8 779 29

Герой України, комбриг 59-ї ОМБр Вадим Сухаревський: "Кожен солдат, кожен командир на передовій – це титани". ВIДЕО

Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний опублікував відео, у якому командир 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Герой України Вадим Сухаревський розповідає про місце та відповідальність командира на війні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, інтерв'ю комбрига Залужний опублікував на своїй сторінці в соцмережі

"Кожен солдат, кожен командир, який на передовій – це титани. Люди не бачили своїх близьких, не бачать дому, живуть в умовах дискомфорту: болота, вода, спека, комахи, змії, постійні обстріли. До того ж важливо бути не просто начальником, а бути лідером. Для того і командир, щоб встановлювати правила гри, правила поведінки і правила життядіяльності у підрозділі", – розповідає Сухаревський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський присвоїв звання Герой України командиру 59-ї ОМБр Сухаревському

59 окрема мотопіхотна бригада (134) Сухаревський Вадим (54) Залужний Валерій (740)
+20
Подяка за захист.
17.08.2022 12:29 Відповісти
+20
17.08.2022 12:32 Відповісти
+10
Дай Бог Тобі, твоїм Героям!!! Слава Нації!!!
17.08.2022 12:36 Відповісти
Мы знаем
17.08.2022 12:31 Відповісти
17.08.2022 12:32 Відповісти
Єдиний титан це Тойшоневтік. Найвеличніший лідор **********.
17.08.2022 12:36 Відповісти
Может в этой теме не нужно?
17.08.2022 12:41 Відповісти
17.08.2022 12:38 Відповісти
ЗЕ-Марафон про це знає?
Кажуть, в них тільки один герой в Україні.
17.08.2022 12:39 Відповісти
нда... вот такие люди должны быть у нас в политике.... ... низкий поклон!
17.08.2022 12:42 Відповісти
такі люди мають бути не лише в політиці, а скрізь, де приймаються рішення та береться відповідальнісь.
Хоча це утопія, а хороший воїн не завжди хороший політик.
І учасники Майдану та АТО, що стали депутатами, це наглядно продемонстрували...
17.08.2022 13:50 Відповісти
Чим Забродський поганий політик, депутат?
Грамотний, принциповий, патріотичний.
Те ж саме можна сказати і про Яну Зінкевич. Молода дівчина, але відповідальності, порядності, здатності і бажання навчатись, вдосконалюватись у неї в десятки разів більше, ніж у пристосуванців із лав так званих антикорупціонерів наєма, лещенко, янченко, які стали обслугою топ-корупціонерів, злодіїв.
17.08.2022 14:32 Відповісти
Але і Титанам потрібна допомога. Боріться і перемагайте. Бережіть себе
17.08.2022 12:43 Відповісти
А як добровільно немає потрібної кількості, то всьо, здаємось?
17.08.2022 12:49 Відповісти
А чому немає? Казали що є,більш ніж потрібно.А відправляти відловлених чоловіків.це не перемога,а поразка.І точно не патріотизм.
17.08.2022 12:53 Відповісти
Звісно ні.Полководцем потрібно народитися,але і не ліпити з тих,хто таким не є.Зеленський це полководець? Йому і комікси на заході малюють і картинки з ним малюють і мурали є.
17.08.2022 12:50 Відповісти
Він прекрасно представляє інтереси України у світі. Політики на заході орієнтуються на свій народ, а народи ******* Зе, це нам на користь.
17.08.2022 12:53 Відповісти
Він довів до цієї катастрофи.Чи може ми всі не забули.його слова і дії перед війною.
17.08.2022 13:04 Відповісти
Ця його популярність допомагає нам отримувати підтримку західних політиків.
17.08.2022 12:55 Відповісти
Краще би його взагалі не було на посту президента.І було би все,як за п'ятого.Маріуполь,Харків.Сверськодонецьк,Лисичанськ і тд.цілі би були і люди би не були закатовані і вбиті.Москалі добре знали,що південь одразу захоплять,тому і вирішили розпочати повномасштабну війну.
17.08.2022 13:07 Відповісти
А я думав що звитягя ЗСУ і нескоренність та відвага українців, які не скорилися і не пали на коліна перед ордою визвали повагу і підтримку народів і політиків Західного демократичного світу.
17.08.2022 15:29 Відповісти
Пан Вадим,просто нет слов,наши воины действительно титаны! С такими воинами наша прекрасная Украина была,есть и будет. Мы верим только вам, вы надежда и сила нации! Береги вас Бог,молимся за вас.
17.08.2022 13:11 Відповісти
Дай Боже здоров'я і наснаги хлопцям на "нулі".
Хай здриснуть Кос'янови і інші херої з дивану.
17.08.2022 15:00 Відповісти
Фірташ і зажопниками в Європі, мабуть, теж по п'ять гривень збирають на Байрактари!! Копієчку до ….
18.08.2022 01:03 Відповісти
 
 