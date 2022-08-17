Після вибухів у Криму російські окупанти встановили КПП перед в’їздом на Керченський міст: перевіряють тих, хто виїжджає

Після вибухів у Криму окупанти встановили КПП перед в’їздом на Керченський міст, перевіряють тих, хто покидає півострів.

Про це повідомив координатор КримSOS Денис Савченко в ефірі телеканалу 1+1, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Окупаційна влада встановила контрольно-пропускний пункт перед в’їздом на Керченський міст. І на КПП перевіряють тих, хто покидає Крим. Зокрема, перевіряють документи, автівки та особисті речі", – зазначив координатор КримSOS.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти заявили про тимчасове перекриття Керченського мосту та ремонт мосту в районі Каховській ГЕС, - Хлань

За його словами, після вибухів у Криму 16 серпня приблизно 38 тисяч автомобілів рушили з тимчасово окупованого півострова на територію Росії. Минулого разу, після вибухів у Новофедорівці, було приблизно 37 тисяч автомобілів, що виїжджали з території Кримського півострова у бік рф, йдеться у повідомленні.