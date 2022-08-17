В Енергодарі окупанти викрали близько 1000 людей, бранців утримують у підвалах, - Орлов

Окупанти в Енергодарі переслідують людей з проукраїнською позицією.

Про це мер Енергодара Дмитро Орлов розповів у інтерв'ю ЛІГА.нет, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, репресії проти мирного населення тривають в Енергодарі з перших днів окупації. Відомо, що близько 1000 людей вже пройшли через російські катівні. Полонених закривають в підвалах: один розташований в Енергодарі, другий – за містом. Окупанти переслідують людей з проукраїнською позицією та беруть їх в полон.

Окупаційна влада в місті ввела певні обмеження на виїзд цивільних, на блокпостах пропускають не всіх. З міста виїхало близько 50% населення, до 24 лютого там проживало близько 53 тисяч громадян.

"Щоб виїхати з Енергодару, людям доводиться стояти в чергах близько чотирьох діб. Це станом на зараз. До окупації, в березні цього року, в місті проживало до 53 000 осіб. Четверта частина – співробітники Запорізької атомної електростанції. Зараз половина міста вже виїхала", - говорить Орлов.

