Знищення складів та ланцюгів постачання окупантів дозволить вибити їх з Півдня, - нардеп "Голосу", воїн Костенко
Щоб росіяни пішли з Півдня, треба створити їм умови. Адже просто так відступити для окупанта означає великі репутаційні втрати. Тому системне знищення складів і ланцюгів постачання може спонукати ворога ухвалити правильне рішення.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив нардеп "Голосу", який зараз боронить Південь, Роман Костенко.
"Жест доброї волі" у ворога може статися при виконанні нами деяких умов: знищення їхніх логістичних шляхів постачання, знищення складів і баз зберігання. Треба проводити наступальні дії оперативного рівня. Якщо росіяни підуть на лівий берег на Херсонщині - для них це означатиме великі репутаційні втрати", - пояснив парламентар.
За словами Костенка, попри перевагу ворога у військовій техніці та артилерії, на певних ділянках на Півдні, сили оборони України вже мають ініціативу.
"На деяких напрямках в нас є ініціатива і це, в тому числі, завдяки командирам - правильне озброєння, система вогню, визначення цілей, коригування і контрбатарейна боротьба. Якщо кілька місяців тому в Росії була повна ініціатива по роботі артилерії, то зараз, після ударів українськими силами, вони зрозуміли, що треба економити сили і засоби. Панування в повітрі в ворога теж не вийшло: їхні літаки навіть не перетинають сіру зону і просто випускають боєкомплект. Тут паритет", - підсумував нардеп.
"З моєї точки зору - я дивлюся і на карти, і ми заслуховували кілька днів тому главу воєнної розвідки з його інформацією - ми можемо очікувати будь-яких дій, ескалації з боку Російської Федерації, в тому числі й гібридними методами. Але я не бачу зараз того угруповання військ, знаючи можливості нашої армії, щоб РФ могла спромогтись навіть на якесь локальне вторгнення на нашу територію", - говорить він.
05 ГРУДНЯ 2021
И снова о поддержке Украины Тайванем
Согласно данным ресурса Оryx Тайвань передал Украине через Польшу БПЛА Revolver 860. Количество не уточняется.
Данный БПЛА оснащён барабаном для сброса 60-мм мин в количестве 8 ед.
Очень, очень полезная вещь.
видео: https://twitter.com/i/status/1559873310489546752
Сбор 100 миллионов долларов от фильма гарантирую.... 💙💛💪👍
