Рашисти захопили бізнес-центр у Херсоні: Тепер там проживають окупанти та російські пропагандисти
Російські загарбники захопили бізнес-центр "Бордо" в окупованому Херсоні.
Про це повідомляє Херсонська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
"Окупанти захопили приміщення бізнес-центру "Бордо". Власники будівлі не мають доступу до свого майна. У готелі комплексу проживають високопоставлені окупанти та пропагандисти з рф. Будівлі оточили російські військові", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+16 Mykhailo Stepanov
показати весь коментар17.08.2022 16:42 Відповісти Посилання
+8 Топ Ган
показати весь коментар17.08.2022 16:47 Відповісти Посилання
+6 Вася Путлер
показати весь коментар17.08.2022 16:47 Відповісти Посилання
Реєстрація:17.08.2022 - передавай вітання Арафату
- Надлюдської любові!
Хай кров кипить у грудях молодих!
https://youtu.be/ihm7_C1ACBo