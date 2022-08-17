УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7205 відвідувачів онлайн
Новини
3 369 32

Червоний Хрест не повідомляв про порушення в Оленівці, бо це конфіденційна інформація, - речник Власенко

хрест,червоний

Дані про візит до місць утримання військовополонених є конфіденційними, розголошувати їх не можна.

Про це в ефірі Радіо Свобода заявив речник Міжнародного комітету Червоного Хреста Олександр Власенко, повідомляє Цензор.НЕТ.

Так він прокоментував свою попередню заяву, за якою візит до Оленівки не відповідав вимогам МКЧХ.

"Все, що стосується відвідування військовополонених... Це відбувається такий конфіденційний діалог зі сторонами. Тому що наша мета не винести в публічну площину певні проблеми, які є, а домогтися можливості відвідувати людей", - сказав Власенко.

Він додав, що представники Червоного Хреста відвідували полонених "з обох сторін" і "невідповідність правилам" нібито спостерігалася в обох випадках - це, поміж іншого, стосується можливості відвідувати всі приміщення, якими користуються полонені, та спілкуватися з ними віч-на-віч.

Читайте: "В Оленівці ми справді були два рази": Червоний Хрест розповів про спроби отримати доступ до українських полонених

"Ці візити є, в нас є візити з обох сторін. Звичайно, ми хотіли б бачити всіх. Ми не бачимо всіх військовополонених із жодної зі сторін. І ми, звичайно, хотіли б мати більше таких візитів. Але що є, те є. Навіть такі візити не за нашими правилами краще, ніж взагалі не бачити цих людей", - додав він.

За словами Власенка, Червоний Хрест не має інших інструментів, ніж апеляції до міжнародного права, в тому числі Третьої Женевської конвенції. Він не відповів на питання, чи візити допомогли забезпечити права військовополонених:

"Я розумію ваш інтерес, але це конфіденційний діалог, ми ніколи не виносимо це в публічну площину. Тобто якщо ми бачимо порушення, ми їх фіксуємо. Але перший крок - це обговорення порушень саме з керівництвом того закладу, де ці порушення відбуваються. Якщо цей діалог не дає результатів - це вищий щабель... Наша мета не в тому, щоб запобігти. Те, що сталося, вже сталося, нам важливо, щоб це не повторювалося в майбутньому, тобто в нас не про покарання, а про превентивну діяльність, щоб ці порушення не відбувалися".

Також читайте: У списках поранених і вбитих в Оленівці, що надала РФ, не збігаються дані, - Лубінець

Водночас представник МКЧХ вказав на те, що візити "дають певні результати".

"Іноді нам хотілося б мати більших результатів, але навіть один візит багато чого важить, тому що дає можливість повідомити рідних про те, що ми бачили цих людей. Для кожної сім’ї це величезної ваги інформація", - заявив він.

Власенко прокоментував критику з боку членів сімей полонених з "Азовсталі" щодо відсутності комунікації з Червоним Хрестом щодо їхніх рідних. За його словами, представники організації зареєстрували більшість із тих, кого вивели із заводу в Маріуполі в травні, після чого зв’язалися з їхніми родичами. У деяких із цих полонених була можливість потім зв’язатися з рідними, у деяких ні, додав він.

"Всім, кого ми зареєстрували, ми дали зв’язок родичам, що ми їх зареєстрували. А далі наступний вже зв’язок із родичами - у нас є візит, за результатами цього візиту ми можемо зв’язатися і розказати, що ми бачили", - сказав речник МКЧХ.

Також читайте: Командира полку "Азов" Прокопенка вивезли до Росії, - дружина

Автор: 

МКЧХ Червоний Хрест (406) Азов (819) воєнні злочини (1935)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+21
Тобто їх там можуть катувати, а червоний хрест про це не скажить, бо таємна інформація?
показати весь коментар
17.08.2022 13:02 Відповісти
+19
Тобто, Червоний хрест просто веде власні спостереження за катуванням наших полонених і не збирається цю інформацію розголошувати, щоб часом не завадити фашистам далі катувати військовополонених........ Я бажаю усім членам Червоного Хреста щоб їм фашисти відрізали яйця....................цим підарам!
показати весь коментар
17.08.2022 13:06 Відповісти
+16
бесполезная контора этот красный крест, сосущая миллионы от доноров на зп вот таким вот власенкам по всему миру... как и AI, ООН впрочем
показати весь коментар
17.08.2022 13:01 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
полный *******
показати весь коментар
17.08.2022 12:59 Відповісти
І не робили нічого, щоб нічого не сталося.
показати весь коментар
17.08.2022 13:00 Відповісти
Просто подонок проплаченный. Желаю ему скоту попасть в плен к рфпусть тогда розскажет свою сказку
показати весь коментар
17.08.2022 13:01 Відповісти
бесполезная контора этот красный крест, сосущая миллионы от доноров на зп вот таким вот власенкам по всему миру... как и AI, ООН впрочем
показати весь коментар
17.08.2022 13:01 Відповісти
Тобто їх там можуть катувати, а червоний хрест про це не скажить, бо таємна інформація?
показати весь коментар
17.08.2022 13:02 Відповісти
дебіли шолє??

мертва нікчемна організація, вміють тільки гуманітарку розподіляти...
показати весь коментар
17.08.2022 13:03 Відповісти
Правильно буде "розподіляти"
показати весь коментар
17.08.2022 13:28 Відповісти
ну наші її відразу на олх розподіляють))
показати весь коментар
17.08.2022 13:54 Відповісти
підори.
показати весь коментар
17.08.2022 13:04 Відповісти
******* керівництво кк і оон - мразь.
показати весь коментар
17.08.2022 13:05 Відповісти
Что он несет? Да на кой ляд эта "организация" нужна? Превратилась в невесть что!
показати весь коментар
17.08.2022 13:05 Відповісти
Тобто, Червоний хрест просто веде власні спостереження за катуванням наших полонених і не збирається цю інформацію розголошувати, щоб часом не завадити фашистам далі катувати військовополонених........ Я бажаю усім членам Червоного Хреста щоб їм фашисти відрізали яйця....................цим підарам!
показати весь коментар
17.08.2022 13:06 Відповісти
показати весь коментар
17.08.2022 13:08 Відповісти
Еще одна организация проплаченных пид**расов. Что случилось в Еленовке они не скажут но зато они еще и нас обвинили что мы тоже пленных не красной икрой кормим и не даем телевизор смотреть.
показати весь коментар
17.08.2022 13:12 Відповісти
Ага, верещучка теж в свій час коли здавали в полон "Азовців" казала не піднімати шуму, бо бачте можна нашкодити обміну! Тепер ці козли теж хочуть все "зам'яти".Тут треба в усі дзвони бити, щоб жодне падло даже не пробувало приховати злочини кацапів!
показати весь коментар
17.08.2022 13:13 Відповісти
Не МКЧХ, а якась суцільна конфіденційна організація
показати весь коментар
17.08.2022 13:15 Відповісти
Коли полонених солдат морять голодом, катують, знущаються то це конфіденційна інформація?
показати весь коментар
17.08.2022 13:16 Відповісти
https://youtube.com/shorts/dcdWDVBj4R0?feature=share

Одні з останніх кадрів наших воїнів в Оленівці. Наш золотий генофонд, підступно зраджений владою. Боже, скільки їх там зараз в лапах у звірів!
показати весь коментар
17.08.2022 13:16 Відповісти
Власенко,сложи полномочия,не позорься таким откровенным пиз...ом!
показати весь коментар
17.08.2022 13:19 Відповісти
Цей "Александр Власенко, представитель Международного Комитета Красного Креста", судячи з розповідей віце-президента Товариства Червоного Хреста України Павла Розенка, є єдинним фізичною особою, яка представляє МККК і його голову П.Мауера в Україні. Чого єдиний? та тому що до 2014-го року всі інші були касапами, тільки оцей мав український паспорт...
показати весь коментар
17.08.2022 13:19 Відповісти
Ось як воно, цікаво чи теж саме вони говоритимуть якщо помітять якісь порушення з нашого боку?
показати весь коментар
17.08.2022 13:22 Відповісти
Еще одно подтверждение в никчемности и заангажированности етих бесполезных и даже вредоносных организаций. Про Еленовку они ничего не написали потому что их туда не пустили и послали нахер, зато давайте накатаем про Украину где везде пускают а значит можно много везде поездить и много написать.
показати весь коментар
17.08.2022 13:22 Відповісти
Плюс 100500
показати весь коментар
17.08.2022 13:28 Відповісти
Червоний хрест збіговисько кремлівських холуїв
показати весь коментар
17.08.2022 13:27 Відповісти
Меле шо попало.
показати весь коментар
17.08.2022 13:27 Відповісти
Терміново ЗАМІНИТИ речника власенка на українського активіста- адвоката !
показати весь коментар
17.08.2022 13:38 Відповісти
Тому що якщо віддаєте людей "під гарантії"організації, то не треба забувати "пінать" цю організацію, писати листи, звертатись щодо стану справ, надавати якесь сприяння. А то здали і забули. Все ******* наші можновладці перекладати свої обовʼязки на інших, покерували і заспокоїлись. Все тільки шиплять "неначасі", "зберігайте спокій" ні слова про полонених".
показати весь коментар
17.08.2022 13:43 Відповісти
Наша мета не в тому, щоб запобігти. Те, що сталося, вже сталося, нам важливо, щоб це не повторювалося в майбутньому, тобто в нас не про покарання, а про превентивну діяльність, щоб ці порушення не відбувалися". таке може нести тільки прорашистський холуй.який зацікавлений у тому, що сталося і в майбутньому, ця гнида буде співати -"тобто в нас не про покарання, а про превентивну діяльність, щоб ці порушення не відбувалися"
показати весь коментар
17.08.2022 13:48 Відповісти
Червоний херст ! Йди за "москвою" !
показати весь коментар
17.08.2022 14:12 Відповісти
Вже повитягали всіляку шваль, і істерично затикають ними свої про%би. Де текст того, що ви там домовились з ****** про передачу "азовців"??? Заявляли, що вони будуть зразу передаватись нам! Вчергове насцяли в душу!
показати весь коментар
17.08.2022 14:14 Відповісти
показати весь коментар
17.08.2022 16:28 Відповісти
Катування - це конфіденційна інформація, щоб катам не було соромно при її оприлюдненні. Оце і є Червоно-бюрократичний Хрест
показати весь коментар
17.08.2022 18:58 Відповісти
 
 