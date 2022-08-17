У Мелітополі чутно вибух в районі, де розташована комендатура окупантів, - Федоров

Мелітопольці знову повідомляють про вибухи в місті.

Про це повідомив міський голова Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, 17 серпня у Мелітополі пролунав "сильний вибух у лігві ворога". Місцеві мешканці повідомляють про вибух в центрі міста, орієнтовно в районі, де розміщена одна з комендатур окупантів.

"Земля горітиме під окупантами - цю непохитну істину щодня доводять наші воїни з ЗСУ на півдні України.Чекаємо на подробиці щодо втрат серед рашистів. Слава ЗСУ!", - написав Федоров.

Читайте також: У Мелітополі зранку пролунали два вибухи, - Федоров