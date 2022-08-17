Австралія припинила здавати в оренду землю для будівлі нового посольства РФ

Влада Австралії вирішила припинити здавати в оренду землю, на якій Росія збиралася побудувати нове посольство.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости, про це заявили в Національному столичному управлінні (NCA), що займається питаннями планування та управління земельними ресурсами.

Йдеться про ділянку, яку Росія придбала у Канберрі. У грудні 2008 року NCA видало дозвіл на оренду, а 2011-го - на роботи та будівництво. Згідно з договором оренди, Росія зобов'язалася збудувати будівлю протягом трьох років, проте проєкт так і не було завершено.

"Після регулярних консультацій та обговорень з представниками Росії протягом багатьох років, а також за відсутності зобов'язань щодо термінів завершення робіт NCA ухвалило рішення розірвати договір оренди", - йдеться в заяві.

Глава управління Саллі Барнс додала, що незавершені роботи порушують загальну естетику, важливість та гідність території, відведеної для дипломатичних місій. Тепер Росія має 20 днів, щоб очистити ділянку. Потім вона повернеться до списку земель, доступних для дипломатичних цілей.

Старої будівлі посольства РФ це рішення не стосується. Зазначається, що у майбутньому Росія може подати нову заявку.

