Сенатор Австралії Ван відвідав розташування одного з підрозділів 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ, - Генштаб

Австралієць перевірив роботу австралійських бронемашин "Bushmaster".

Про це повідомляється на сторінці Генерального штабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, днями сенатор Австралійського парламенту Девід Ван відвідав розташування одного з підрозділів 80-ї окремої десантно-штурмової бригади в районах виконання завдань, поспілкувався з командуванням та перевірив роботу австралійських бронемашин "Bushmaster", які надійшли до підрозділів ДШВ ЗС України в рамках міжнародної технічної допомоги. Під час спілкування з українськими десантниками, Девід Ван зазначив, що він задоволений, як українці використовують "Bushmaster".

"Швидка висадка-посадка, дуже маневрені. Захищають життя людей, закривають багато питань під час бойових дій. Ви власне використовуєте їх так, як і наша армія. Так між нашими країнами тисячі миль, але ми поділяємо однакові цінності – свобода, мир, достойне життя людини без необхідності слухати чиїхось вказівок та повітряних сирен. У 2022 році такого не має відбуватись! Всі мають зрозуміти – ми говоримо про порятунок світу від диктатури", – підкреслив Девід Ван.

Пакет військової допомоги Уряду Австралії складається з підтримки на суму понад 285 мільйонів австралійських доларів, включно із захищеними мобільними машинами Bushmaster, гаубицями M777, протитанковими засобами, безпілотними комплексами, боєприпасами, іншою зброєю, та особистим спорядженням.

