У "Дії" з’являться посвідки на тимчасове або постійне проживання, видані після 2018 року

У застосунку "Дія" відображатимуться посвідки на тимчасове або постійне проживання, видані після 2018 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказав керівник із розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації Мстислав Банік.

"Що стосується посвідок на тимчасове або постійне проживання, умова така: мають бути посвідки після 2018 року, які є вже біометричними", - розповів він.

Банік зазначив, що іноземці, які мають посвідки, зможуть користуватися всіма послугами, доступними в "Дії".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У "Дії" з’являться документи англійською мовою

