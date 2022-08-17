В Енергодарі окупанти викрали близько 1000 людей, бранців утримують у підвалах, - Орлов
Окупанти в Енергодарі переслідують людей з проукраїнською позицією.
Про це мер Енергодара Дмитро Орлов розповів у інтерв'ю ЛІГА.нет, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, репресії проти мирного населення тривають в Енергодарі з перших днів окупації. Відомо, що близько 1000 людей вже пройшли через російські катівні. Полонених закривають в підвалах: один розташований в Енергодарі, другий – за містом. Окупанти переслідують людей з проукраїнською позицією та беруть їх в полон.
Окупаційна влада в місті ввела певні обмеження на виїзд цивільних, на блокпостах пропускають не всіх. З міста виїхало близько 50% населення, до 24 лютого там проживало близько 53 тисяч громадян.
"Щоб виїхати з Енергодару, людям доводиться стояти в чергах близько чотирьох діб. Це станом на зараз. До окупації, в березні цього року, в місті проживало до 53 000 осіб. Четверта частина – співробітники Запорізької атомної електростанції. Зараз половина міста вже виїхала", - говорить Орлов.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Але, справді, жоден чиновник ще не прокоментував
Щира дяка лікарям Чехії...Майже 2 місяці лікували та врятували й ноги та руки..хоча правиця майже не працює...
Всех, кто выходил на митинг в феврале-марте месяце, конечно же казнят кацапы. Даже сомнений нет. Это к слову тем глупцам, кто думает, что страну в 35-40 млн человек невозможно оккупировать. Как раз это давно и просто сделать, достаточно иметь камеры наблюдения и распознавание лиц по паспортной фотографии. Это есть у кацапов, китайский, израильский и местный софт тоже имеется.
Только спустя 3-4 месяца, наконец, поняли, что надо делать: надевать ватник, орать, что ты за Путина, ждать БПЛА или лодку по реке с 2-3кг полезного груза (рос. рубли, пистолет, ВВ, яды, рация, нужный аккаунт в телеграме для связи) и заниматься диверсионной работой. А не ходить на митинги с флагами, чтобы потом через несколько недель умереть в подвале по одному.
Хотя вон донецкие выходили тысячами - но нет, их все равно называют всех подряд сепарами.
Питання риторичне.