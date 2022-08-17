УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7060 відвідувачів онлайн
Новини Війна
1 623 5

Каховська ГЕС в окупації працює на 30–40% потужності, якщо зупиниться, то катастрофи не буде, - гендиректор Укргідроенерго Сирота

гес,каховська

Українська влада ще не розуміє, чи буде працювати захоплена росіянами Каховська ГЕС взимку, а зараз вона дає 30-40% потужності.

Про це повідомив в інтерв’ю Forbes Ukraine генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми поки що не розуміємо, чи буде працювати зимою Каховська ГЕС, яка з перших днів війни в окупації. Зараз станція працює трьома агрегатами з шести - це 30–40% потужності", - заявив Сирота.

Каховська гідроелектростанція функціонує за рівним графіком тільки в денні години - з 8:00 до 22:00 - та не бере участі в балансуванні енергосистеми України. Зараз Укргідроенерго не може постачати туди запчастини для підготовки до осінньо-зимового періоду.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російські "Гради" ведуть вогонь з території Каховської ГЕС, щоб викликати вогонь ЗСУ у відповідь. ВIДЕО

"Станція може працювати достатньо довго, якщо не буде зовнішнього втручання в її діяльність. Тобто не буде обстрілів ліній електропередач та підстанцій, нищення обладнання. Втім, якщо станція зупиниться, то катастрофи не буде. Вода буде йти через водозливну греблю. Тому не буде ні прориву дамби, ні обміління", - наголосив Сирота.

Нині компанія оцінює збитки, завдані російськими військовими гідротехнічній споруді Каховської ГЕС. "Укргідроенерго" збирає документи для подачі позову на Росію до Європейського суду з прав людини.

Нагадаємо, російські війська навмисно створюють свої бази на стратегічних об'єктах, де їх не знищуватимуть ЗСУ.

Зокрема, на Каховській ГЕС, яка опинилася в окупації наприкінці лютого.

Також читайте: Окупанти заявили про тимчасове перекриття Керченського мосту та ремонт мосту в районі Каховській ГЕС, - Хлань

Якщо окупанти завдадуть пошкоджень на ГЕС, це призведе до затоплення великої кількості населених пунктів.

Автор: 

ГЕС (214) Нова Каховка (181) енергетика (2696) Укргідроенерго (351)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
то він кацапам пропонує турбіни корбою крутити?
показати весь коментар
17.08.2022 17:54 Відповісти
Головне, що міст не працює для важкої техніки. А все інше - то х...ня, як говорив Дід Панас.
показати весь коментар
17.08.2022 17:54 Відповісти
В наступній інформації написано, що вже працює...
показати весь коментар
17.08.2022 18:27 Відповісти
Та яка катастрофа?! Хоть всі зупиніть. Ото якщо Єрмак з Боневтіком деть *********** ото трагедія.
показати весь коментар
17.08.2022 18:31 Відповісти
ну хоть ту нет зашквара....пока правда
показати весь коментар
17.08.2022 18:50 Відповісти
 
 