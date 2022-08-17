Арештовано корпоративні права російського підприємства на 350 млн грн: Виробник напівфабрикатів ухилився від сплати податків на 150 млн грн

Накладено арешт на корпоративні права та нерухомість підприємства - одного з найбільших виробників напівфабрикатів на території України.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

Загальна сума арештованого становить понад 350 млн грн.

Наразі вирішується питання про передачу арештованого майна в управління АРМА.

"За даними слідства, підприємство, бенефіціарним власником якого є громадянин РФ, здійснюючи свою діяльність на території України, упродовж 2019-2021 років ухилилося від сплати податків на 150 млн грн", - розповіли в Офісі Генпрокурора.

Також читайте: На Черкащині арештували власність росіянина, підприємства якого виготовляли зброю для РФ