УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7016 відвідувачів онлайн
Новини Війна
1 191 6

Радикальні дії щодо віз для росіян спрямовані на те, щоб прибрати російську пропаганду з телеефіру в Естонії, - посол Кууск

кууск

З середини липня все більше росіян перетинали кордон з Естонією.

Про це посол Естонії в Україні Каїмо Кууск розповів в етері телеканалу "Еспресо", передає Цензор.НЕТ.

"В Естонії завжди існувала свобода слова та волевиявлення. Ми розуміємо, що росіяни, які живуть в нашій країні почувають себе дуже добре. Звичайно, що їх ніхто не змушує покидати Естонію та й таких охочих немає. Проте ми скасовуємо візи через те, що з середини липня кордон з Естонією перетинає все більше росіян", - наголосив Кууск.

Читайте також: Естонія з 18 серпня частково обмежить в’їзд росіян до своєї країни

Крім того, він зазначив, що обмеження у видачі віз також було введено й через те, що російські журналісти приїжджали до країни як туристи та знімали пропагандистські сюжети.

За словами керівника прикордонного бюро Ідаської префектури Урмаса Елмі, двоє громадян Росії, 30-річна жінка та 40-річний чоловік, в'їхали до Естонії через нарвський прикордонний пункт у 12 серпня близько полудня. Пізніше вони вирушили до нарвського танка та почали вести там пропагандистську роботу. Журналістів російського видання "Известия" Естонія видворила.

Також читайте: Міністр закордонних справ Литви Ландсбергіс вважає, що країни ЄС мають видавати лише "гуманітарні" візи росіянам

"Російські журналісти використовували свої туристичні візи для інших цілей. Зокрема, щоб знімати свої пропагандистські відео в нашій країні. Ми в Естонії не толеруємо пропаганду у всіх її проявах. Тому ми намагаємось вдаватись до радикальних дій щодо віз для того, щоб абсолютно вимкнути російську пропаганду в Естонії з кабельного телебачення", - зазначив посол.

росія (67862) Естонія (1714) візовий режим (362) Євросоюз (14162) Прибалтика (9)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
не треба виправдовуватись пане посол, чим більше русофобії тим більше шанс що діти не побачать русскогоміра.....
показати весь коментар
17.08.2022 14:39 Відповісти
де б не були москалі вони все засирають своєю пропагандою,
виправдовують свою агресію і масові вбивства,
це навряд чи є європейськими цінностями
показати весь коментар
17.08.2022 14:47 Відповісти
Європейці ще поки не зрозуміли,що це за отрути. Якщо орки йдуть вбивати наших цивільних з ідеєю "визволення",то до чого тут сумніви. Думаю,мене певний час і європейці повністю зрозумію,що ця пропаганда - повний аналог тої,що була у фашистській Германії. А поки,її схвалення буде дорого коштувати всім,особливо українцям.
показати весь коментар
17.08.2022 14:48 Відповісти
Спілкувалась вчора з німцем. Так він,як і кацап,вважає,що по тєлєку фейки і фотошоп-картинки з України. І це ж по всьому ЄС таке. Частина людей допомогають і співчувають,інші дивляться рос.пропаганду.
показати весь коментар
17.08.2022 14:50 Відповісти
Гнати каzzапів,бо спочатку приходить пропаганда,а потім прилітають гусскіє ракети
показати весь коментар
17.08.2022 15:06 Відповісти
показати весь коментар
17.08.2022 15:06 Відповісти
 
 