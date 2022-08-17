УКР
Після вибухів у Криму російські окупанти встановили КПП перед в’їздом на Керченський міст: перевіряють тих, хто виїжджає

міст,керченський

Після вибухів у Криму окупанти встановили КПП перед в’їздом на Керченський міст, перевіряють тих, хто покидає півострів.

Про це повідомив координатор КримSOS Денис Савченко в ефірі телеканалу 1+1, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Окупаційна влада встановила контрольно-пропускний пункт перед в’їздом на Керченський міст. І на КПП перевіряють тих, хто покидає Крим. Зокрема, перевіряють документи, автівки та особисті речі", – зазначив координатор КримSOS.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти заявили про тимчасове перекриття Керченського мосту та ремонт мосту в районі Каховській ГЕС, - Хлань

За його словами, після вибухів у Криму 16 серпня приблизно 38 тисяч автомобілів рушили з тимчасово окупованого півострова на територію Росії. Минулого разу, після вибухів у Новофедорівці, було приблизно 37 тисяч автомобілів, що виїжджали з території Кримського півострова у бік рф, йдеться у повідомленні.

Крим (14239) Керченський міст (540)
Топ коментарі
+8
Крысчане, не перегрузите мост! Может и упасть!!!
показати весь коментар
17.08.2022 17:28 Відповісти
+8
100% бавовна
показати весь коментар
17.08.2022 17:32 Відповісти
+6
показати весь коментар
17.08.2022 18:07 Відповісти
Крысчане, не перегрузите мост! Может и упасть!!!
показати весь коментар
17.08.2022 17:28 Відповісти
та пусть бы упал когда на нем будет максимальное число кацапов!
показати весь коментар
17.08.2022 17:29 Відповісти
Весь цимус в том, что это не крымчане. Это понаехи рванули в свои *****. мясо путлера должно быть мясом, это теперь его заложники. Погрелись на крымских пляжах? Погрейтесь теперь от прилетов горячих приветов из Украины, кацапоматки...
показати весь коментар
17.08.2022 17:48 Відповісти
показати весь коментар
17.08.2022 17:30 Відповісти
100% бавовна
показати весь коментар
17.08.2022 17:32 Відповісти
мамулечка в деревянном домике
показати весь коментар
17.08.2022 17:50 Відповісти
Скоріше роблять живий щит для моста.
показати весь коментар
17.08.2022 17:49 Відповісти
показати весь коментар
17.08.2022 18:07 Відповісти
оце так засцяли,
трошки бавовни і все, москалі пообсирались
показати весь коментар
17.08.2022 18:17 Відповісти
Не на тому березі встановили

Кордон буде за Кубанню
показати весь коментар
17.08.2022 20:20 Відповісти
выпускают типа элиту
показати весь коментар
17.08.2022 22:25 Відповісти
 
 