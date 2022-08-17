УКР
На штурм Попасної росіяни кидали величезну кількість сил, окупанти втрачали по 40-50 одиниць техніки на добу, - 24-та ОМБр імені короля Данила

На Луганщині, під час боїв у Попасній, окупанти зазнавали значних втрат у живій силі та техніці.

Про це повідомляється на сторінці 24-ї ОМБр імені короля Данила

Як зазначається, понад два місяці військовослужбовці 24-ї ОМБр імені короля Данила тримали оборону Попасної. На штурм міста росіяни кидали величезну кількість сил – морську піхоту, підрозділи силових структур, ПВК. Крім того, на Попасну були спрямовані потужні колони військової техніки.

Українські бійці відбивали колони, перешкоджали підвозу забезпечення для підрозділів ворога та їхньому просуванню по місту. Військові знищували по 40-50 ворожих цілей на день: танки, БМП, БТР, легкові машини.

Королівські піхотинці витягували машини з-під обстрілів, ремонтували їх фактично під вибухами. Знов і знов йшли у бій попри те, що сили противника переважали.

+5
А им то что? У них в загашнике Северная Корея (десятки тысяч единиц техники, спокойно обменяют на 100 боеголовок с 10 ракетами до США) и Китай. Есть что предложить в обмен на тысячи единиц новой техники. Благо обе эти страны не умеют в русский язык и не смогут тут воевать, то есть надо просто убивать кацапов, не брать в плен на обмен тех, кто хорошо умеет воевать, выбить людской ресурс, а техника вторична.

И в это время даже газонюх Шольц и звонила Макрон поставили САУ и довольно много. Даже Латвия поставила, а ей с 15% кацапами внутри себя и границей очень тяжело это делать. И в это время в США на складах лежат сотни уже бесхозных, готовых к утилизации САУ, старых гаубиц буксируемых, самолеты тоже многие под списание. Но ничего этого не грузят на корабли и исключительно по политическим причинам. Доставкам морским путем и жд по Польше очень дешевая, но долгая до месяца с погрузкой. Техника тоже очень старая и стоит по цене утилизации. Не поставляют именно из-за Берндса и еще посла Салливана, это их распоряжения. Возможно, еще Блинкен требует арестовать Ермака до начала массовых поставок, но это позицию надо огласить публично тогда, чтобы народ потребовал от 73%-го реальных действий. Пока не опубликованы кадры погрузки техники на корабли и нету фотографии будущих украинских летчиков на ф16, нет поводов для оптимистичных новостей.

17.08.2022 16:34
+3
Мабуть 24-й ОМБр імені короля Данила, не вистачило твого досвіду!

17.08.2022 16:40
+1
Така кількість техніки це забита вулиця. Дрони то є... В Бучі таке було, але ці кадри облетіли весь світ.

17.08.2022 16:34
Мабуть 24-й ОМБр імені короля Данила, не вистачило твого досвіду!

17.08.2022 16:40
а ти не просто гівно..ти кольороване гівно

17.08.2022 16:49
А им то что? У них в загашнике Северная Корея (десятки тысяч единиц техники, спокойно обменяют на 100 боеголовок с 10 ракетами до США) и Китай. Есть что предложить в обмен на тысячи единиц новой техники. Благо обе эти страны не умеют в русский язык и не смогут тут воевать, то есть надо просто убивать кацапов, не брать в плен на обмен тех, кто хорошо умеет воевать, выбить людской ресурс, а техника вторична.

И в это время даже газонюх Шольц и звонила Макрон поставили САУ и довольно много. Даже Латвия поставила, а ей с 15% кацапами внутри себя и границей очень тяжело это делать. И в это время в США на складах лежат сотни уже бесхозных, готовых к утилизации САУ, старых гаубиц буксируемых, самолеты тоже многие под списание. Но ничего этого не грузят на корабли и исключительно по политическим причинам. Доставкам морским путем и жд по Польше очень дешевая, но долгая до месяца с погрузкой. Техника тоже очень старая и стоит по цене утилизации. Не поставляют именно из-за Берндса и еще посла Салливана, это их распоряжения. Возможно, еще Блинкен требует арестовать Ермака до начала массовых поставок, но это позицию надо огласить публично тогда, чтобы народ потребовал от 73%-го реальных действий. Пока не опубликованы кадры погрузки техники на корабли и нету фотографии будущих украинских летчиков на ф16, нет поводов для оптимистичных новостей.

17.08.2022 16:34
Саливан не посол

17.08.2022 16:51
bydło тебе не зрозуміє, воно главнакамандюючіва говнокамандуріка у сраку з толерастії лиже...

17.08.2022 17:01
Я тут підрахував приблизно населення рашки мінус жінки, діти, пенсіонери, студенти, інваліди і тд. Лишається приблизно 20млн боєздатних мужиків. Ми за пів року перемололи 40 тисяч, ну хай ще плюс трьохсоті, хай по максимум 120 тисяч візьмем. Хай ще половина з них відмовиться, інших ще вдіти треба, накормити і тд. Але 120 тисяч це капля в морі проти того що ще можуть насобирать. Того я все таки розраховував би на виснаження ресурсів і техніки, ніж на людські ресурси. Спрацювати може лише фактор массових відмов воювати пісдя якогоїсь позначки кількості загиблих. Взагалі ці всі гадання на кофєйной гущє залиште арестовичу.

17.08.2022 17:42
Така кількість техніки це забита вулиця. Дрони то є... В Бучі таке було, але ці кадри облетіли весь світ.

17.08.2022 16:34
А як допомогло русні? Бучу втримали, хєрої?

17.08.2022 16:47
Если в день уничтожали 40-50 единиц,то почему в сводках Генштаба ежедневно было 5-10 танков,10-15 ББМ ? И это по всем фронтам,а не только с Попасной

17.08.2022 16:48
Было и по 60-100 в день, в первые дни войны.

17.08.2022 17:09
Оборона Попасної - це славна сторінка в бойовому шляху 24-ї.

Раніше тут була статья про їх батальйон який вже в майже повному оточенні відступив і з боями на броні прорвався до наших за 15км!

Славні нащадки Січових Стрільців!
(там мій дід по мамі воював).

17.08.2022 17:34
3000 ед. техники за 2 месяца получается, не маловато ?

17.08.2022 17:55
А мені до в подоби,король Данило

17.08.2022 19:56
 
 