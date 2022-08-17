УКР
В Енергодарі окупанти викрали близько 1000 людей, бранців утримують у підвалах, - Орлов

енергодар

Окупанти в Енергодарі переслідують людей з проукраїнською позицією.

Про це мер Енергодара Дмитро Орлов розповів у інтерв'ю ЛІГА.нет, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, репресії проти мирного населення тривають в Енергодарі з перших днів окупації. Відомо, що близько 1000 людей вже пройшли через російські катівні. Полонених закривають в підвалах: один розташований в Енергодарі, другий – за містом. Окупанти переслідують людей з проукраїнською позицією та беруть їх в полон.

Читайте також: Окупанти захопили лабораторний центр в Енергодарі: працівники відмовилися від співпраці з рашистами

Окупаційна влада в місті ввела певні обмеження на виїзд цивільних, на блокпостах пропускають не всіх. З міста виїхало близько 50% населення, до 24 лютого там проживало близько 53 тисяч громадян.

"Щоб виїхати з Енергодару, людям доводиться стояти в чергах близько чотирьох діб. Це станом на зараз. До окупації, в березні цього року, в місті проживало до 53 000 осіб. Четверта частина – співробітники Запорізької атомної електростанції. Зараз половина міста вже виїхала", - говорить Орлов.

Також читайте: В Енергодарі чутно вибухи, - мер Орлов

Енергодар
+10
17.08.2022 15:49 Відповісти
+9
Адкуда такая жостокость?
17.08.2022 15:42 Відповісти
+8
17.08.2022 15:48 Відповісти
Дякуємо , зе ! Дякуємо !
17.08.2022 15:42 Відповісти
17.08.2022 15:48 Відповісти
Адкуда такая жостокость?
17.08.2022 15:42 Відповісти
вопрос риторический. бо ответ очевиден.
17.08.2022 16:15 Відповісти
Вчора в Тернопільську психоневрологічну лікарню привезли 85 кастрованих наших воїнів, віком від 18, вдумайтеся в ці цифри, й медики просять розповсюджувати інфу, щоб світ знав які ублюдки вдерлися до України
17.08.2022 16:52 Відповісти
кто определил на расстоянии их проукраинскую позицию?
17.08.2022 15:46 Відповісти
17.08.2022 15:56 Відповісти
лютий скандал у Запорізькій області із хабарями, коли чиновники та "правоохоронці" брали гроші з українців за бажання виїхати з окупації. Але на центральному рівні всі якось мовчать.
17.08.2022 15:47 Відповісти
Але, справді, жоден чиновник ще не прокоментував
17.08.2022 17:33 Відповісти
Оманский договор Патрушева и Ze работают...
17.08.2022 15:48 Відповісти
17.08.2022 15:49 Відповісти
Мне повезло...жена меня полуживого доставила в Чехию...
Щира дяка лікарям Чехії...Майже 2 місяці лікували та врятували й ноги та руки..хоча правиця майже не працює...
17.08.2022 15:54 Відповісти
где получили-то?
17.08.2022 16:16 Відповісти
К сожалению, закономерный и однозначно ожидаемый результат. Призывать к митингам в феврале против оккупации было чудовищным бредом. Всех участников до единого сняли на камеры, затем легко по паспортным данным с фотографией (в Москве притом своими технологиями) всех распознали. Дальше медленно, по нескольку человек уничтожалось, конечно не всех сразу.

Всех, кто выходил на митинг в феврале-марте месяце, конечно же казнят кацапы. Даже сомнений нет. Это к слову тем глупцам, кто думает, что страну в 35-40 млн человек невозможно оккупировать. Как раз это давно и просто сделать, достаточно иметь камеры наблюдения и распознавание лиц по паспортной фотографии. Это есть у кацапов, китайский, израильский и местный софт тоже имеется.

Только спустя 3-4 месяца, наконец, поняли, что надо делать: надевать ватник, орать, что ты за Путина, ждать БПЛА или лодку по реке с 2-3кг полезного груза (рос. рубли, пистолет, ВВ, яды, рация, нужный аккаунт в телеграме для связи) и заниматься диверсионной работой. А не ходить на митинги с флагами, чтобы потом через несколько недель умереть в подвале по одному.
17.08.2022 16:10 Відповісти
зато у троллей и полезных Кремлю идиотов не будет аргумента, мол, Энергодарцы не выходили на митинги против оккупантов бо хотели в Рашу.
Хотя вон донецкие выходили тысячами - но нет, их все равно называют всех подряд сепарами.
17.08.2022 16:18 Відповісти
не було вас там тисячами
17.08.2022 17:25 Відповісти
Дорогі наші воїни, не беріть орків у полон. Убивайте! Убивати потрібно більше, ніж вони встигають поповнювати власні лави. Тоді і війні прийде кінець. А ви не рахуйте, ви просто вбивайте! Безжально і безупинно!
17.08.2022 16:46 Відповісти
Хто здав південь України? Хто залишив громадян України на поталу ворогу?

Питання риторичне.
17.08.2022 17:20 Відповісти
 
 