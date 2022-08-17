Україна наполягатиме, щоб делегація МАГАТЕ діставалася ЗАЕС через неокуповані території, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба збирається провести перемовини з Міжнародним агентством з атомної енергії щодо умов візиту делегації МАГАТЕ на Запорізьку атомну електростанцію.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Ми розуміємо що зараз Росія буде забивати інформаційний простір своєю пропагандою, перекладаючи провину за недопуск МАГАТЕ на ЗАЕС на Україну. Але нічого в них не вийде", - сказав він у коментарі Суспільному.

Кулеба додав, що мета кожної подібної заяви Росії - перекласти на Україну відповідальність: "Тобто коли вони готуються щось заблокувати вони заздалегідь пропагандистскими методами починають перекладати відповідальність, ми ці всі трюки проходили, ніхто на них не купується. Те, що робить там Росія, - це загроза не лише Україні, а і всьому світу".

За його словами, у МЗС є принципова позиція щодо того, що МАГАТЕ має дістатися до ЗАЕС через територію контрольовану урядом України, а не через Росію, а потім по окупованих територіях.

"При всьому іншому, я, ми будемо абсолютно відкрити і максимально врахуємо побажання МАГАТЕ, з точки логістики і з точки зору безпеки", - зазначив він.

Нагадаємо, Запорізька АЕС в Енергодарі окупована військами РФ від 4 березня.

Станція продовжує працювати під керівництвом "Енергоатому" на енергосистему України, однак не на повну потужність, тому що пошкоджено багато ліній навколо. З персоналом зв'язок є цілодобово. Водночас окупанти повністю контролюють безпеку на ЗАЕС: доступ персоналу до робочих місць, прохід/вихід на станцію. Працівники повідомляють про регулярні випадки знущання росіян над ними. Зокрема, співробітників позбавили доступу до укриття.

Останнім часом російські військові послідовно обстрілюють територію станції. В "Енергоатомі" застерігають, що обстріли здійснюються, щоб знищити інфраструктуру, відімкнути від енергосистеми України та знеструмити південь нашої країни. Розмови про перепідключення ЗАЕС до енергомережі РФ велися окупантами від початку.

8 серпня окупанти заявили про мінування Запорізької АЕС та готовність її підірвати. Україна надіслала в ООН та МАГАТЕ листи з вимогою направити безпекову місію на ЗАЕС.

11 серпня у Нью-Йорку пройшло засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації на Запорізькій АЕС. Засідання скликали на запит Росії через обстріли ЗАЕС начебто з боку українських військових.

Представник України закликав до демілітаризації станції задля візиту місії МАГАТЕ, але постійний представник РФ не підтримав цю пропозицію. Мовляв, Росія "захищає АЕС", у тому числі від можливих терактів.

Згодом у МЗС РФ заявили, що поїздка делегації МАГАТЕ на Запорізьку АЕС через Київ, а потім через лінію зіткнення є небезпечною.