УКР
У Латвії за добу зібрали 300 тис. євро на Bayraktar для ЗСУ

байрактар,bayraktar

Латвійці за добу після оголошення збору коштів на Bayraktar для ЗСУ пожертвували 300 тис. євро.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив один з ініціаторів збору коштів на Bayraktar для ЗСУ - латвійський музикант Ралфс Ейландс на онлайн-брифінгу у середу, передає Укрінформ.

"Сьогодні другий день збору, і в нас уже зібрано 300 тис. євро", - сказав Ейландс.

Він розповів, що ця ініціатива народилася після його спілкування послом України в Латвії та іншими українськими дипломатами.

"Я запитав, чим ми можемо допомогти Україні. Вони сказали, що найкраще купити Bayraktar. Ми обговорювали можливість купівлі інших видів зброї, але нам пояснили, що благодійному фонду дуже складно було б їх придбати навіть за наявності коштів. А цей варіант найбільш реалістичний", - зазначив музикант.

За його словами, зібрані кошти будуть перераховані Міністерству оборони Латвії, а вже воно придбає Bayraktar у Туреччини і передасть Україні.

Коментуючи поширеність цієї ініціативи в різних країнах, Ейландс зазначив, що вона популярна завдяки українцям.

Латвійський музикант разом з українцем ініціювали збір коштів на "Байрактар" для України

"Після початку війни з’явилися пісні про Bayraktar і відео з прикладами їх використання. Він більш доступний, ніж інші види озброєнь, і це можуть зробити звичайні люди, саме тому це так популярно", - вважає він.

Латвія (1409) Україна (6172) ЗСУ (7923) Байрактар (193)
Латвійці ви неймовірні люди.Низький уклін вам за підтримку України!!!
показати весь коментар
17.08.2022 14:36 Відповісти
Sasodīts!

Slava Latvijai!
Slava varoņiem!
показати весь коментар
17.08.2022 14:37 Відповісти
Латвійцям , від усієї душі , щира подяка і респект 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
показати весь коментар
17.08.2022 14:37 Відповісти
А тим часом: "Слуг народу" Ольга Василевська-Смаглюк тепер їздить автомобілем Jaguar, модель 2018-го року, ціна якої на вторинному ринку становить від 50 тисяч доларів США.

Автівка записана на брата народної депутатки та придбана ним ще у 2021-му році. Проте після початку повномасштабної війни ним користується саме Василевська-Смаглюк".

Братик любит скорость...

https://prm.ua/tag/rosiia-pochala-viynu-proty-ukrainy/
показати весь коментар
17.08.2022 14:38 Відповісти
Цікаво як ця депутатка голосувала за скасування закону про льготне розмитнення для простих украінцев ⁉️⁉️
показати весь коментар
17.08.2022 14:50 Відповісти
А інші елітні біженці "страждають" у Монако - https://www.youtube.com/watch?v=P2ZOBFFvXFw
показати весь коментар
17.08.2022 15:14 Відповісти
liels paldies ‼️‼️‼️( дякуемо)
показати весь коментар
17.08.2022 14:48 Відповісти
показати весь коментар
17.08.2022 15:01 Відповісти
Це для чого,для того,щоб ці дороги нищили оккупанти???
Ось недавній приліт на трасу Днепр-Нікополь.
показати весь коментар
17.08.2022 17:03 Відповісти
Щиро дякуємо, Латвіє!
показати весь коментар
17.08.2022 15:05 Відповісти
Litva takze soborajet na 100 dron kamikadze toze 5 milionov evro plan sobrat.Droni kamikadze te sto po krymu letajet i cigareti brasajet
показати весь коментар
17.08.2022 15:15 Відповісти
саберите мне на затарку в атб((
показати весь коментар
17.08.2022 16:35 Відповісти
Латвійобендерівці
показати весь коментар
17.08.2022 16:35 Відповісти
женеман шпа сис жююур
показати весь коментар
17.08.2022 16:37 Відповісти
 
 