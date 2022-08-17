Держдепартамент США закликає Туреччину та інші країни уникати операцій з оборонною промисловістю РФ

Сполучені Штати закликали свого союзника по НАТО Туреччину "уникати угод" з оборонною промисловістю Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказав речник Держдепу Нед Прайс на брифінгу у Вашингтоні, повідомляє "Європейська правда".

"Ми постійно наголошуємо на тому, що жорстока та невиправдана війна Росії проти України робить життєво важливим, у певному сенсі зараз більше, ніж будь-коли, щоб усі країни уникали операцій з оборонним сектором Росії. Це ставить їх під загрозу санкцій", — сказав Прайс.

У вівторок кремлівське агентство ТАСС повідомило, що Москва та Анкара підписали контракт на постачання другої партії зенітно-ракетних систем С-400. У Туреччині не підтвердили підписання документа.

Прайс не сказав, чи спонукатиме постачання другої партії С-400 адміністрацію Байдена переглянути плани щодо продажу військових літаків F-16 Туреччині.