Ділок з Києва допомагав чоловікам виїжджати з України, продаючи документи про "інвалідність", - СБУ

сбу

Служба безпеки викрила зловмисника, який "допомагав" військовозобов’язаним виїхати з України за сфальшованими документами. Причина виїзду "інвалідність".

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує ГУ СБ України у м. Києві та Київській області

Як зазначається, організатор схеми – 54-річний непрацюючий мешканець Києва, який вже перебуває в розшуку за шахрайство та підроблення документів, видавав "білі квитки" через оформлення інвалідності та несанкціоноване внесення відповідних відомостей до електронних реєстрів.

Чоловік брав $3000 з однієї особи та гарантував оформлення повного пакету документів, що надають право військовозобов'язаному виїхати за кордон у період дії воєнного стану.

Правоохоронці затримали ділка у одному із закладів харчування в Шевченківському районі Києва під час одержання $3000 від чергового "клієнта".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": СБУ ліквідувала чотири масштабні канали нелегального виїзду чоловіків призовного віку за кордон. ФОТОрепортаж

Наразі йому оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Триває слідство, перевіряється причетність посадових осіб територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки до вказаної протиправної діяльності.

Ділок з Києва допомагав чоловікам виїжджати з України, продаючи документи про інвалідність, - СБУ 01


Ділок з Києва допомагав чоловікам виїжджати з України, продаючи документи про інвалідність, - СБУ 02

Дивіться: У Києві, Миколаєві та Львові ліквідовано схеми вивозу призовників за кордон, вартість могла перевищувати $15 тис., - СБУ. ФОТОрепортаж


Ділок з Києва допомагав чоловікам виїжджати з України, продаючи документи про інвалідність, - СБУ 03


Ділок з Києва допомагав чоловікам виїжджати з України, продаючи документи про інвалідність, - СБУ 04

Топ коментарі
+6
Какая у нас помощь от государства?Чем кормить семью,если работы стало в разы меньше?Чтобы не ехали заграницу,государство обязано помогать гражданам,но только не прожиточным минимум,хотел бы посмотреть на слуг,как бы они жили на этот минимум
показати весь коментар
17.08.2022 17:07 Відповісти
+6
Вы Сергей или дебил или идиот
показати весь коментар
17.08.2022 17:09 Відповісти
+3
Инвалиды с наворованным баблом уже уехали
показати весь коментар
17.08.2022 17:15 Відповісти
Норм ціна, за 5 років окупиться з пенсії по інвалідності. І скрізь без черги. Мєчта!
показати весь коментар
17.08.2022 16:46 Відповісти
Тут многие гнали на Зеленского по поводу петиции, вот вам без петиции мужики "выезжают" за границу, это нормально? А придумывать петиции в военное время чтобы выехать за границу это тоже нормально??? Хотят выехать за границу у кого нет военного опыта... а то что война у нас идет это их не смущает, пусть не волнуются, НАУЧАТ военному делу, когда придет время а пока пускай сидят в Украине, какая с*ка продажность...
показати весь коментар
17.08.2022 16:50 Відповісти
Какая у нас помощь от государства?Чем кормить семью,если работы стало в разы меньше?Чтобы не ехали заграницу,государство обязано помогать гражданам,но только не прожиточным минимум,хотел бы посмотреть на слуг,как бы они жили на этот минимум
показати весь коментар
17.08.2022 17:07 Відповісти
У нас война идет, какая на хрен заграница? Забудьте про все заграницы пока есть военное время. Тут за свою шкуру боятся а не за семью, поэтому и слинять хотят. Пока военное время то проживете это не депортация в росию, а закончится война так линяйте куда хотите.
показати весь коментар
17.08.2022 17:16 Відповісти
Вы Сергей или дебил или идиот
показати весь коментар
17.08.2022 17:09 Відповісти
Вы Вася дебил и идиот одновременно
показати весь коментар
17.08.2022 17:17 Відповісти
Тогда мне расскажи,какая у нас помощь безработным в военное время?За какой хер они должны жить?
показати весь коментар
17.08.2022 17:21 Відповісти
Сірожа-подляцький бот зараз нам скаже коронну фразу "нема хліба - їжте тістечка". Ось коли на таких сірож не будет грошей, то інше заспіває.
показати весь коментар
17.08.2022 17:25 Відповісти
Liya бот ты самая настоящая.. Ну коронную фразу запела это ты - "інше заспіває" поэтому бот это ты. А денег на меня всегда будет хватать потому что я прошел за свое время то что тебе и не снилось, когда ты пройдешь то что я прошел потом будешь п*здеть.
показати весь коментар
17.08.2022 18:02 Відповісти
Что ты мне сначала выкаешь а потом тыкаешь вався невася? Такое сейчас время, никто не думал что такое будет. Я просто в ужасе с твоих интересов, ну пройдет война тогда будешь думать как хочешь, и переживать за кого хочешь. А почему ты не переживаешь за тех кто на войне? Почему ты не переживаешь за страну, как дальше будет? Почему ты не переживаешь за тех кто умирает на фронте или потерял родных там? То есть по твоему самое главное сейчас это заработать денег? У нас военные на фронте не от того чтобы заработать денег а для того чтобы защитить страну.
показати весь коментар
17.08.2022 17:51 Відповісти
Стільки пафосу, а я не вірю(С)
Сірожі сьогодні подоляки не заплатять і буде він як всі.
показати весь коментар
17.08.2022 18:01 Відповісти
Как это не думал?Раха у границ просто так катала войска?Это только наш ******* по пианино ни о чем не думал.Ну наверное и ты не думал.
Мои переживания не помогут никому,особенно за страну,президент которой марионетка Ермака.
Поэтому Вы ******* БЕЗНАДЕЖНЫЙ!!!!!Спасибо Вам за ЗЕ
показати весь коментар
17.08.2022 18:04 Відповісти
А что ты думал? И что дальше, что ты надумал? Ты может сам господь бог? И хватит трещать за всяких президентов, ты рассказуй за то что тебе нравится а не за то что нравится другим. У тебя верно что то не то с головой. Если твои переживания никому не помогут то и нефиг и трындеть, переживай за себя самого и за свои выплаты. И, кстати, ******* это ТЫ и при чем ПОЖИЗНЕННЫЙ! и при чем это не зависит от того кто мог бы быть президентом
показати весь коментар
17.08.2022 18:43 Відповісти
То есть для того чтобы выехать за границу у них есть ОЧЕНЬ хорошие деньги, а для того чтобы жить в Украине уже нету денег? Вам не кажется что они выезжают по другой причине а не для того чтобы заработать?
показати весь коментар
17.08.2022 18:48 Відповісти
Но *** долг родине они обязаны отдать
показати весь коментар
17.08.2022 17:22 Відповісти
Сірожа з 73% навіть не розуміє, що люди звертаються до гаранта, щоб мати змогу законно виїхати. Є попит - буде і пропозиція.
Там вже вчора провласний депутат Мазурашу вщент розібрав ту "відповідь" на петицію. Робити посилання на Конституцію і її ж паплюжити. Всі рівні, то всі рівні.
показати весь коментар
17.08.2022 17:21 Відповісти
сколько инвалидов с наворованным баблом
показати весь коментар
17.08.2022 16:58 Відповісти
Инвалиды с наворованным баблом уже уехали
показати весь коментар
17.08.2022 17:15 Відповісти
Грошей немає але 300$ за те щоб виїхати платить. Так за машинами їхали , заробити треба , вивезли долари . Прикривались що для армії. І зараз хоче здристнути. А інвалідів з фуфлижними групами навіть до війни було стільки що люди без ніг не могли групу отримати бо виявляється і на це ліміт є. Це просто такий гнилий народець і хай не бреше вони з 73% бо це їх парень. А пані Лія чого переживає , вона може їхати . Чи не царське це діло?
показати весь коментар
17.08.2022 19:02 Відповісти
и не надоело каждый день одно и то же ? да сделайте уже откупные холопам скажем 5000 дол. с носа пусть бойцам деньги идут а не жулью на лапу
показати весь коментар
17.08.2022 17:16 Відповісти
На фронте не деньги воюют а люди
показати весь коментар
17.08.2022 17:18 Відповісти
Сподіваюсь, що Сірожа пише з окопу, а не з під спідниці мами Римми.
показати весь коментар
17.08.2022 17:26 Відповісти
Так это ты снова Liya-бот?
показати весь коментар
17.08.2022 18:11 Відповісти
Ну я служил в армии, 13,5 лет отслужил, если бы меня не уволили из армии я бы и сейчас там был бы, и что?
показати весь коментар
17.08.2022 18:55 Відповісти
ну так правильно надо заставить запугать расстрельные двойки и третьего прокурора у меня так деда к стенке ставили
показати весь коментар
17.08.2022 17:35 Відповісти
Може цьому ділку ноги переломити, щоби підтвердити інвалідність?
показати весь коментар
17.08.2022 17:18 Відповісти
Без держслужбовців не зробив би ніколи, від слова ''никогда''
показати весь коментар
17.08.2022 17:30 Відповісти
Милиони держ службовців, це перща черга на фронт.
Податківців 43 000 !!!

На кордонах з ЕС заград отряди, 60 тис+, набу, дбр, сбу, миграциона, митники, це теж добре екипировані, навчені воїни.
показати весь коментар
17.08.2022 17:44 Відповісти
Это отряды для крышевания .Это немного другое
показати весь коментар
17.08.2022 17:49 Відповісти
После 24 февраля полиции в городе не было 2 месяца,а им зарплата шла,за какой такой хрен?
показати весь коментар
17.08.2022 17:52 Відповісти
 
 