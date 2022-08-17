У Латвії за добу зібрали 300 тис. євро на Bayraktar для ЗСУ

Латвійці за добу після оголошення збору коштів на Bayraktar для ЗСУ пожертвували 300 тис. євро.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив один з ініціаторів збору коштів на Bayraktar для ЗСУ - латвійський музикант Ралфс Ейландс на онлайн-брифінгу у середу, передає Укрінформ.

"Сьогодні другий день збору, і в нас уже зібрано 300 тис. євро", - сказав Ейландс.

Він розповів, що ця ініціатива народилася після його спілкування послом України в Латвії та іншими українськими дипломатами.

"Я запитав, чим ми можемо допомогти Україні. Вони сказали, що найкраще купити Bayraktar. Ми обговорювали можливість купівлі інших видів зброї, але нам пояснили, що благодійному фонду дуже складно було б їх придбати навіть за наявності коштів. А цей варіант найбільш реалістичний", - зазначив музикант.

За його словами, зібрані кошти будуть перераховані Міністерству оборони Латвії, а вже воно придбає Bayraktar у Туреччини і передасть Україні.

Коментуючи поширеність цієї ініціативи в різних країнах, Ейландс зазначив, що вона популярна завдяки українцям.

"Після початку війни з’явилися пісні про Bayraktar і відео з прикладами їх використання. Він більш доступний, ніж інші види озброєнь, і це можуть зробити звичайні люди, саме тому це так популярно", - вважає він.