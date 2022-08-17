Російські окупанти відновили міст на греблі Каховської ГЕС: допомогла місцева фірма, - Хлань
На Херсонщині загарбники відновили міст на греблі Каховської ГЕС.
Про це Укрінформу розповів депутат Херсонської облради Сергій Хлань, передає Цензор.НЕТ.
"Міст по греблі Каховської ГЕС - вони вже його відновили", - повідомив Хлань.
За його словами, ремонтувати міст ворогу допомогла місцева фірма "Олеся".
1. Накрыть мост, но сохранив его ремонтопригодность.
2. Во время проведения ремонтных работ добит мост, но уже с трудолюбивыми сотрудниками фирмы "Олеся".