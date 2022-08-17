Німеччина докладає всіх зусиль для завершення війни, але умови визначатиме Київ, - МЗС ФРН

Німеччина докладатиме всіх зусиль на міжнародних майданчиках, де вона має вплив, для наближення миру в Україні, але формат такого миру має визначати Київ.

Про це заявив представник МЗС ФРН Крістоф Бургер на брифінгу в Берліні у середу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"У всіх переговорах, які веде федеральний уряд з міжнародними партнерами, з іншими країнами, які мають вплив, само собою, постійно порушується питання, як можуть міжнародні актори разом завершити цю війну… Це є центральною зовнішньополітичною темою для Німеччини в ці часи. Тому ми постійно шукаємо можливості надання дипломатичної допомоги для завершення війни. Але щодо переговорів і їх форматів має вирішувати Україна, з нашої точки зору", - заявив Бургер.

За його словами, Німеччина вітає всі кроки, які сприяли б завершенню цієї незаконної загарбницької війни Росії проти України, яка триває вже пів року.

Жертвою тут є Україна, вона використовує своє право на самозахист, "тому цілком зрозуміло, що те, коли, за яких умов і в яких форматах Україна буде готова до перемовин, має вирішувати вона сама", додав дипломат.

Бургер зазначив, що міністр закордонних справ Анналена Бербок обговорювала українську тематику з турецьким колегою в Туреччині, з китайським – на Балі (Індонезія), представниками країн, які мають вплив.

Представник німецького МЗС також згадав у контексті міжнародних зусиль заплановану зустріч керівників України, Туреччини та ООН у Львові. Під проводом Туреччини та ООН завершилися успіхом переговори щодо експорту українського зерна, зазначив він, додавши, що необхідно підтримувати такі зусилля, і Берлін "буде це робити, де може, адже це те, що стоїть на порядку денному".