17.08.2022 11:32 Відповісти
Це неправда. Це по перше. А по друге, Україна закуповує мотроне паливо в Польщі, Литві, Болгарії, Румінії, Словаччині, Угорщині, Німеччині та Нілерландах. В балансі нафтотопродуктів у Европі зараз, все ще -40 відсотків російських бензинів та дизпалива! Із таким жа успіхом, можна і Україну звинуватити, що "перераховує гроші для окупанта через посередників". В Україні найбільший оператор Київстар- належить опосердковано росіянам, поки що. ГАЗ, який можливо доведеться закуповувати Нафтогазу у Европі, також поки що россійський. Нічого у світі не буває рафінованим і навіть на сьогоднішній день Україна вимушена виконувати транзит газу у Европу, бо припинеться транзит- не зможемо нормально доставляти Газ споживачам найбільших міст України...
показати весь коментар
17.08.2022 11:50 Відповісти
Водафон теж москальский...тільки лейбл використовують
показати весь коментар
17.08.2022 13:08 Відповісти
«Во́дафон груп» («Vodafone Group») - британская компания, один из крупнейших в мире https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8 операторов сотовой связи . Штаб-квартира - в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B8_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4,_%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F) Ньюбери , графство https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%88%D0%B8%D1%80 Беркшир .

Основана в https://ru.wikipedia.org/wiki/1984_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1984 году под названием Racal Telecom ltd в качестве дочерней компании Racal Electronics' Plc, производителя электроники, в том числе военного назначения. Первый звонок в аналоговой сети был совершён 1 января https://ru.wikipedia.org/wiki/1985_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1985 года . В https://ru.wikipedia.org/wiki/1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1991 году Racal Telecom был выделен из компании Racal Electronics и переименован в Vodafone Group. Название - сокращение от VOice DAta FONE (phone)https://ru.wikipedia.org/wiki/Vodafone#cite_note-4 [4] .

В июле https://ru.wikipedia.org/wiki/1992_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1992 года запущена первая https://ru.wikipedia.org/wiki/GSM GSM -сеть Vodafone в Великобритании. В 1999 году была куплена телекоммуникационная компания США AirTouch Communications, владевшая 35-процентной долей в крупнейшем мобильном операторе Германии https://ru.wikipedia.org/wiki/Mannesmann Mannesmann https://ru.wikipedia.org/wiki/Vodafone#cite_note-5 [5] . Позже в том же году активы компании в США были объединены с подразделение мобильной связи компании https://ru.wikipedia.org/wiki/Verizon_Communications Verizon Communications , в результате был создан оператор https://ru.wikipedia.org/wiki/Verizon_Wireless Verizon Wireless https://ru.wikipedia.org/wiki/Vodafone#cite_note-6 [6] . В 2000 году были выкуплены все акции Mannesmannhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Vodafone#cite_note-7 [7] .
показати весь коментар
17.08.2022 15:54 Відповісти
теперь ещё медленне
показати весь коментар
17.08.2022 11:14 Відповісти
больше Германии Украине помогает только США.

Германия передала и передает Украине:

→ 7 САУ ************** 2000 (PzH 2000) и запчасти к ним;
→ 10 000 артиллерийских снарядов;
→ 3 РСЗО MARS с боезапасом;
→ запчасти к МиГ-29;
→ систему ПВО IRIS-T SLM;
→ 13 БТР М113 (поставки из Дании);
→ 30 зенитных самоходных установок Gepard, в том числе с 6000 зенитными снарядами;
→ РЛС обнаружения артиллерии COBRA;
→ 40 разведдронов;
→ 500 ракет Stinger;
→ 2700 ПЗРК "Стрела";
→ 53 000 зенитных снарядов;
→ 30 бронемашин;
→ 80 пикапов Toyota;
→ 8 мобильных наземных РЛС и тепловизионных приборов;
→ 353 ПНВ;
→ 5000 касок;
→ 3000 полевых телефонов с 5000 бобинами полевого шнура и переносным оборудованием.

Кроме того, передано тысячи ПТРК Panzerfaust 3, 100 000 ручных гранат, 100 пулеметов MG 3 с 500 запасными стволами и затворами, 5300 зарядов взрывчатого вещества, почти 15 000 противотанковых мин, десятки миллионов патронов, 178 автомобилей (грузовики, микроавтобусы, внедорожники), полевой госпиталь, десятки километров детонирующего шнура, детонаторы, экипировка, палатки, электрогенераторы, материалы для разминирования, бинокли, больничные койки, медикаменты, спальники, стрелковые очки, дизтопливо и бензин, перевязочные материалы, пайки, еда, холодильники для медикаментов, пункт дезактивации транспортных средств, лазерные дальномеры, датчики и "глушилки" дронов и прочее.
ну и несколько миллиардов долларов. и миллионы для беженцев.
но кому из тролей это интересно.
показати весь коментар
17.08.2022 11:45 Відповісти
На жаль дуже багато хайпожерів, які не хочуть заглиблюватися у суть справи, але дуже ********** повторювати дурнуваті кричалки без змісту. Так із Німеччиною. Ніхто не аналізує.
показати весь коментар
17.08.2022 11:54 Відповісти
Великобритания больше помогла.
показати весь коментар
17.08.2022 12:21 Відповісти
цифры. сколько Британия чего прислала. и сколько приняла беженцев.
показати весь коментар
17.08.2022 15:55 Відповісти
Причем тут беженцы к оружию, не манипулируйте.
Во -первых половина твоего списка, это мелочевка. Которую и другие страны присылали, но не писали такую мелочь, постеснялись.
А по крупному - Марсов Великобритания прислала не 3, а 6.
Самоходных артиллерийских установок М109 более 20 штук, а не 7 панцирей.
Плюс 36 гаубиц L119. И сотни тысяч боеприпасов к ним.
Протикорабельные ракетные системи Brimston и Garpoon,
6 зенитных комплексов Stormer и несколько сотен ракет к ним.
Несколько сотен ручных зенитных комплексов Starstreak
Более 120 бронированных машин Мастиф и Шакал,
Сотни беспилотников,
Сотни дронов камикадзе.
В Украину отправлено 6900 единиц противотанкового оружия NLAW,

Более 500 авиационных ракет.
Контрбатарейные системы и радары.
-оборудование для глушения GPS
И большое количество нелетальной помощи, включая более 82 000 шлемов, 8 450 комплектов бронежилетов и более 5 000 приборов ночного видения.
Общая сумма военной помощи Великобритании более 6 миллиардов долларов. Больше передает только США. На третьем месте Польша, которая одних танков 500 передала.
показати весь коментар
18.08.2022 11:24 Відповісти
Цікаво,звідки у вас така точна інформіція,про те що ви перерахували?Чи це ви зробили висновки зі слів пана Шольца?
показати весь коментар
17.08.2022 12:32 Відповісти
ти коли ****** хоч в суть вникай...які-такі систему ПВО IRIS-T SLM "передала и передает"? Якщо в майбутньому планує передати! Тут не рашка, маніпуляції не прокатить! Та й порівняй з GB
показати весь коментар
17.08.2022 13:11 Відповісти
Це по вашому допомога? На цілу Україну? О ці сльози? Називається, чую дзвін, не чую де він
показати весь коментар
17.08.2022 18:20 Відповісти
Саша-паша - скільки дав ТИ? конкретно, в цифрах. в розрізі на країну прикинемо - порахуємо.
я давала, але знаю шо мало. Тому нікому і не дорікаю.
я надивилася на біженців, які носом крутили - не такого їм супу налили поляки після переходу кордону (халявного супу).
а я сказала - шо все офігєнно. Бо вдячна за кожну копійчину і хвилину на мене витрачену. Бо з дитинства знаю один закон:
НІХТО НІКОМУ НІЧОГО НЕ ВИНЕН.
може тому мені частіше допомогають ніж тим хто постійно ниє.
показати весь коментар
17.08.2022 20:30 Відповісти
Саш Паш, с регистрацие троллей в апреле этого года. Пригожинский...
показати весь коментар
17.08.2022 21:45 Відповісти
Коли на українця відкриває пащу якась срань типу тебе, одрузу стає ясно, що Пригожинський тут ти, або Ольгінский. Не важливо. Свій свого не рухає, а ти чмо всіх одразу в ботів записуєш. Отже сам і є ботом.
показати весь коментар
18.08.2022 21:43 Відповісти
Я не бачив хто і скільки чого дав, свічку не тримав. Тому будем вважати, що ви всі тут файні "хлопці". А був би у вас військовий досвід, то ви би зрозуміли, що описаної допомоги на цілу країну неймовірно мало. І це не питання вредності чи крутіння носом. Просто її мало, бо сраних орків більше. Невже допетрати так складно
показати весь коментар
18.08.2022 21:46 Відповісти
Лучше порви Пукину то место, куда некоторые заглядывали последние несколько лет....
показати весь коментар
17.08.2022 11:14 Відповісти
то есть украинцы Зелины глазами заглядывали Путину в одно место, а попу рвать за них должна Германия?
показати весь коментар
17.08.2022 11:48 Відповісти
А німці разом з Ангелою Меркель затягли Україну в восьмирічну війну?З вашого коменту: я правильно розумію?
показати весь коментар
17.08.2022 12:37 Відповісти
Лєночка, поясни - хто на ком стояв?
показати весь коментар
17.08.2022 20:33 Відповісти
Неправда, що Німеччина нерішуче підтримує Україну та допомагає повільно. Я порвав з цією традицією - тобто відвантажите леопарди?)
показати весь коментар
17.08.2022 11:16 Відповісти
насправді він правду каже. Я вже деякий час спостерігаю, як Шольц почав змінюватися в сторону добра. Спочатку не повірила своєму враженню. Але таки да
показати весь коментар
17.08.2022 11:18 Відповісти
Шольц маневрирует между группами влияния, общественным мнением, партийными интересами и перспективами своей карьеры в конце-концов и это нормально. Он и не обязан бросаться сломя голову нам помогать. Немцы и их кошелёк превыше всего. С беженцами нашими проблем хватает, там таких "кадров" понаехало, что немцы уже в лёгком шоке. Спонсируют нас деньгами, так ещё и оружия дай на лярды евро. Нам неплохо бы быть повзвешенее в своих хотелках и оценках
показати весь коментар
17.08.2022 11:28 Відповісти
яке поверхневе мислення у Вас))))
показати весь коментар
17.08.2022 13:13 Відповісти
Огидно дивитись, як малороси, які просрали буквально всю підготовку до війни, розказують, що їм неправильно та мало допомогають...
показати весь коментар
17.08.2022 11:19 Відповісти
Якби тільки підготовку... Ці уроди свідомо в 19 році привели до влади того, хто хотів в час війни "проста пєрєстать стрєлять", який не хотів готуватися до війни, бо втратив би 7 млрд. в місяць, дякуючи якому і сталося Буча з Маріуполем, бо він, де факто - посібник *****. ... Це - премія Дарвіна, і вони ще квакають на Шольца?
показати весь коментар
17.08.2022 12:23 Відповісти
Коня кують,а жаба ногу підставляє... )))

Це про порохоботів ,котрі навіть в темі про Шольца знайдуть як плюнути в ЗЕ ))))
показати весь коментар
17.08.2022 16:12 Відповісти
І що неправильно роблять?, так в цього ***** разом з його зеленими дебілами не плювати треба, а повісити на каштані, думаю ми ще усі це побачимо.
показати весь коментар
17.08.2022 16:47 Відповісти
Я розумію чому тут цю тему заворушили і звинувачення також.

Було огидно дивитись на зЕлену владу коли Західні партнери почали по мірі логістичних можливостей помагати Україні зброєю і амуніцією.

А ці зелені жаби квакали "та це ніщо, це мало, нам не помагають і т.д. Дали 100 М777 - "нам мало, дайте 1000" ніби хтось щось їм винен.

І оця думка "вкручувалась" в голови українців - ..."от бачите - Захід нас кинув напризволяще, не вводить безпольотну зону, зброї дає мало, нам кінець, требе переговори і т.д.

І результат цієї маніпуляції - Стамбульский договорняк який наші ЗСУ і українці (так прикро для русні) зірвали контрнаступом.

На Заході дуже повільно міняється політика. А німецька - і по-давно.
Спасибі народу Німеччини який своїми виступами і демонстраціями змінив своїх політиків!
показати весь коментар
17.08.2022 18:04 Відповісти
Я ніколи не впущу шанс, плюнути в брехливі пиши всього ОП. Любиш брехню? Ну то намотай її на паличку і ходи облизуй. Малороси на виборах вмакнули в гімно і своїх і наших. Великі герої це воїни, а говоряща голова чим герой? Бідоносець.
показати весь коментар
17.08.2022 18:05 Відповісти
я проти того шоб вішати на Зєлю всіх собак, але люби Боже правду - песиків на нбому вже навішано доволі багато. і є за шо.
показати весь коментар
17.08.2022 20:34 Відповісти
Шульц, ти, може, допомагаєш рішучіше, ніж Анжела...

Але !
показати весь коментар
17.08.2022 11:26 Відповісти
показати весь коментар
17.08.2022 11:40 Відповісти
"Я обгадився, але несильно", - Шольц.
показати весь коментар
17.08.2022 11:49 Відповісти
Лицемірний козел.
показати весь коментар
17.08.2022 11:50 Відповісти
Неправда, шольц, - это все, что ты говоришь
показати весь коментар
17.08.2022 11:51 Відповісти
9000 касок вже доїхали?
показати весь коментар
17.08.2022 11:58 Відповісти
да. а от вас сколько касок приехало?
показати весь коментар
17.08.2022 15:57 Відповісти
Да, Германия поставила наибольшее количество тяжелого вооружения после США. И задача Украины и ее граждан-не хайпожерить в комментах, ЗАСТАВЛЯТЬ работать дипломатию и РАЗМЕЩАТЬ ЗАКАЗЫ на изготовление вооружений на Рейнметал!!. А то пока кроме хамского поведения Зеленского и Мельника движение по закупке воорежений-НОЛЬ!!! Деньги тратят на строительство дорог, а не на размещения заказов на Гепарды, а виновата Германия!
показати весь коментар
17.08.2022 12:02 Відповісти
****** російська потвора
показати весь коментар
17.08.2022 13:14 Відповісти
Это ты 3 гепарда и 7 сау так рекламируешь?💩
показати весь коментар
17.08.2022 13:22 Відповісти
А что, ты тролль Зеленского сделал для того, что бы было не 3 и не 7? Обгаживали первых лиц Германии? Или уже подписали договора на изготовления вооружений? Или пока только на форумах изгаляетесь?
показати весь коментар
17.08.2022 16:23 Відповісти
Нет, Германия на 4-м месте.
После Великобританиии и Польши.
показати весь коментар
18.08.2022 11:57 Відповісти
Цей безхордовий як не ляпне - то усе навпаки.
показати весь коментар
17.08.2022 13:04 Відповісти
Останнім часом від офіційного Берліну доводилось чути, мовляв, саме Німеччина є "щитом Європи" на східному фланзі НАТО. Але коли мова дійшла до цифр то виявилось, що німці не дотягують навіть до вимог Альянсу.

Справа в тому, що у НАТО країни мають зобов'язання витрачати на оборону не менше 2% від свого валового внутрішнього продукту. Але Берлін вже десятиріччями не виконує це зобов'язання, а виправити ситуацію не дозволяє навіть "астрономічне" збільшення військового бюджету після російського вторгнення на 100 млрд євро.Саме до такого висновку прийшов Німецький економічний інститут (Institut der deutschen Wirtschaft). Зокрема до "стандарту НАТО" німецький оборонний бюджет на 2022 та 2023 роки навіть з додатковими коштами не дотягує на цілих 18 млрд євро, лише на рівень 2026 року Берлін наблизиться до вимог Альянсу, але не перевищить їх. А загалом станом на 2027 рік дефіцит між реальними витратами та вимогою НАТО складе 35 млдр євро.
Таким чином, для того, щоб просто виконати зобов'язання у 2% ВВП на оборону уряду Німеччини необхідно збільшити витрати на Бундесвер на рівні 60%. Нагадаємо, що за даними Military Balance на 2021 рік Німеччина заклала на оборону 46,8 млрд євро. І цей показник є найбільшим за останній час.
Тобто реальне зростання витрат на оборону розпочалось навіть не у 2014 році, а у 2018 році. Більше того, останнім роком, коли Німеччина виконувала зобов'язання НАТО став 1991 рік, а мінімумом став 2005 рік з 1,1% від ВВП на оборону. Звісно можливо апелювати, мовляв ВВП Німеччини настільки великий, що і цього вистачає, але не менш потужна економіка Великобританії, не говорячи про США, цілком тягне 2% від ВВП.

Через це, впродовж десятиріччя Бундесвер існував у режимі тотальної економії, з його складу виводились цілі системи озброєння та сотні одиниць військової техніки, яку передавали іншим країнам за символічні кошти, або ставили "на склад" де https://defence-ua.com/army_and_war/nimechchina_zaproponuvala_polschi_leopard_1a5_zamist_obitsjanih_leopard_2_shozhe_berlin_zajmavsja_kanibalizmom-8358.html перетворювали у донорів .

В цій ситуації, питання, а чи дійсно Німеччина є "щитом Європи" чи опинилась у "розбитого корита", скоріш за все, є риторичним. Водночас стрімко наростити відставання та почате справжнє переозброєння та розширення можливостей Бундесверу у Берліні навряд чи зможуть.

За час економії на обороні та вливання грошей у газову промисловість РФ, власний оборонно-промисловий комплекс перебував, якщо не у занепаді, то точно не на піку своїх можливостей. А для розкручування цього маховика може знадобитися значно більше часу, ніж умовні декілька років.

показати весь коментар
17.08.2022 13:06 Відповісти
є пруф твого месседжа з цифрами? за лінком не те...
показати весь коментар
17.08.2022 13:42 Відповісти
Останнім часом від офіційного Берліну доводилось чути, мовляв, саме Німеччина є "щитом Європи"

ПІ..дьож.

Такого навіть в Німеччині не чути..

02.05.2018

через відсутність готових до бою літаків Німеччина не здатна виконувати свої зобов'язання перед НАТО. За ними Берлін має надавати Альянсу 82 військових літаки у кризових випадках. У Бундесвері підтверджують технічні складнощі, проте не називають конкретних цифр через державну таємницю. Речник армії каже, що над пошуком рішенням ведеться активна робота.

В оприлюдненому в лютому звіті німецького міноборони зазначалося про https://www.dw.com/uk/%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8-%D1%84%D1%80%D0%BD-%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B9%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%96-%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%89%D1%96-%D0%B7-%D0%B1%D0%BE%D1%94%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8E-%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%83-%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82/a-42751985 чималі проблеми із забезпеченням та готовністю техніки до дій. За цими даними, торік із флоту Бундесверу в 128 винищувачів Eurofighter у середньому лише 39 були готовими до використання. З 93 військових літаків Tornado загалом були придатні до експлуатації 26 бортів, з 72 транспортних гелікоптерів CH-53 могли використовуватися 16.

Spiegel: https://www.dw.com/uk/spiegel-%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B5-%D1%87%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B8-%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8-eurofighter-%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%83-%D1%83-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96-%D0%B1%D0%BE%D1%94%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96/a-43611892 Лише чотири літаки Eurofighter Бундесверу - у стані боєготовності

ПУТІНСЬКА ПІДСТИЛКА МЕРКЕЛЬ ПОСТАРАЛАСЯ.
показати весь коментар
17.08.2022 16:17 Відповісти
начинать смеяться или еще подождать?..
показати весь коментар
17.08.2022 13:31 Відповісти
будемо сподіватися що не буде політики меркель все для расєї і дулю Україні
показати весь коментар
17.08.2022 14:28 Відповісти
"Неисправимый лгун" (немецкая версия кинофильма)... ))
показати весь коментар
17.08.2022 19:14 Відповісти
А сам то, там в трусах своих----традиционный, или ли найн? То то.
показати весь коментар
17.08.2022 20:15 Відповісти
Ну мы видим, что Шольц - не Меркель.
показати весь коментар
17.08.2022 21:23 Відповісти
 
 