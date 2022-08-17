Українські захисники знищили 3 ворожі безпілотники та вертоліт Ка-52, - Командування Повітряних сил

Протягом доби, 16 серпня, на кількох оперативних напрямках ударна авіація Повітряних Сил Збройних Сил України завдала до десяти групових авіаударів по позиціях окупаційних військ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у пресслужбі Командування Повітряних сил ЗС України.

"Під прикриттям винищувальної авіації, штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м завдали ударів по взводних та ротних опорних пунктах, танкових колонах на марші та скупченню живої сили й техніки противника. Окрім того зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено три безпілотних літальних апарати та вертоліт Ка-52", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що усі цілі знищено на Запорізькому та Донецькому напрямках.