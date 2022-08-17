УКР
Сенатор Австралії Ван відвідав розташування одного з підрозділів 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ, - Генштаб

Австралієць перевірив роботу австралійських бронемашин "Bushmaster".

Про це повідомляється на сторінці Генерального штабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, днями сенатор Австралійського парламенту Девід Ван відвідав розташування одного з підрозділів 80-ї окремої десантно-штурмової бригади в районах виконання завдань, поспілкувався з командуванням та перевірив роботу австралійських бронемашин "Bushmaster", які надійшли до підрозділів ДШВ ЗС України в рамках міжнародної технічної допомоги. Під час спілкування з українськими десантниками, Девід Ван зазначив, що він задоволений, як українці використовують "Bushmaster".

"Швидка висадка-посадка, дуже маневрені. Захищають життя людей, закривають багато питань під час бойових дій. Ви власне використовуєте їх так, як і наша армія. Так між нашими країнами тисячі миль, але ми поділяємо однакові цінності – свобода, мир, достойне життя людини без необхідності слухати чиїхось вказівок та повітряних сирен. У 2022 році такого не має відбуватись! Всі мають зрозуміти – ми говоримо про порятунок світу від диктатури", – підкреслив Девід Ван.

Пакет військової допомоги Уряду Австралії складається з підтримки на суму понад 285 мільйонів австралійських доларів, включно із захищеними мобільними машинами Bushmaster, гаубицями M777, протитанковими засобами, безпілотними комплексами, боєприпасами, іншою зброєю, та особистим спорядженням.

проверил он...
ящик М982 для "топоров" привёз?
17.08.2022 16:51 Відповісти
Велика подяка народу і владі Австралії за військову допомогу Україні!

Подумати тільки! Через пів-світу привезли і броньовики і гармати!

Я думаю що після поїздки сенатор виступить десь на якомусь комітеті і роскаже, що своїми очами бачив як добре опанували і воюють на їх допомозі українські вояки.

І можливо що буде продовження історії воєнно-технічного партнерства України і Австралії.
Так просто такі політики за пів-світу не літають.
17.08.2022 16:59 Відповісти
А сьогодні там, в 80-тій, був Порошенко:
https://eurosolidarity.org/2022/08/17/poroshenko-pryviz-drony-autel-ta-retranslyator-80-tij-desantno-shturmovij-brygadi-zsu/ Петро Порошенко під час поїздки на фронт передав десантникам 80-ї бригади партію безпілотників Autel, а також дуже необхідне обладнання для зв'язківців .
«Сьогодні ми заїхали до наших бойових побратимів, до друзів з 80-ки. Ці не перший наш візит, ці «смаколики» ми передаємо в надійні руки. Я хочу подякувати бійцям 80-ки за блискучу роботу з оборони української землі, бо там, де важко - там десант, де десант - там 80-ка», - сказав Петро Порошенко.
«За проханням завезли дефіцитний моторолівський ретранслятор, який дуже потребують наші зв'язківці. І доозброїли ту техніку, яку ми передавали минулого разу», - пояснює Порошенко.
Як відомо, кошти на партію дронів, куплених в Естонії, збирали волонтери ГО «Справа Громад», а Фонд Порошенка подвоїв суму. Безпілотники вже надійшли у бригади та підрозділи. Частина дронів призначена для 80-і бригади.
«Ми завезли 350 дронів, дуже класних, з потужною оптикою. Сьогодні ми передаємо це в найнадійніші руки наших десантників, вони не віддадуть ні нашу землю, ні зброю, ні віру в нашу перемогу», - зазначив п'ятий Президент.
«Ми особисто це виривали з Естонії для того, щоб отримати максимально ефективну ціну і якість. На цьому наша співпраця не закінчується, а тільки починається. Вже надходять вантажівки DAF, які теж будуть передані Десантно-штурмовим військам. Сьогодні ми запустили програму «Poseidon», і перший комплекс вже надійшов в командування Десантно-штурмових військ. Також ми домовилися про поставку в бригаду антидронівських засобів», - повідомив Петро Порошенко.
Раніше Фонд Порошенка та волонтери ГО «Справа Громад» також придбав 11 італійських бронемашин MLS SHIELD, пікапи та вантажівки для підрозділів ЗСУ. Техніка вже надійшла у фронтові бригади. Порошенко також повідомив про новий контракт на постачання великої партії БПЛА оперативного рівня «Очі Арти».
З 24 лютого структури Порошенка спрямували на підтримку ЗСУ понад півмільярда гривень. За ці кошти були придбані тисячі бронежилетів та кевларових шоломів, зброя, сотні автомобілів на потреби фронту, серед них бронемашини, вантажівки та пікапи, тепловізори, сотні дронів, електрогенератори, цифрові радіостанції, старлінки, військовий одяг, турнікети, натівські аптечки, системи очистки води, засоби для будівництва фортифікаційних споруд, пальне, продукти харчування.
17.08.2022 17:00 Відповісти
Как и планировалось, https://www.facebook.com/petroporoshenko?__cft__[0]=AZV04YxvVppnUGsh5xcfpqrXUkXnA4FzvbM_8rXKsYSK4OfkAHHc6ZlVISm4LZ8RHKfTmYVktnEujxqF6Mv2Aqa7uL3JqDWLAkPZgGsiBd6TOkKp8PnZzbBMFLkuTgXvuCkC3mijxfl4XinV6OwYk10GwiTY6GgtTwlyt4PlVBdGCaCLCAkz7jGsFHwzuz2-X9M&__tn__=-]K-R Петро Порошенко подписал крупный контракт с одной ненашенской фирмой, на поставку оооооооочень современных беспилотных комплексов. Высоколетающих, далековидящих и к воздействию РЭБ устойчивых. Один комплекс, это три птички. А комплексов будет много. Так много, что прикроем львиный участок линии фронта. А если повезёт, то… Ну ладно, не будем загадывать. И как следствие, от одной этой мысли у российских оккупантов настроение уже сейчас начнёт портиться в геометрической прогрессии. Ведь зоркие глаза вверху, равно длинные руки артиллерии внизу.

Сумму контракта, даже назвать страшно. Но… Половину суммы традиционно оплачивает Фонд Петра Порошенко.


17.08.2022 18:48 Відповісти
Уявляю з якою швидкістю, щоб встигнути до приїзду сенатора, гнали ці машини в 80ту бригаду, забравши у спецпідрозділів по розгону мітингів під ОП і ВР. А вже як наші десантники здивувались щедрості посадовців нехай самі розкажуть. Хотів би я помилятись, але вся діяльність наших посадовців зводить відсоток помилки нанівець.
17.08.2022 17:06 Відповісти
Не знаю, чи правда, але від пройдисвітів єрмакових та татарових і тупорилих безуглих, арахамій та іншої "зеленої" швалі, все можна очікувати...
17.08.2022 20:08 Відповісти
 
 