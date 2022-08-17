Герой України, комбриг 59-ї ОМБр Вадим Сухаревський: "Кожен солдат, кожен командир на передовій – це титани". ВIДЕО

Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний опублікував відео, у якому командир 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Герой України Вадим Сухаревський розповідає про місце та відповідальність командира на війні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, інтерв'ю комбрига Залужний опублікував на своїй сторінці в соцмережі.

"Кожен солдат, кожен командир, який на передовій – це титани. Люди не бачили своїх близьких, не бачать дому, живуть в умовах дискомфорту: болота, вода, спека, комахи, змії, постійні обстріли. До того ж важливо бути не просто начальником, а бути лідером. Для того і командир, щоб встановлювати правила гри, правила поведінки і правила життядіяльності у підрозділі", – розповідає Сухаревський.

