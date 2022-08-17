УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7205 відвідувачів онлайн
Новини Війна
4 238 8

Українські захисники знищили 3 ворожі безпілотники та вертоліт Ка-52, - Командування Повітряних сил

гелікоптер,к52

Протягом доби, 16 серпня, на кількох оперативних напрямках ударна авіація Повітряних Сил Збройних Сил України завдала до десяти групових авіаударів по позиціях окупаційних військ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у пресслужбі Командування Повітряних сил ЗС України.

"Під прикриттям винищувальної авіації, штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м завдали ударів по взводних та ротних опорних пунктах, танкових колонах на марші та скупченню живої сили й техніки противника. Окрім того зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено три безпілотних літальних апарати та вертоліт Ка-52", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські воїни з бойового дрона влучили в російського окупанта. ВIДЕО

Зазначається, що усі цілі знищено на Запорізькому та Донецькому напрямках.

безпілотник (4901) знищення (8270) вертоліт (893) Повітряні сили (3024)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Парни, я вей душой топлю за ЗСУ, но походу вы там что половину парка этих Ка-52 сначала войны приземлили??? Их всего 170 шт на всю паршу??? Если хотя бы половину от того что пишут наши сми правда , то БОРОНЬ ВАС БОЖЕ!!!
показати весь коментар
17.08.2022 12:20 Відповісти
Там статистика була,так що ще прийдеться позбивати. А ЗСУ дійсно хлопці круті
показати весь коментар
17.08.2022 12:42 Відповісти
3 беспілотника і Ка-52... доганяє )))

показати весь коментар
17.08.2022 12:22 Відповісти
А можна еще в жигулях?
показати весь коментар
17.08.2022 12:33 Відповісти
"Интеллекту" нет предела.
https://news.obozrevatel.com/society/premiya-darvina-nashla-esche-odnogo-okkupanta.htm Премия Дарвина нашла еще одного оккупанта
показати весь коментар
17.08.2022 12:58 Відповісти
*** .... , двоечники , вы хоть читаете ЧТО и КАК пишите !!! ???
показати весь коментар
17.08.2022 17:04 Відповісти
 
 