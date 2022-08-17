На штурм Попасної росіяни кидали величезну кількість сил, окупанти втрачали по 40-50 одиниць техніки на добу, - 24-та ОМБр імені короля Данила

На Луганщині, під час боїв у Попасній, окупанти зазнавали значних втрат у живій силі та техніці.

Про це повідомляється на сторінці 24-ї ОМБр імені короля Данила, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, понад два місяці військовослужбовці 24-ї ОМБр імені короля Данила тримали оборону Попасної. На штурм міста росіяни кидали величезну кількість сил – морську піхоту, підрозділи силових структур, ПВК. Крім того, на Попасну були спрямовані потужні колони військової техніки.

Українські бійці відбивали колони, перешкоджали підвозу забезпечення для підрозділів ворога та їхньому просуванню по місту. Військові знищували по 40-50 ворожих цілей на день: танки, БМП, БТР, легкові машини.

Королівські піхотинці витягували машини з-під обстрілів, ремонтували їх фактично під вибухами. Знов і знов йшли у бій попри те, що сили противника переважали.

