Червоний Хрест не повідомляв про порушення в Оленівці, бо це конфіденційна інформація, - речник Власенко

Дані про візит до місць утримання військовополонених є конфіденційними, розголошувати їх не можна.

Про це в ефірі Радіо Свобода заявив речник Міжнародного комітету Червоного Хреста Олександр Власенко, повідомляє Цензор.НЕТ.

Так він прокоментував свою попередню заяву, за якою візит до Оленівки не відповідав вимогам МКЧХ.

"Все, що стосується відвідування військовополонених... Це відбувається такий конфіденційний діалог зі сторонами. Тому що наша мета не винести в публічну площину певні проблеми, які є, а домогтися можливості відвідувати людей", - сказав Власенко.

Він додав, що представники Червоного Хреста відвідували полонених "з обох сторін" і "невідповідність правилам" нібито спостерігалася в обох випадках - це, поміж іншого, стосується можливості відвідувати всі приміщення, якими користуються полонені, та спілкуватися з ними віч-на-віч.

"Ці візити є, в нас є візити з обох сторін. Звичайно, ми хотіли б бачити всіх. Ми не бачимо всіх військовополонених із жодної зі сторін. І ми, звичайно, хотіли б мати більше таких візитів. Але що є, те є. Навіть такі візити не за нашими правилами краще, ніж взагалі не бачити цих людей", - додав він.

За словами Власенка, Червоний Хрест не має інших інструментів, ніж апеляції до міжнародного права, в тому числі Третьої Женевської конвенції. Він не відповів на питання, чи візити допомогли забезпечити права військовополонених:

"Я розумію ваш інтерес, але це конфіденційний діалог, ми ніколи не виносимо це в публічну площину. Тобто якщо ми бачимо порушення, ми їх фіксуємо. Але перший крок - це обговорення порушень саме з керівництвом того закладу, де ці порушення відбуваються. Якщо цей діалог не дає результатів - це вищий щабель... Наша мета не в тому, щоб запобігти. Те, що сталося, вже сталося, нам важливо, щоб це не повторювалося в майбутньому, тобто в нас не про покарання, а про превентивну діяльність, щоб ці порушення не відбувалися".

Водночас представник МКЧХ вказав на те, що візити "дають певні результати".

"Іноді нам хотілося б мати більших результатів, але навіть один візит багато чого важить, тому що дає можливість повідомити рідних про те, що ми бачили цих людей. Для кожної сім’ї це величезної ваги інформація", - заявив він.

Власенко прокоментував критику з боку членів сімей полонених з "Азовсталі" щодо відсутності комунікації з Червоним Хрестом щодо їхніх рідних. За його словами, представники організації зареєстрували більшість із тих, кого вивели із заводу в Маріуполі в травні, після чого зв’язалися з їхніми родичами. У деяких із цих полонених була можливість потім зв’язатися з рідними, у деяких ні, додав він.

"Всім, кого ми зареєстрували, ми дали зв’язок родичам, що ми їх зареєстрували. А далі наступний вже зв’язок із родичами - у нас є візит, за результатами цього візиту ми можемо зв’язатися і розказати, що ми бачили", - сказав речник МКЧХ.

