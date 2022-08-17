УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7022 відвідувача онлайн
Новини Війна
1 652 6

Кириленко про опалювальний сезон: Сподіваємося на допомогу від держави для закупівлі певної кількості конвекторів та печей

тепло,тарифи,опалення

На Донеччині готуються до опалювальног осезону, евакуйовують в інші регіони максимальну кількість громадян.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.

17 серпня глава уряду Денис Шмигаль разом з представниками обласних адміністрацій провели нараду щодо підготовки до опалювального сезону.

За словами Кириленка, зима на Донеччині буде найважчою за всі роки незалежності. По кожній громаді визначили місця облаштування теплових пунктів та котельних на альтернативному паливі. Паралельно триває робота з евакуації жителів до інших регіонів, адже в області має залишитися якнайменше людей.

Читайте також: Накопичити 19 млрд куб. м газу до зими, як звелів Кабмін, малореально, - Вітренко

"Сподіваємося на допомогу від держави для закупівлі певної кількості конвекторів та печей. Також на нараді обговорили підготовку закладів освіти до навчального року. Працюємо над тим, щоб забезпечити ефективний захист області від російського агресора в умовах вкрай складного прийдешнього осінньо-зимового періоду", - наголосив він.

Донецька область (9643) опалювальний сезон (1781) Кириленко Павло (918)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
На Бога надійся, а сам розум май!
показати весь коментар
17.08.2022 17:10 Відповісти
У нас зараз дикий ажіотаж на опалювальні електричні прилади, в порівнянні з минулим роком ціни підскочили в двічі. Я собі так думаю, як при зниженні температури в оселях особливо в багатоповерхівках почне горіти проводка, щитки, вибивати на підстанціях від перевантажень. Краще пропагувати на холодну зиму електро-ковдри/-простирла, комфортно спати і споживання 40-50 Вт за год. Купив років 10 тому і цей весь час в міжсезоння комфортний сон забезпечений)
показати весь коментар
17.08.2022 17:12 Відповісти
Не начасі, з/п депутатам за западну допомогу, а опалення ''я вам нічого не должен''
показати весь коментар
17.08.2022 17:27 Відповісти
домам 40 - 50 летней давности приготовиться , полетят электросети только так
показати весь коментар
17.08.2022 17:32 Відповісти
помощь от государства для верховной рады Украины.

показати весь коментар
17.08.2022 17:41 Відповісти
В багатьох домах ел. проводка- алюміній 2,5 мм. Більше 3квт він не витримує і починає працювати автомати захисту. В ЖЕКах електріків
майже нема.. Кто буде працювати, коли в одному мікрорайоні залишився
1 робітник.
показати весь коментар
17.08.2022 17:43 Відповісти
 
 