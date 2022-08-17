На штурм Попасної росіяни кидали величезну кількість сил, окупанти втрачали по 40-50 одиниць техніки на добу, - 24-та ОМБр імені короля Данила
На Луганщині, під час боїв у Попасній, окупанти зазнавали значних втрат у живій силі та техніці.
Про це повідомляється на сторінці 24-ї ОМБр імені короля Данила, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, понад два місяці військовослужбовці 24-ї ОМБр імені короля Данила тримали оборону Попасної. На штурм міста росіяни кидали величезну кількість сил – морську піхоту, підрозділи силових структур, ПВК. Крім того, на Попасну були спрямовані потужні колони військової техніки.
Українські бійці відбивали колони, перешкоджали підвозу забезпечення для підрозділів ворога та їхньому просуванню по місту. Військові знищували по 40-50 ворожих цілей на день: танки, БМП, БТР, легкові машини.
Королівські піхотинці витягували машини з-під обстрілів, ремонтували їх фактично під вибухами. Знов і знов йшли у бій попри те, що сили противника переважали.
И в это время даже газонюх Шольц и звонила Макрон поставили САУ и довольно много. Даже Латвия поставила, а ей с 15% кацапами внутри себя и границей очень тяжело это делать. И в это время в США на складах лежат сотни уже бесхозных, готовых к утилизации САУ, старых гаубиц буксируемых, самолеты тоже многие под списание. Но ничего этого не грузят на корабли и исключительно по политическим причинам. Доставкам морским путем и жд по Польше очень дешевая, но долгая до месяца с погрузкой. Техника тоже очень старая и стоит по цене утилизации. Не поставляют именно из-за Берндса и еще посла Салливана, это их распоряжения. Возможно, еще Блинкен требует арестовать Ермака до начала массовых поставок, но это позицию надо огласить публично тогда, чтобы народ потребовал от 73%-го реальных действий. Пока не опубликованы кадры погрузки техники на корабли и нету фотографии будущих украинских летчиков на ф16, нет поводов для оптимистичных новостей.
Раніше тут була статья про їх батальйон який вже в майже повному оточенні відступив і з боями на броні прорвався до наших за 15км!
Славні нащадки Січових Стрільців!
(там мій дід по мамі воював).