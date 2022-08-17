УКР
Російські окупанти відновили міст на греблі Каховської ГЕС: допомогла місцева фірма, - Хлань

На Херсонщині загарбники відновили міст на греблі Каховської ГЕС.

Про це Укрінформу розповів депутат Херсонської облради Сергій Хлань, передає Цензор.НЕТ.

"Міст по греблі Каховської ГЕС - вони вже його відновили", - повідомив Хлань.

За його словами, ремонтувати міст ворогу допомогла місцева фірма "Олеся".

Топ коментарі
+77
Причем в два этапа:
1. Накрыть мост, но сохранив его ремонтопригодность.
2. Во время проведения ремонтных работ добит мост, но уже с трудолюбивыми сотрудниками фирмы "Олеся".
17.08.2022 18:12 Відповісти
+74
Ця "Олеся" просто ***** продажна.
17.08.2022 17:55 Відповісти
+51
Да нужно было ******* днем, и киздец Олесе
17.08.2022 17:57 Відповісти
Як до голови приставлять автомата впевнений що мало хто буде грати в героів, дуже гидко читати коменти де вже без суда і слідства вирок. Жити хочуть усі... війна це не забавка.
17.08.2022 21:06 Відповісти
Не хочу ни кого удивить, но при строительстве Крымского моста тоже отличились наши компании.
17.08.2022 21:48 Відповісти
