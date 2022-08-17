На Півдні російські гелікоптери тричі за ніч атакували позиції ЗСУ, - ОК "Південь"

На Півдні ЗСУ тримають оборону та завдають ворогу втрат, їх кількість уточнюється.

Про це повідомляється на сторінці Оперативного командування "Південь", передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, вночі 17 серпня ворожі гелікоптери тричі атакували українські позиції на лінії зіткнення, втрат немає. Крім того, українські ракетно-артилерійські підрозділи продовжують виконання вогневих завдань, втрати ворога уточнюються.

Дивіться також: У Лисичанську знищено ворожий штаб, - Гайдай. ВIДЕО

Ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу оборони в тактиці контрбатарейної боротьби та із застосуванням авіації.

В Чорному морі продовжується шторм, ворожі кораблі продовжують укриватися за мисом Тарханкут в напрямку Новоросійська вздовж кримського узбережжя. Напоготові Росія тримає 2 надводних ракетоносії з 16 "Калібрами".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні ліквідовано російського підполковника Мухаметханова. ФОТО