Німеччина докладає всіх зусиль для завершення війни, але умови визначатиме Київ, - МЗС ФРН

німеччина

Німеччина докладатиме всіх зусиль на міжнародних майданчиках, де вона має вплив, для наближення миру в Україні, але формат такого миру має визначати Київ.

Про це заявив представник МЗС ФРН Крістоф Бургер на брифінгу в Берліні у середу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"У всіх переговорах, які веде федеральний уряд з міжнародними партнерами, з іншими країнами, які мають вплив, само собою, постійно порушується питання, як можуть міжнародні актори разом завершити цю війну… Це є центральною зовнішньополітичною темою для Німеччини в ці часи. Тому ми постійно шукаємо можливості надання дипломатичної допомоги для завершення війни. Але щодо переговорів і їх форматів має вирішувати Україна, з нашої точки зору", - заявив Бургер.

За його словами, Німеччина вітає всі кроки, які сприяли б завершенню цієї незаконної загарбницької війни Росії проти України, яка триває вже пів року.

Жертвою тут є Україна, вона використовує своє право на самозахист, "тому цілком зрозуміло, що те, коли, за яких умов і в яких форматах Україна буде готова до перемовин, має вирішувати вона сама", додав дипломат.

Бургер зазначив, що міністр закордонних справ Анналена Бербок обговорювала українську тематику з турецьким колегою в Туреччині, з китайським – на Балі (Індонезія), представниками країн, які мають вплив.

Представник німецького МЗС також згадав у контексті міжнародних зусиль заплановану зустріч керівників України, Туреччини та ООН у Львові. Під проводом Туреччини та ООН завершилися успіхом переговори щодо експорту українського зерна, зазначив він, додавши, що необхідно підтримувати такі зусилля, і Берлін "буде це робити, де може, адже це те, що стоїть на порядку денному".

Топ коментарі
+5
Вырастили убийцу хутина своими играми в бизнес ,теперь плачутся что у них убытки.

а какого черта Украина должна сдаваться хутину, если у немцев убытки? Это проблемы немцев и их игр в поддавки с ******
17.08.2022 17:45 Відповісти
17.08.2022 17:45 Відповісти
+5
О, началось, пердоган и гутериш уже во Львове, будут уговаривать Украину капитулировать, а германия и другие друзья рашки (ждем скорых заявлений от франции, италии и т.д.) будут подпевать..
17.08.2022 17:48 Відповісти
17.08.2022 17:48 Відповісти
+5
Где оружие швабы ?
17.08.2022 17:54 Відповісти
17.08.2022 17:54 Відповісти
Вырастили убийцу хутина своими играми в бизнес ,теперь плачутся что у них убытки.

а какого черта Украина должна сдаваться хутину, если у немцев убытки? Это проблемы немцев и их игр в поддавки с ******
17.08.2022 17:45 Відповісти
17.08.2022 17:45 Відповісти
Класне інтервью на цю тему . Пропоную

ДАВИДЮК: Ердоган і Гуттереш бояться їхати в Київ, треба добивати путіна, світ боїться росію

https://youtu.be/uNeaIcRWISs

17 авг. 2022 г. В ефірі 24 каналу політолог Микола Давидюк вважає, що генсек ООН Гуттереш та президент Туреччини Ердоган бояться їхати в Київ, тому зустріч буде у Львові. Він закликав не піддаватись тиску на цій зустрічі.
17.08.2022 17:47 Відповісти
17.08.2022 17:47 Відповісти
"Зусиль" не треба,тільки зброю по максимуму!
17.08.2022 17:45 Відповісти
17.08.2022 17:45 Відповісти
Не Київ має визначати, а міжнародне право. Бо так легко залишити Україну сам на сам з мордором, хай, мовляв, домовляється сама... якщо виживе...
17.08.2022 17:47 Відповісти
17.08.2022 17:47 Відповісти
О, началось, пердоган и гутериш уже во Львове, будут уговаривать Украину капитулировать, а германия и другие друзья рашки (ждем скорых заявлений от франции, италии и т.д.) будут подпевать..
17.08.2022 17:48 Відповісти
17.08.2022 17:48 Відповісти
склоняют Украину к капитуляции
17.08.2022 17:49 Відповісти
17.08.2022 17:49 Відповісти
Краще, щоб Німеччина не заважала своєю діяльностю.
17.08.2022 17:53 Відповісти
17.08.2022 17:53 Відповісти
росія з ****** напала а Україна має визначати на яких умовах підписувати мір......

лицемірні німці.....

на умовах 1991 року...... не менше ... а от західна цивілізація має усвідомити відпвідальність за те що дозволили росії змінювати кордони після другої світової.....
17.08.2022 17:54 Відповісти
17.08.2022 17:54 Відповісти
нінігі..Ви забули про репарації..падли нам рознесли пів країни, повбивали та скалічили людей
17.08.2022 17:57 Відповісти
17.08.2022 17:57 Відповісти
Где оружие швабы ?
17.08.2022 17:54 Відповісти
17.08.2022 17:54 Відповісти
Украина хочет вести переговоры с Германией, чтобы Германия отдала половину Германии России.
17.08.2022 17:54 Відповісти
17.08.2022 17:54 Відповісти
Проф. Преображенский



Трое справа на этом фото - Дерипаска, Лавров и любовница Лаврова.
Дерипаска очень недоволен этим фото. Требует его незамедлительно удалить из Интернета навсегда.
Давайте поможем Дерипаске и всем скажем, что это фото надо удалить. А то вдруг кто-то не узнает и не удалит.
17.08.2022 18:05 Відповісти
17.08.2022 18:05 Відповісти
Тому ми постійно шукаємо можливості надання дипломатичної допомоги для завершення війни. Починаючи з 2014 року путінська німецька шльондра меркель.разом з куйлом , надипломатили для України кроваву війну із десятками тисяч смертей українського народу,розрушеною економікою.окупованими територіями.Фріци є вороги України і її народу.вони є співучасники і помічники куйла у війні з Україною.
17.08.2022 18:09 Відповісти
17.08.2022 18:09 Відповісти
 
 