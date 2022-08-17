Каховська ГЕС в окупації працює на 30–40% потужності, якщо зупиниться, то катастрофи не буде, - гендиректор Укргідроенерго Сирота

Українська влада ще не розуміє, чи буде працювати захоплена росіянами Каховська ГЕС взимку, а зараз вона дає 30-40% потужності.

Про це повідомив в інтерв’ю Forbes Ukraine генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми поки що не розуміємо, чи буде працювати зимою Каховська ГЕС, яка з перших днів війни в окупації. Зараз станція працює трьома агрегатами з шести - це 30–40% потужності", - заявив Сирота.

Каховська гідроелектростанція функціонує за рівним графіком тільки в денні години - з 8:00 до 22:00 - та не бере участі в балансуванні енергосистеми України. Зараз Укргідроенерго не може постачати туди запчастини для підготовки до осінньо-зимового періоду.

"Станція може працювати достатньо довго, якщо не буде зовнішнього втручання в її діяльність. Тобто не буде обстрілів ліній електропередач та підстанцій, нищення обладнання. Втім, якщо станція зупиниться, то катастрофи не буде. Вода буде йти через водозливну греблю. Тому не буде ні прориву дамби, ні обміління", - наголосив Сирота.

Нині компанія оцінює збитки, завдані російськими військовими гідротехнічній споруді Каховської ГЕС. "Укргідроенерго" збирає документи для подачі позову на Росію до Європейського суду з прав людини.

Нагадаємо, російські війська навмисно створюють свої бази на стратегічних об'єктах, де їх не знищуватимуть ЗСУ.

Зокрема, на Каховській ГЕС, яка опинилася в окупації наприкінці лютого.

Якщо окупанти завдадуть пошкоджень на ГЕС, це призведе до затоплення великої кількості населених пунктів.