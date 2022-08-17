УКР
На Півдні російські гелікоптери тричі за ніч атакували позиції ЗСУ, - ОК "Південь"

південь

На Півдні ЗСУ тримають оборону та завдають ворогу втрат, їх кількість уточнюється.

Про це повідомляється на сторінці Оперативного командування "Південь", передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, вночі 17 серпня ворожі гелікоптери тричі атакували українські позиції на лінії зіткнення, втрат немає. Крім того, українські ракетно-артилерійські підрозділи продовжують виконання вогневих завдань, втрати ворога уточнюються.

Дивіться також: У Лисичанську знищено ворожий штаб, - Гайдай. ВIДЕО

Ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу оборони в тактиці контрбатарейної боротьби та із застосуванням авіації.

В Чорному морі продовжується шторм, ворожі кораблі продовжують укриватися за мисом Тарханкут в напрямку Новоросійська вздовж кримського узбережжя. Напоготові Росія тримає 2 надводних ракетоносії з 16 "Калібрами".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні ліквідовано російського підполковника Мухаметханова. ФОТО

армія рф (18766) знищення (8270) втрати (4574) ЗСУ (7923)
вертухи.ру як вдома(((
17.08.2022 13:03 Відповісти
Ні. Назбивали її норм.
Це щось трохи осміліли мразоти.... скоро відео як вони падають буде, потім знову тиша на якийсь час.
17.08.2022 13:42 Відповісти
Бий тих кацапів сила Божа
17.08.2022 13:09 Відповісти
ці гелікоптерні атаки продовжуються вже не перший тиждень. А збивають ворожі гелікоптери у середньому один на тиждень. Питання: а де ці хвалені Стінгери, ті британські ракети, що відрізають хвости, ті німецькі Гепарди ? Про Джавеліни та Байрактари багто чули, а про успіхи застосування ПВО малого радіусу взагалі не чути. Скінчилися? Неефективні? Не доїхали до фронту?
17.08.2022 13:19 Відповісти

й такі повідомлення доволі часті. То Ви неуважно читаєте.
17.08.2022 13:46 Відповісти
у період з 27 липня по 17 серпня збито 7 гелікоптерів росіян, про один з них Ви й розмістили посилання. А за такий самий період на початку вторгнення (з 27.02 по 17.03) було збито більше 100 гелікоптерів. Я не фахівець, тому й запитую про пояснення
17.08.2022 16:49 Відповісти
серьезно считаете что на каждом квадратном километре фронта сидит чел с пзрк в вечной засаде дожидаясь вертолетов? Или что кацапские вертолетчики заранее предупреждают в каком квадрате и когда они будут?
17.08.2022 14:35 Відповісти
почитайте мой предыдущий дополнительный вопрос. А что, в начале вторжения у нас на каждом квадратном километре сидел чел с ПЗКР или русня предупреждала наших, где будут лететь? Спокойно, пожалуйста, объясните, без стеба
17.08.2022 16:51 Відповісти
 
 