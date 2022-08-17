В окупованому Лисичанську загинуло близько сотні росіян, серед них працівники ФСБ та керівництво 2-армійського корпусу, - Гайдай
Під час вибуху в Лисичанську була вщент зруйнована будівля, де окупанти облаштували штаб.
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, в окупованому Лисичанську від вибуху в будівлі загинуло близько сотні росіян. Більшість загиблих - це керівництво 2-армійського корпусу та орієнтовно 20 представників російської ФСБ.
Попередньо, вчора, 16 серпня, внаслідок вибуху в Лисичанську була вщент зруйнована будівля СБУ, у якій знаходився штаб окупантів.
Раніше повідомлялося, що на Луганщині було ліквідовано певну кількість окупантів у Попасній. На території області залишилось десь 350 000 людей.
дєбіли, мля.....
окупанти завжди розташовуються в будинках спецслужб