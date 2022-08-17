У Маріуполі відкрили другий в місті пункт фільтрації, у черзі понад 1300 містян, - Андрющенко
З Маріуполя без довідки про фільтрацію неможливо евакуюватися.
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, наразі збираються великі черги за гарячою їжею та водою з імпровізованих колодязів у Лівобережному районі, що найбільше постраждав внаслідок ворожих бомбардувань. У цьому районі окупанти відкрили другий в місті пункт фільтрації. Черга на фільтрацію станом на 17 серпня сягає понад 1300 маріупольців.
Для проходження фільтрації необхідно подати паспорт, телефон та трудову книжку. Без довідки про фільтрацію неможливо отримати перепустку на виїзд з міста та евакуюватись.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Autorare Autorare
показати весь коментар17.08.2022 11:12 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль