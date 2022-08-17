УКР
Австралія припинила здавати в оренду землю для будівлі нового посольства РФ

Влада Австралії вирішила припинити здавати в оренду землю, на якій Росія збиралася побудувати нове посольство.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости, про це заявили в Національному столичному управлінні (NCA), що займається питаннями планування та управління земельними ресурсами.

Йдеться про ділянку, яку Росія придбала у Канберрі. У грудні 2008 року NCA видало дозвіл на оренду, а 2011-го - на роботи та будівництво. Згідно з договором оренди, Росія зобов'язалася збудувати будівлю протягом трьох років, проте проєкт так і не було завершено.

"Після регулярних консультацій та обговорень з представниками Росії протягом багатьох років, а також за відсутності зобов'язань щодо термінів завершення робіт NCA ухвалило рішення розірвати договір оренди", - йдеться в заяві.

Глава управління Саллі Барнс додала, що незавершені роботи порушують загальну естетику, важливість та гідність території, відведеної для дипломатичних місій. Тепер Росія має 20 днів, щоб очистити ділянку. Потім вона повернеться до списку земель, доступних для дипломатичних цілей.

Старої будівлі посольства РФ це рішення не стосується. Зазначається, що у майбутньому Росія може подати нову заявку.

Також читайте: Чорногорія висилає російського дипломата з країни, - МЗС Чорногорії

+8
Не забудьте потім на ту землю священника визвати, хай проведе обряд очищення після "вяликоскрепних гівнюків"...
показати весь коментар
17.08.2022 11:40 Відповісти
+8
Это просто русофобия какая то.А как же росийские дипломаты-на улице останутся?
показати весь коментар
17.08.2022 11:43 Відповісти
+7
короче говоря... пасольство срахи идет нах*й )))) своим ходом ))))

показати весь коментар
17.08.2022 11:44 Відповісти
Не забудьте потім на ту землю священника визвати, хай проведе обряд очищення після "вяликоскрепних гівнюків"...
показати весь коментар
17.08.2022 11:40 Відповісти
В Европі не приділяють великого значення релігії....і я як православна рахую що це правильно....
Це кожного справа ходити молитися, чи вірити....
Ісус по біблії молився на колінах просто неба, а в церкві були попи які його потім і розіп'яли....
Дивно люди вірять в Бога но по житті не знають як тримати свою душу чистою
показати весь коментар
17.08.2022 22:39 Відповісти
Это просто русофобия какая то.А как же росийские дипломаты-на улице останутся?
показати весь коментар
17.08.2022 11:43 Відповісти
короче говоря... пасольство срахи идет нах*й )))) своим ходом ))))

показати весь коментар
17.08.2022 11:44 Відповісти
Всюди кляті русофоби! Сама мирна держава світу хотіла збудувати скромний шпигунсько-терористичній офіс і на тобі "кенгурятники"( Лавров.© ) мабуть з подачі укробандерівців, австралофошиздів та Держдепу відмовили. Захарова фас!!!
показати весь коментар
17.08.2022 11:53 Відповісти
Австралия поставила в Украину броневики Ьаумайстер . Хлопці на фронті кажуть файна тачка...💪👍💙💛
показати весь коментар
17.08.2022 11:58 Відповісти
показати весь коментар
17.08.2022 12:26 Відповісти
Конура собачья-- вот истинное здание для рф.
показати весь коментар
17.08.2022 12:29 Відповісти
..кацапы затянули со стройкой, бо никак не могли определиться и как-то впихнуть невпихуемое - свою полноценную военную базу в пределы выделенного участка так, чтобы никто не догадался
показати весь коментар
17.08.2022 13:03 Відповісти
всі б так ставили парашу на місце,

а не сюсюкаються з нею як франція і німеччина
показати весь коментар
17.08.2022 14:24 Відповісти
показати весь коментар
17.08.2022 14:41 Відповісти
 
 