Радикальні дії щодо віз для росіян спрямовані на те, щоб прибрати російську пропаганду з телеефіру в Естонії, - посол Кууск
З середини липня все більше росіян перетинали кордон з Естонією.
Про це посол Естонії в Україні Каїмо Кууск розповів в етері телеканалу "Еспресо", передає Цензор.НЕТ.
"В Естонії завжди існувала свобода слова та волевиявлення. Ми розуміємо, що росіяни, які живуть в нашій країні почувають себе дуже добре. Звичайно, що їх ніхто не змушує покидати Естонію та й таких охочих немає. Проте ми скасовуємо візи через те, що з середини липня кордон з Естонією перетинає все більше росіян", - наголосив Кууск.
Крім того, він зазначив, що обмеження у видачі віз також було введено й через те, що російські журналісти приїжджали до країни як туристи та знімали пропагандистські сюжети.
За словами керівника прикордонного бюро Ідаської префектури Урмаса Елмі, двоє громадян Росії, 30-річна жінка та 40-річний чоловік, в'їхали до Естонії через нарвський прикордонний пункт у 12 серпня близько полудня. Пізніше вони вирушили до нарвського танка та почали вести там пропагандистську роботу. Журналістів російського видання "Известия" Естонія видворила.
"Російські журналісти використовували свої туристичні візи для інших цілей. Зокрема, щоб знімати свої пропагандистські відео в нашій країні. Ми в Естонії не толеруємо пропаганду у всіх її проявах. Тому ми намагаємось вдаватись до радикальних дій щодо віз для того, щоб абсолютно вимкнути російську пропаганду в Естонії з кабельного телебачення", - зазначив посол.
