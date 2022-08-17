Знищення складів та ланцюгів постачання окупантів дозволить вибити їх з Півдня, - нардеп "Голосу", воїн Костенко

Щоб росіяни пішли з Півдня, треба створити їм умови. Адже просто так відступити для окупанта означає великі репутаційні втрати. Тому системне знищення складів і ланцюгів постачання може спонукати ворога ухвалити правильне рішення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив нардеп "Голосу", який зараз боронить Південь, Роман Костенко.

"Жест доброї волі" у ворога може статися при виконанні нами деяких умов: знищення їхніх логістичних шляхів постачання, знищення складів і баз зберігання. Треба проводити наступальні дії оперативного рівня. Якщо росіяни підуть на лівий берег на Херсонщині - для них це означатиме великі репутаційні втрати", - пояснив парламентар.

За словами Костенка, попри перевагу ворога у військовій техніці та артилерії, на певних ділянках на Півдні, сили оборони України вже мають ініціативу.

"На деяких напрямках в нас є ініціатива і це, в тому числі, завдяки командирам - правильне озброєння, система вогню, визначення цілей, коригування і контрбатарейна боротьба. Якщо кілька місяців тому в Росії була повна ініціатива по роботі артилерії, то зараз, після ударів українськими силами, вони зрозуміли, що треба економити сили і засоби. Панування в повітрі в ворога теж не вийшло: їхні літаки навіть не перетинають сіру зону і просто випускають боєкомплект. Тут паритет", - підсумував нардеп.

