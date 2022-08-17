Держдепартамент США закликає Туреччину та інші країни уникати операцій з оборонною промисловістю РФ
Сполучені Штати закликали свого союзника по НАТО Туреччину "уникати угод" з оборонною промисловістю Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказав речник Держдепу Нед Прайс на брифінгу у Вашингтоні, повідомляє "Європейська правда".
"Ми постійно наголошуємо на тому, що жорстока та невиправдана війна Росії проти України робить життєво важливим, у певному сенсі зараз більше, ніж будь-коли, щоб усі країни уникали операцій з оборонним сектором Росії. Це ставить їх під загрозу санкцій", — сказав Прайс.
У вівторок кремлівське агентство ТАСС повідомило, що Москва та Анкара підписали контракт на постачання другої партії зенітно-ракетних систем С-400. У Туреччині не підтвердили підписання документа.
Прайс не сказав, чи спонукатиме постачання другої партії С-400 адміністрацію Байдена переглянути плани щодо продажу військових літаків F-16 Туреччині.
Ніщо так не впливає, як добрий копняк під сраку.
а потім турків почнуть обзивати націками за турецьку мову
Ердоган заграє з ними , а кацапи рвуться до панування в Чорному і Середземному морях
«-Многообразие - визитная карточка Стамбула. Это очень большой город, который в принципе невозможно узнать за несколько дней. Уверен, что если снова окажусь здесь, легко смогу открыть для себя ещё много всего интересного. И если бы не турки - Стамбул был бы вообще шикарным местом
Павел спрашивает
"И если бы не турки - Стамбул был бы вообще шикарным местом " - а можно поподробнее?
https://www.pokatashkin.com/bon-voyage/travel-notes/37849
https://www.youtube.com/channel/UCc99fvgtjVT9kpOZjrGwJNg оtto Scorceny
Эрдоган отказался от путинского ужина не подпустил к себе Кадырова 7 августа в https://www.youtube.com/watch?v=wTDCzLl0Djo&t=931s 15:31
Президент Турции Эрдоган не остался на приготовленный для него ужин в Сочи после встречи с Путиным. А во время 4-х часовых переговоров избегал прикасаться к еде и напиткам в резиденции Путина. Обратив на это внимание, комментаторы напоминают о многочисленных случаях отравлений в России и по всему миру оппонентов Путина. Очевидно, что Эрдоган вполне резонно не доверяет главарю Кремля, учитывая тот факт, что турецкий президент явно доминирует в отношениях с Путиным.
Между тем Эрдоган отказался не только от путинского ужина, но и от путинского пехотинца. Президент Турции не подпустил к себя кремлевскую марионетку Кадырова, которого Путин специально привез в Сочи. Накануне сочинского визита Эрдогана кадырвоцы активно продвигали «новость», что Кадыров встретится с турецким президентом вместе с Путиным. Но, судя по результатам, «турецкий султан» дал отлуп этой идеи. Тогда стали писать, что Кадыров «поговорил» с главой МИД и разведки Турции. Судя по скупым видео кадрам, «разговор» состоялся, когда турецкая делегация проходила мимо дежурившего у двери Кадырова, котлорый успел поздороваться с турками. В итоге главная новостью в марионеточных медиа в Чечне стала «встреча Кадырова с Шойгу».
https://www.youtube.com/channel/UCaJSxOtUK6__13Zcnfx4QSQ
https://www.youtube.com/channel/UCaJSxOtUK6__13Zcnfx4QSQ Christian von Konstantin https://www.youtube.com/watch?v=wTDCzLl0Djo&lc=UgwC4lulp6X99sZK8gV4AaABAg )
не... тут стоял вопрос ребром - немножко отравить эрдогана... шайгу с кадыровым основательно подготовились, но эрдоган отказался принимать пищу приготовленную на кухне великих геополитиков... поэтому и соглашения достигнуто небыло