У Мелітополі чутно вибух в районі, де розташована комендатура окупантів, - Федоров
Мелітопольці знову повідомляють про вибухи в місті.
Про це повідомив міський голова Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, 17 серпня у Мелітополі пролунав "сильний вибух у лігві ворога". Місцеві мешканці повідомляють про вибух в центрі міста, орієнтовно в районі, де розміщена одна з комендатур окупантів.
"Земля горітиме під окупантами - цю непохитну істину щодня доводять наші воїни з ЗСУ на півдні України.Чекаємо на подробиці щодо втрат серед рашистів. Слава ЗСУ!", - написав Федоров.
