УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7101 відвідувач онлайн
Новини
3 201 20

Арештовано корпоративні права російського підприємства на 350 млн грн: Виробник напівфабрикатів ухилився від сплати податків на 150 млн грн

огп

Накладено арешт на корпоративні права та нерухомість підприємства - одного з найбільших виробників напівфабрикатів на території України.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

Загальна сума арештованого становить понад 350 млн грн.

Наразі вирішується питання про передачу арештованого майна в управління АРМА.

"За даними слідства, підприємство, бенефіціарним власником якого є громадянин РФ, здійснюючи свою діяльність на території України, упродовж 2019-2021 років ухилилося від сплати податків на 150 млн грн", - розповіли в Офісі Генпрокурора.

Також читайте: На Черкащині арештували власність росіянина, підприємства якого виготовляли зброю для РФ

Автор: 

арешт (2553) росія (67862) Офіс Генпрокурора (3438)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
шо за дурні манери - не публікувати назву чи прізвище, ховати обличчя
показати весь коментар
17.08.2022 16:25 Відповісти
+7
Російський і при цьому один з найбільших виробників, на думку тільки Єрмоліно спадає.
показати весь коментар
17.08.2022 16:29 Відповісти
+6
вот ведь гад..., а кто это?
показати весь коментар
17.08.2022 16:20 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
вот ведь гад..., а кто это?
показати весь коментар
17.08.2022 16:20 Відповісти
шо за дурні манери - не публікувати назву чи прізвище, ховати обличчя
показати весь коментар
17.08.2022 16:25 Відповісти
Російський і при цьому один з найбільших виробників, на думку тільки Єрмоліно спадає.
показати весь коментар
17.08.2022 16:29 Відповісти
Вот и я думаю что о "Ермолино" разговор.. Хотя их там хер пойми кто из ху, но походу владелец в парашке..
показати весь коментар
17.08.2022 16:44 Відповісти
Я вперше чую про цього виробника, довелося гуглити, російський власник пишуть (та й за назвою бренду можна здогадатися, наприклад, "машенька", "простоквашино"): https://com1.org.ua/napivfabrykaty-iermolino-maiut-rosijskoho-vlasnyka/
показати весь коментар
17.08.2022 17:52 Відповісти
это что бы конфискованное себе в карман положить, а не на армию потратить
показати весь коментар
17.08.2022 16:27 Відповісти
Отправьте его в батальон монако, на передок.
показати весь коментар
17.08.2022 16:27 Відповісти
Єрмоліно?
показати весь коментар
17.08.2022 16:28 Відповісти
Схоже на те.Там власник кацап Ілля Алєксандров.Бренд "Єрмоліно" продають і на раїсі
показати весь коментар
17.08.2022 16:33 Відповісти
Зі своїм нацизмом, йди, кацапчику, за російським військовим кораблем!
показати весь коментар
17.08.2022 16:37 Відповісти


Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація:17.08.2022
показати весь коментар
17.08.2022 16:48 Відповісти
Здається мені мова йде за "Ярмолинські"...
показати весь коментар
17.08.2022 16:43 Відповісти
якщо так, то їх треба було прикрити ще давно..тільки за рецепт борщу з пєльмєнямі..за знущання над національної спадщиною
показати весь коментар
17.08.2022 18:01 Відповісти
А їх і прикрили.
Не знаю правда коли, але давно, чи не з кінця лютого...
показати весь коментар
17.08.2022 18:56 Відповісти
Пiдтримуйте нашого найкращого виробника напiвфабрикатiв!
ПрацюЭ здебiльшого на импортнiй сировинi.
ЗСУ !-перемеле ,обвальцюЭ, упакуЭ в чорну плiвку,заморозить i вiдравить полуфабрикати на експорт.. На замовлення- може пiдсмажити й закаптити.
Вiрь ЗСУ!
показати весь коментар
17.08.2022 16:46 Відповісти
что за предприятие такое тайное тем более орки... название интересное может шокльники стекла в окнах камнями забросают чтоб хоть успеть подвиг совершить...
показати весь коментар
17.08.2022 16:50 Відповісти
це для того - і начебто себе пропіарили перед народом і можна потім відмазати за грошеняти

до цих довбоящерів ніяк не дійде, українці вкрай терплячі..але всякому терпінню є межа..
показати весь коментар
17.08.2022 17:05 Відповісти
Страшні гроші, жах
показати весь коментар
17.08.2022 17:33 Відповісти
 
 