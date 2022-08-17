УКР
Новини Війна
1 187 4

Окупанти заблокували виїзд з Мелітополя у бік окупованого Криму, на в’їзді в місто проводять тотальну фільтрацію, - Федоров

мелітополь

У колаборантів та російських військових паніка через вибухи в Криму.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, зранку 17 серпня у місті пролунав гучний вибух поблизу однієї з комендатур окупантів. Наразі відомо, що окупанти заблокували виїзд з Мелітополя в сторону Криму. На в’їзді проводять тотальну фільтрацію. Після попереднього вибуху на початку тижня припинено трансляцію пропагандистського телебачення в Мелітополі.

Читайте також: У Мелітополі чутно вибух в районі, де розташована комендатура окупантів, - Федоров

Російські військові почали вивозити свої сім’ї з Мелітополя, а після серії вибухів у Криму окупанти та колаборанти запанікували. У зв’язку з вибухами виїзд через Крим закрито.

Через несприятливі погодні умови виїзд через Василівку 16 серпня був перекритий. Люди у черзі з тимчасово окупованих територій чекають на виїзд від 1 до 5 діб.

Також читайте: Після вибухів у Мелітополі окупанти почали проводити масову фільтрацію цивільних, - Федоров

Крим (14239) Мелітополь (779) Запорізька область (4080) Федоров Іван (653)
Коментувати
А шо такоє шо случілась???
17.08.2022 17:45 Відповісти
раньше были все контуженные не могли выехать, а сейчас все выздоровели и хотят уехать
17.08.2022 17:49 Відповісти
шукають агентів британської розвідки
чи агента 007
17.08.2022 18:13 Відповісти
а агент-орденоносец-федоров вже пройшов ту фільтрацію, чи тільки на кпп конча заспи проходить щодня?
17.08.2022 18:41 Відповісти
 
 