У Маріуполі відкрили другий в місті пункт фільтрації, у черзі понад 1300 містян, - Андрющенко

З Маріуполя без довідки про фільтрацію неможливо евакуюватися.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, наразі збираються великі черги за гарячою їжею та водою з імпровізованих колодязів у Лівобережному районі, що найбільше постраждав внаслідок ворожих бомбардувань. У цьому районі окупанти відкрили другий в місті пункт фільтрації. Черга на фільтрацію станом на 17 серпня сягає понад 1300 маріупольців.

Для проходження фільтрації необхідно подати паспорт, телефон та трудову книжку. Без довідки про фільтрацію неможливо отримати перепустку на виїзд з міста та евакуюватись.