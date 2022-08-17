УКР
Новини Війна
13 332 16

В окупованому Лисичанську загинуло близько сотні росіян, серед них працівники ФСБ та керівництво 2-армійського корпусу, - Гайдай

луганщина

Під час вибуху в Лисичанську була вщент зруйнована будівля, де окупанти облаштували штаб.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, в окупованому Лисичанську від вибуху в будівлі загинуло близько сотні росіян. Більшість загиблих - це керівництво 2-армійського корпусу та орієнтовно 20 представників російської ФСБ.

Дивіться також: У Лисичанську знищено ворожий штаб, - Гайдай. ВIДЕО

Попередньо, вчора, 16 серпня, внаслідок вибуху в Лисичанську була вщент зруйнована будівля СБУ, у якій знаходився штаб окупантів.

Раніше повідомлялося, що на Луганщині було ліквідовано певну кількість окупантів у Попасній. На території області залишилось десь 350 000 людей.

вибух (4621) Лисичанськ (315) Гайдай ЛОГА (930) Луганська область (4938)
Топ коментарі
+13
Здохлих кацапів багато не буває. Слава ЗСУ
17.08.2022 15:18 Відповісти
+12
"Маловато,понимаешь, маловато будет!" (с) Слава нашим ССО!
17.08.2022 15:04 Відповісти
+9
Наконец-то дошли до Киева за три дня. Ну, правда не до Киева, а в землю, и не за три дня...но то такэ.
17.08.2022 15:46 Відповісти
Це - не ЗСУ. Це - бавовна (хлапок) і задимлєніє.
17.08.2022 15:01 Відповісти
будівля СБУ, у якій знаходився штаб окупантів

дєбіли, мля.....
окупанти завжди розташовуються в будинках спецслужб
17.08.2022 15:50 Відповісти
Бо там є камери для допитів і кімнати відпочинку для катів.
10.09.2022 18:23 Відповісти
Швейк
17.08.2022 15:57 Відповісти
"Маловато,понимаешь, маловато будет!" (с) Слава нашим ССО!
17.08.2022 15:04 Відповісти
это работа дрг из днр, соседской клоаке, вражески настроенной к молодой луганской дрис публике.
17.08.2022 15:11 Відповісти
Харошим гусскім - завжди раді!
17.08.2022 15:12 Відповісти
вилетіло на концерт до йоські керівництво 1 корпусу (одночасно міністерств оборони днр а тепер 2 корпус (міноборони ЛНР) полетів навздогін. По дорозі прихопили друзів з ФСБ, ну хіба так можна порушувати правила протипожежної безпеки?
17.08.2022 15:17 Відповісти
Здохлих кацапів багато не буває. Слава ЗСУ
17.08.2022 15:18 Відповісти
чому одноразово?.... кацапи кожного дня повинні заказувати сотні й тисячі гробів.... Слава ЗСУ!!
17.08.2022 15:21 Відповісти
Сидел и думал - чего мне к пиву не хватает? А вон оно чего
17.08.2022 15:24 Відповісти
Наконец-то дошли до Киева за три дня. Ну, правда не до Киева, а в землю, и не за три дня...но то такэ.
17.08.2022 15:46 Відповісти
Массовый поход на концерт Кобзона.
17.08.2022 16:04 Відповісти
атрицалово- атрицальное рождалово стекло ваты
17.08.2022 16:36 Відповісти
Оце так здобич! СЛАВА ЗСУ ! СЛАВА HIMARS!
17.08.2022 18:02 Відповісти
 
 