Директорці Центру культури м. Лиман повідомлено про підозру в співпраці з окупантами, - облпрокуратура

За процесуального керівництва Слов’янської окружної прокуратури громадянці заочно повідомлено про підозру у добровільному зайнятті посади у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, у червні 2022 року мешканка м. Лиман Краматорського району, обіймаючи посаду директорки Базового комунального закладу культури "Центр культури і дозвілля міста Лиман", стала добровільно співпрацювати з російськими загарбниками, які тимчасово окупували місто.

Як зазначається, погодившись на пропозицію окупантів, жінка обійняла посаду псевдокерівника "Громадської приймальні голови громадського руху "донецька республіка" місцевого відділення Центрального району м. Красний Лиман".

Перебуваючи на вказаній фейковій посаді, правопорушниця закликає місцевих мешканців та представників Лиманської міської ради до співпраці з окупаційним режимом.

Досудове розслідування здійснюється відділом поліції № 4 Краматорського районного управління ГУ НП в Донецькій області. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.