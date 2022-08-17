УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7016 відвідувачів онлайн
Новини Війна
3 513 16

Знищення складів та ланцюгів постачання окупантів дозволить вибити їх з Півдня, - нардеп "Голосу", воїн Костенко

костенко

Щоб росіяни пішли з Півдня, треба створити їм умови. Адже просто так відступити для окупанта означає великі репутаційні втрати. Тому системне знищення складів і ланцюгів постачання може спонукати ворога ухвалити правильне рішення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив нардеп "Голосу", який зараз боронить Південь, Роман Костенко.

"Жест доброї волі" у ворога може статися при виконанні нами деяких умов: знищення їхніх логістичних шляхів постачання, знищення складів і баз зберігання. Треба проводити наступальні дії оперативного рівня. Якщо росіяни підуть на лівий берег на Херсонщині - для них це означатиме великі репутаційні втрати", - пояснив парламентар.

За словами Костенка, попри перевагу ворога у військовій техніці та артилерії, на певних ділянках на Півдні, сили оборони України вже мають ініціативу.

"На деяких напрямках в нас є ініціатива і це, в тому числі, завдяки командирам - правильне озброєння, система вогню, визначення цілей, коригування і контрбатарейна боротьба. Якщо кілька місяців тому в Росії була повна ініціатива по роботі артилерії, то зараз, після ударів українськими силами, вони зрозуміли, що треба економити сили і засоби. Панування в повітрі в ворога теж не вийшло: їхні літаки навіть не перетинають сіру зону і просто випускають боєкомплект. Тут паритет", - підсумував нардеп.

Читайте: Головне завдання - вибивати воєнних спеціалістів РФ, щоб вони менше готували своїх людей до війни, - нардеп "Голосу", воїн Костенко

Автор: 

Костенко Роман (210)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
Alexander Kovalenko @zloy_odessit
И снова о поддержке Украины Тайванем
Согласно данным ресурса Оryx Тайвань передал Украине через Польшу БПЛА Revolver 860. Количество не уточняется.
Данный БПЛА оснащён барабаном для сброса 60-мм мин в количестве 8 ед.
Очень, очень полезная вещь.
видео: https://twitter.com/i/status/1559873310489546752
показати весь коментар
17.08.2022 15:21 Відповісти
+9
Костенко сейчас с калашом на фронте воюет в районе Николаева. Бывшие депутаты Луценко, он лейтенант, воюет, Ляшко на передке и героическая Татьяня Черновол командует взводом, вооруженных Стугнами.
А шо там ЗЕбанутая срань, хоть один депутат из этой шоблы взял оружие и защищает Украину?
показати весь коментар
17.08.2022 15:50 Відповісти
+8
Бажано знищити воргів саме так, як їхні склади та ланцюги постачання - Хаймерсами та артилерією. Не треба їх вичавувати на лівий берег - треба їх трансформувати в білі Жігулі.
показати весь коментар
17.08.2022 15:15 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Бажано знищити воргів саме так, як їхні склади та ланцюги постачання - Хаймерсами та артилерією. Не треба їх вичавувати на лівий берег - треба їх трансформувати в білі Жігулі.
показати весь коментар
17.08.2022 15:15 Відповісти
Походу там Жигулей на всех не хватит
показати весь коментар
17.08.2022 16:28 Відповісти
Тимур, ты идиот? Поинтересуйся, кто такой Костенко, а потом вещай со своего дивана.
показати весь коментар
17.08.2022 15:23 Відповісти
если бы у нас не было оружия, то орки шли бы к Киеву по километру в час. минимум.
показати весь коментар
17.08.2022 15:50 Відповісти
Костенко також оцінив існуючу загрозу ймовірного нового військового вторгнення РФ в Україну.
"З моєї точки зору - я дивлюся і на карти, і ми заслуховували кілька днів тому главу воєнної розвідки з його інформацією - ми можемо очікувати будь-яких дій, ескалації з боку Російської Федерації, в тому числі й гібридними методами. Але я не бачу зараз того угруповання військ, знаючи можливості нашої армії, щоб РФ могла спромогтись навіть на якесь локальне вторгнення на нашу територію", - говорить він.
05 ГРУДНЯ 2021
показати весь коментар
17.08.2022 15:20 Відповісти
Это ты с передка блеешь, или со своего обосцанного дивана, дрыщ ЗЕбанутый?
показати весь коментар
17.08.2022 15:43 Відповісти
Alexander Kovalenko @zloy_odessit
И снова о поддержке Украины Тайванем
Согласно данным ресурса Оryx Тайвань передал Украине через Польшу БПЛА Revolver 860. Количество не уточняется.
Данный БПЛА оснащён барабаном для сброса 60-мм мин в количестве 8 ед.
Очень, очень полезная вещь.
видео: https://twitter.com/i/status/1559873310489546752
показати весь коментар
17.08.2022 15:21 Відповісти
Зачем он раскрыл страшную военную тайну? Мальчиш-Плохиш?
показати весь коментар
17.08.2022 15:21 Відповісти
О логистике баранов мавзолейных можно написать сценарий ... Для Голливудского боевика...типа Арнольд Шварцнайгер и Сильвестр Сталлоне мочат крыс путлера Джавелинами и миссис HIMSRS ...
Сбор 100 миллионов долларов от фильма гарантирую.... 💙💛💪👍
показати весь коментар
17.08.2022 15:35 Відповісти
Крысы путлера..хрюкните Крым наш....а Джанкой продался Госдепу Порошенко и Байдена..
показати весь коментар
17.08.2022 15:41 Відповісти
Этот Костенко вечно выступает с прописными истинами.
Прямо не Капитан Очевидность, а генерал Ясен ...
показати весь коментар
17.08.2022 15:49 Відповісти
Костенко сейчас с калашом на фронте воюет в районе Николаева. Бывшие депутаты Луценко, он лейтенант, воюет, Ляшко на передке и героическая Татьяня Черновол командует взводом, вооруженных Стугнами.
А шо там ЗЕбанутая срань, хоть один депутат из этой шоблы взял оружие и защищает Украину?
показати весь коментар
17.08.2022 15:50 Відповісти
Який ... переклад робив, що за ланцюги, ну біда бідова в Україні, а ви постійно примушуєте мене сміятися, дякую. Це не про людей, які поступово з помилками опановують українську мову, це про чудо-п@здаболів, що називають себе журналістами
показати весь коментар
17.08.2022 17:39 Відповісти
Але звільнення Херсону це в основному репутаційні втрати для раші та репутаційний виграш для нас, після цього Херсон будуть зносити артою з лівого берега, стратегічно визволення Мелітополя це майже перемога у війні.
показати весь коментар
17.08.2022 18:03 Відповісти
 
 