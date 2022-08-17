УКР
Рашисти захопили бізнес-центр у Херсоні: Тепер там проживають окупанти та російські пропагандисти

бордо

Російські загарбники захопили бізнес-центр "Бордо" в окупованому Херсоні.

Про це повідомляє Херсонська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти захопили приміщення бізнес-центру "Бордо". Власники будівлі не мають доступу до свого майна. У готелі комплексу проживають високопоставлені окупанти та пропагандисти з рф. Будівлі оточили російські військові", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Окупанти заявили про тимчасове перекриття Керченського мосту та ремонт мосту в районі Каховській ГЕС, - Хлань

армія рф (18766) окупація (6860) Херсон (3625)
Топ коментарі
+16
Хаймарс! Ау!!!
17.08.2022 16:42 Відповісти
+8


Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація:17.08.2022 - передавай вітання Арафату
17.08.2022 16:47 Відповісти
+6
зачем гражданским эта информация? просто ********* мовчкы
17.08.2022 16:47 Відповісти
Хаймарс! Ау!!!
17.08.2022 16:42 Відповісти
щось явна наводка, скорішь конкуренти наводять.
17.08.2022 16:50 Відповісти
Oni kurjat?
17.08.2022 20:18 Відповісти
Так, так! Недопалок вже заряджають...
17.08.2022 21:10 Відповісти


Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація:17.08.2022 - передавай вітання Арафату
17.08.2022 16:47 Відповісти
Новая методичка для кацапов, косить под украинца и толкать в массы дикие антисемитские лозунги.. уже десятки таких на цензоре зареголось за последние несколько дней
17.08.2022 16:51 Відповісти
Незабаром будуть тікати через Дніпро...
17.08.2022 16:44 Відповісти
Хаймарс фас!
17.08.2022 16:46 Відповісти
та ну...не треба ! там і горобці бойові впораються )))
17.08.2022 17:04 Відповісти
Интересно,новые "жильцы" мешки приготовили?
17.08.2022 16:46 Відповісти
Все як уЛiсiчанську- там теж..нещодавно проживали...
17.08.2022 16:51 Відповісти
хаймарсом би прощупать....
17.08.2022 16:46 Відповісти
- Химка, вогню!
17.08.2022 17:05 Відповісти
зачем гражданским эта информация? просто ********* мовчкы
17.08.2022 16:47 Відповісти
Вогонь!
17.08.2022 16:47 Відповісти
І чого ми чекаємо, якщо це правда? Проявляємо гуманізм до пропагандонів?
17.08.2022 16:47 Відповісти
Это хорошо, что они так плотненько расположились вместе - оккупанты, пропагандоны, военные !!!
17.08.2022 16:48 Відповісти
Треба туди вліпашити
17.08.2022 16:51 Відповісти
17.08.2022 16:57 Відповісти
Яка чудова новина 🤔🧐😁 Витрата снарядів мінімальна, тут і до Хаймарса не ходи. От тільки бідолага Єнот знов мозолі натре та полегшить гаманець на ремонт підборів, але воно того варте😝😝😝😝😝😜🤪
17.08.2022 16:58 Відповісти
Вони захопили Херсон!
17.08.2022 17:03 Відповісти
17.08.2022 17:11 Відповісти
Точні координати і коли усі будуть дома.
17.08.2022 17:12 Відповісти
Є наводка.Треба туди шмальнуть)
17.08.2022 17:14 Відповісти
Вогню, вогню!
- Надлюдської любові!
Хай кров кипить у грудях молодих!

https://youtu.be/ihm7_C1ACBo
17.08.2022 17:17 Відповісти
Любов до бараків і сараїв невикоринена
17.08.2022 17:23 Відповісти
зачем это писать здесь, лучше бы в**бали хаймерсом или еще чем
17.08.2022 17:30 Відповісти
Теперь это не бизнес-центр. Теперь это казарма.
17.08.2022 17:39 Відповісти
Хорошая цель.
17.08.2022 18:49 Відповісти
 
 