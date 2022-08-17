Німеччина докладає всіх зусиль для завершення війни, але умови визначатиме Київ, - МЗС ФРН
Німеччина докладатиме всіх зусиль на міжнародних майданчиках, де вона має вплив, для наближення миру в Україні, але формат такого миру має визначати Київ.
Про це заявив представник МЗС ФРН Крістоф Бургер на брифінгу в Берліні у середу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"У всіх переговорах, які веде федеральний уряд з міжнародними партнерами, з іншими країнами, які мають вплив, само собою, постійно порушується питання, як можуть міжнародні актори разом завершити цю війну… Це є центральною зовнішньополітичною темою для Німеччини в ці часи. Тому ми постійно шукаємо можливості надання дипломатичної допомоги для завершення війни. Але щодо переговорів і їх форматів має вирішувати Україна, з нашої точки зору", - заявив Бургер.
За його словами, Німеччина вітає всі кроки, які сприяли б завершенню цієї незаконної загарбницької війни Росії проти України, яка триває вже пів року.
Жертвою тут є Україна, вона використовує своє право на самозахист, "тому цілком зрозуміло, що те, коли, за яких умов і в яких форматах Україна буде готова до перемовин, має вирішувати вона сама", додав дипломат.
Бургер зазначив, що міністр закордонних справ Анналена Бербок обговорювала українську тематику з турецьким колегою в Туреччині, з китайським – на Балі (Індонезія), представниками країн, які мають вплив.
Представник німецького МЗС також згадав у контексті міжнародних зусиль заплановану зустріч керівників України, Туреччини та ООН у Львові. Під проводом Туреччини та ООН завершилися успіхом переговори щодо експорту українського зерна, зазначив він, додавши, що необхідно підтримувати такі зусилля, і Берлін "буде це робити, де може, адже це те, що стоїть на порядку денному".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
а какого черта Украина должна сдаваться хутину, если у немцев убытки? Это проблемы немцев и их игр в поддавки с ******
ДАВИДЮК: Ердоган і Гуттереш бояться їхати в Київ, треба добивати путіна, світ боїться росію
https://youtu.be/uNeaIcRWISs
17 авг. 2022 г. В ефірі 24 каналу політолог Микола Давидюк вважає, що генсек ООН Гуттереш та президент Туреччини Ердоган бояться їхати в Київ, тому зустріч буде у Львові. Він закликав не піддаватись тиску на цій зустрічі.
лицемірні німці.....
на умовах 1991 року...... не менше ... а от західна цивілізація має усвідомити відпвідальність за те що дозволили росії змінювати кордони після другої світової.....
Трое справа на этом фото - Дерипаска, Лавров и любовница Лаврова.
Дерипаска очень недоволен этим фото. Требует его незамедлительно удалить из Интернета навсегда.
Давайте поможем Дерипаске и всем скажем, что это фото надо удалить. А то вдруг кто-то не узнает и не удалит.