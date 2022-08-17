Рада за час воєнного стану збиралася 24 рази: ухвалила 234 закони, - Стефанчук

Верховна Рада із початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну збиралася 24 рази та ухвалила 234 закони у цілому.

Про це повідомив Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Декілька цифр про те, як працює Верховна Рада України в умовах воєнного стану. Із 24 лютого по 17 серпня 2022 року парламент збирався 24 рази, народні депутати розглянули 431 питання порядку денного й ухвалили 234 закони у цілому", - зазначив Стефанчук.

За його словами, за час дії воєнного стану акти стосувалися національної безпеки, податкової та митної політики й правоохоронної діяльності.

Також парламент направив 15 звернень до міжнародної спільноти, більшість із яких — щодо російської збройної агресії. Ці звернення парламентарії підтримували одностайно, як і рішення про визнання РФ — державою-терористом.

"Так само від імені керівництва парламенту направлено десятки звернень до парламентів та урядів держав світу. Наша країна живе у війні майже пів року. Виклики — щодня. І ми здобуваємо власний досвід у цій боротьбі. Зокрема, на законодавчому рівні", - зазначив Стефанчук.

Він зазначив, що за аналогічний період 2021 року Верховна Рада України збиралася 37 разів, під час засідань народні обранці розглянули 404 питання порядку денного й ухвалили 138 законів у цілому.