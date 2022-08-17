У Раді тривають дискусії щодо дозволів на виїзд чоловіків за кордон. Немає впевненості, що воно буде вирішене найближчим часом, - "слуга народу" Веніславський

Питання лібералізації виїзду за кордон для чоловіків призовного віку навряд чи буде вирішене у Верховній Раді найближчим часом.

Про це заявив народний депутат, член Комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський ("СН"), передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Питання перетину кордону громадянами України чоловічої статі, які є військового віку від 18 до 60 років, достатньо жваво дискутується в парламенті з другого чи третього місяця війни. Є багато працівників та професій, які затребувані за кордоном. Періодично наші колеги, народні депутати реєструють ініціативи і пропонують для обговорення щодо можливості дозволу виїжджати за кордон для певної категорії осіб", - сказав Веніславський.

За його словами, найчастіше пропонують дозволити виїзд морякам, які працюють на іноземних торгових суднах та заробляють кошти, що потім надходять до України.

"Це питання дуже складне та неоднозначне. На сьогодні немає єдності у розумінні того, варто або ні лібералізувати виїзд за кордон для певних категорій осіб, які не служать у ЗСУ, не проходили військову службу та не мають військових навичок", - сказав депутат.

Він також згадав про відповідь Президента на петицію, зазначивши, що "всі громадяни України є рівними та встановлювати якісь преференції або обмеження залежно від професійних навичок чи професій держава не може і не буде".

За словами депутата, наразі немає гострої потреби в додатковій мобілізації. Однак періодично проводиться призов на військову службу за мобілізацією, включаючи тих, хто не проходив військову службу. Водночас є спеціальності, яких гостро потребує сектор безпеки й оборони, наприклад лікарі, працівники служби зв’язку тощо. "Питання лібералізації виїзду за кордон ще не вирішене", - сказав він.

"Центри комплектування та соціального захисту, колишні військкомати, вручають повістки та мобілізують осіб, які потрібні для відповідних цілей. … Відповідно, у будь-який час може виникнути потреба щодо додаткової мобілізації чи призову конкретної категорії осіб", - додав Веніславський.

Він також зауважив, що у парламенті зареєстровані законодавчі ініціативи щодо посилення відповідальності за незаконний перетин кордону особами призовного віку.

"Думаю, що поки це питання не вирішене, і немає впевненості, що воно буде вирішене найближчим часом, зважаючи на гостроту і дискусійність", - заявив Веніславський.

Він також нагадав, що студенти та деякі інші категорії громадян, які за законом мають право на відстрочку від призову, можуть виїжджати за межі країни за наявності відповідних підтверждуючих документів.