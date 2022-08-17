Арештовано корпоративні права російського підприємства на 350 млн грн: Виробник напівфабрикатів ухилився від сплати податків на 150 млн грн
Накладено арешт на корпоративні права та нерухомість підприємства - одного з найбільших виробників напівфабрикатів на території України.
Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.
Загальна сума арештованого становить понад 350 млн грн.
Наразі вирішується питання про передачу арештованого майна в управління АРМА.
"За даними слідства, підприємство, бенефіціарним власником якого є громадянин РФ, здійснюючи свою діяльність на території України, упродовж 2019-2021 років ухилилося від сплати податків на 150 млн грн", - розповіли в Офісі Генпрокурора.
Sleid
Aks World
Hanka Panyanka
Не знаю правда коли, але давно, чи не з кінця лютого...
ПрацюЭ здебiльшого на импортнiй сировинi.
ЗСУ !-перемеле ,обвальцюЭ, упакуЭ в чорну плiвку,заморозить i вiдравить полуфабрикати на експорт.. На замовлення- може пiдсмажити й закаптити.
Вiрь ЗСУ!
до цих довбоящерів ніяк не дійде, українці вкрай терплячі..але всякому терпінню є межа..