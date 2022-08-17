Неправда, що Німеччина нерішуче підтримує Україну та допомагає повільно. Я порвав з цією традицією, - Шольц

Канцлер ФРН Олаф Шольц назвав "невірними" заяви про те, що Німеччина нібито "нерішуче" підтримує Україну зброєю.

Про це він сказав в інтерв’ю шведським журналістам, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За його словами, через три дні після початку повномасштабної війни Росії проти України він оголосив про те, що Німеччина допоможе Києву зброєю, тим самим "порвавши з багаторічною позицією у німецькій політиці".

"На першому етапі ми доставили те, що було на складі й, таким чином, було швидко доступне і готове до негайного використання: протитанкові снаряди, зенітні ракети типу "Стінгер" та боєприпаси. Наступні кроки були значно складнішими, і сьогодні йдеться про дуже складні системи, що вимагають тижневої підготовки українських солдатів, це системи важкого озброєння, такі як броньовані гаубиці типу 2000, зенітна машина "Гепард", система запуску ракет "Марс II" або зенітна система IRIS-T, яка настільки нова, що навіть бундесвер не має її", - сказав Шольц.

Він зазначив, що одночасно в Європі думають про те, як можна продовжувати оснащувати Україну тими системами та кількістю боєприпасів, які "необхідні для продовження оборонної боротьби".