Рашисти захопили бізнес-центр у Херсоні: Тепер там проживають окупанти та російські пропагандисти

Російські загарбники захопили бізнес-центр "Бордо" в окупованому Херсоні.

Про це повідомляє Херсонська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти захопили приміщення бізнес-центру "Бордо". Власники будівлі не мають доступу до свого майна. У готелі комплексу проживають високопоставлені окупанти та пропагандисти з рф. Будівлі оточили російські військові", - йдеться в повідомленні.

