Кириленко про опалювальний сезон: Сподіваємося на допомогу від держави для закупівлі певної кількості конвекторів та печей

На Донеччині готуються до опалювальног осезону, евакуйовують в інші регіони максимальну кількість громадян.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.

17 серпня глава уряду Денис Шмигаль разом з представниками обласних адміністрацій провели нараду щодо підготовки до опалювального сезону.

За словами Кириленка, зима на Донеччині буде найважчою за всі роки незалежності. По кожній громаді визначили місця облаштування теплових пунктів та котельних на альтернативному паливі. Паралельно триває робота з евакуації жителів до інших регіонів, адже в області має залишитися якнайменше людей.

"Сподіваємося на допомогу від держави для закупівлі певної кількості конвекторів та печей. Також на нараді обговорили підготовку закладів освіти до навчального року. Працюємо над тим, щоб забезпечити ефективний захист області від російського агресора в умовах вкрай складного прийдешнього осінньо-зимового періоду", - наголосив він.