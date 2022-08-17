Ділок з Києва допомагав чоловікам виїжджати з України, продаючи документи про "інвалідність", - СБУ

Служба безпеки викрила зловмисника, який "допомагав" військовозобов’язаним виїхати з України за сфальшованими документами. Причина виїзду "інвалідність".

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує ГУ СБ України у м. Києві та Київській області

Як зазначається, організатор схеми – 54-річний непрацюючий мешканець Києва, який вже перебуває в розшуку за шахрайство та підроблення документів, видавав "білі квитки" через оформлення інвалідності та несанкціоноване внесення відповідних відомостей до електронних реєстрів.

Чоловік брав $3000 з однієї особи та гарантував оформлення повного пакету документів, що надають право військовозобов'язаному виїхати за кордон у період дії воєнного стану.

Правоохоронці затримали ділка у одному із закладів харчування в Шевченківському районі Києва під час одержання $3000 від чергового "клієнта".

Наразі йому оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Триває слідство, перевіряється причетність посадових осіб територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки до вказаної протиправної діяльності.





