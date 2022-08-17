УКР
У Мелітополі чутно вибух в районі, де розташована комендатура окупантів, - Федоров

федоров,іван

Мелітопольці знову повідомляють про вибухи в місті.

Про це повідомив міський голова Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, 17 серпня у Мелітополі пролунав "сильний вибух у лігві ворога". Місцеві мешканці повідомляють про вибух в центрі міста, орієнтовно в районі, де розміщена одна з комендатур окупантів.

"Земля горітиме під окупантами - цю непохитну істину щодня доводять наші воїни з ЗСУ на півдні України.Чекаємо на подробиці щодо втрат серед рашистів. Слава ЗСУ!", - написав Федоров.

17.08.2022 11:39 Відповісти
Бавовна Животворяща
17.08.2022 11:42 Відповісти
Здесь, наверное, должен быть енот, но рисунок не отображается (так бывает, если недоступен сайт, на котором рисунок размещен). Или только у меня не отображается?
17.08.2022 11:47 Відповісти
17.08.2022 11:52 Відповісти
😃😃😃
17.08.2022 12:10 Відповісти
Ето тайна вєлікая єсть.
17.08.2022 18:21 Відповісти
Ну ё-моё, ну что ж такое? - То одно блин, то другое...
17.08.2022 11:45 Відповісти
Ну вот, а теперь можно и шарики с цветочками на память оставить.
17.08.2022 11:46 Відповісти
до хороших новин швидко звикаєш
17.08.2022 12:01 Відповісти
 
 