Окупанти заблокували виїзд з Мелітополя у бік окупованого Криму, на в’їзді в місто проводять тотальну фільтрацію, - Федоров
У колаборантів та російських військових паніка через вибухи в Криму.
Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, зранку 17 серпня у місті пролунав гучний вибух поблизу однієї з комендатур окупантів. Наразі відомо, що окупанти заблокували виїзд з Мелітополя в сторону Криму. На в’їзді проводять тотальну фільтрацію. Після попереднього вибуху на початку тижня припинено трансляцію пропагандистського телебачення в Мелітополі.
Російські військові почали вивозити свої сім’ї з Мелітополя, а після серії вибухів у Криму окупанти та колаборанти запанікували. У зв’язку з вибухами виїзд через Крим закрито.
Через несприятливі погодні умови виїзд через Василівку 16 серпня був перекритий. Люди у черзі з тимчасово окупованих територій чекають на виїзд від 1 до 5 діб.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
чи агента 007