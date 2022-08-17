УКР
Новини Війна
784 27

Рада за час воєнного стану збиралася 24 рази: ухвалила 234 закони, - Стефанчук

стефанчук

Верховна Рада із початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну збиралася 24 рази та ухвалила 234 закони у цілому.

Про це повідомив Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Декілька цифр про те, як працює Верховна Рада України в умовах воєнного стану. Із 24 лютого по 17 серпня 2022 року парламент збирався 24 рази, народні депутати розглянули 431 питання порядку денного й ухвалили 234 закони у цілому", - зазначив Стефанчук.

За його словами, за час дії воєнного стану акти стосувалися національної безпеки, податкової та митної політики й правоохоронної діяльності.

Також парламент направив 15 звернень до міжнародної спільноти, більшість із яких — щодо російської збройної агресії. Ці звернення парламентарії підтримували одностайно, як і рішення про визнання РФ — державою-терористом.

"Так само від імені керівництва парламенту направлено десятки звернень до парламентів та урядів держав світу. Наша країна живе у війні майже пів року. Виклики — щодня. І ми здобуваємо власний досвід у цій боротьбі. Зокрема, на законодавчому рівні", - зазначив Стефанчук.

Він зазначив, що за аналогічний період 2021 року Верховна Рада України збиралася 37 разів, під час засідань народні обранці розглянули 404 питання порядку денного й ухвалили 138 законів у цілому.

Автор: 

ВР (15235) воєнний стан (587) Стефанчук Руслан (782)
Топ коментарі
+11
Он и не хотел готовиться

17.08.2022 18:19 Відповісти
+9
за полгода 24 раза?...ну и заплатите им за 24 раза... и вычтите всякие там доплаты и прочее...
а что они делати в остальное время??? в ТРО наверное были...
17.08.2022 18:14 Відповісти
+8
Деятельность ВРУ ( работой - это трудно назвать) до войны неадекватна обстановке вокруг нашей страны, во время войны - никакая, особенно с учётом монакских и остальных "батальонов", перспектива весьма туманна, тем более с учётом рейтинга доверия, а точнее недоверия гавнодепутатам. Страна оказалась НЕ ГОТОВОЙ к большой войне
17.08.2022 18:13 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
теперь мы все им должны по кубику и хате двоповэрховий на пагорбах печерских..
17.08.2022 18:12 Відповісти
Проголосувати за звернення до всього світу про вбивство азовців в Оленівкі бажаючих чомусь не знайшлося
17.08.2022 19:54 Відповісти
Деятельность ВРУ ( работой - это трудно назвать) до войны неадекватна обстановке вокруг нашей страны, во время войны - никакая, особенно с учётом монакских и остальных "батальонов", перспектива весьма туманна, тем более с учётом рейтинга доверия, а точнее недоверия гавнодепутатам. Страна оказалась НЕ ГОТОВОЙ к большой войне
17.08.2022 18:13 Відповісти
Он и не хотел готовиться

17.08.2022 18:19 Відповісти
за полгода 24 раза?...ну и заплатите им за 24 раза... и вычтите всякие там доплаты и прочее...
а что они делати в остальное время??? в ТРО наверное были...
17.08.2022 18:14 Відповісти
Та їм пофіг та зарплата. Заберіть у депутата усі можливості отримувати дохід завдяки його статусу, залиште лише зарплату (якою вона б не була), - і побачите, скільки охочих залишиться працювати "на благо народу". Що теперішніх "державників", що майбутніх.
17.08.2022 20:56 Відповісти
зібрати би вас там падл і ще тих хто чкурнув в Монако - і калібрами , калібрами сук...
17.08.2022 18:15 Відповісти
в чем конкретно вы их обвиняете? у нас во времена Пороха вот так же мечтали поубивать всех нардепов. Кровь пролили. выбрали Зелю
вы довольны?
так что - каждый состав парламента надо расстреливать?
или может в себе что-то поменять и перестать выбирать в парламент кого попало?
17.08.2022 19:16 Відповісти
"так что - каждый состав парламента надо расстреливать?" - да. По закону, когда-нибудь, это должно перейти в качество.
17.08.2022 19:28 Відповісти
нет такого закона - расстреливать. Это только москали и коммуняки чуть что - расстреливают, убивают, насилуют.
А закон перехода количества в качество означает частые внеочередные парламентские выборы. Вот в Израиле например за 1 год выборы в парламент были ТРИЖДЫ.
РАБОТАТЬ потому что надо - и не только нардепам, но и избирателям.
само собой "ЭТО" из количества в качество не "перейдет".
Работать надо избирателям. ГОЛОВОЙ.
17.08.2022 20:21 Відповісти
Хочу эту тупорылою,жирную свинью увидеть в окопах
показати весь коментар
17.08.2022 18:18 Відповісти
если Зелю убьют то он будет президентом Украины. вернее и.о. президента, как Турчинов когда Янык сбежал.
готовьтесь.
17.08.2022 19:17 Відповісти
На него не налезет ни один броник и ни одна каска.
И в день будет есть минимум 5 сухпайков.
17.08.2022 19:25 Відповісти
лишний вес не от слишком большого количества еды, а от того что у человека инсулинорезистентность, а он ест углеводы
короче не от количества еды а от его качества.
17.08.2022 20:22 Відповісти
То что творят эти ЗЕ это стеб на простыми украинцами
17.08.2022 18:19 Відповісти
не рада а зрада...............
17.08.2022 18:24 Відповісти
А чому я на роботі був 120 (+/-) днів по 8 годин на день без вихідних у святкові дні через воєнний стан, які ця рада за 24 рази (а не робочі дні) за пів року встигла скасувати? Коли наш народ навчиться обирати БорІсів, Джонсонів? Чи ця війна додасть клепки нашим людям?
17.08.2022 18:29 Відповісти
"...Чи ця війна додасть клепки нашим людям?" - Сумніваюсь. Буде як завжди, - 20% притомних виправлятимуть ідіотські рішення та вчинки інших 80-ти.
До політичної зрілості нашому виборцю ще далеко. І поки він обирає вухами, очима та шлунково-кишечним трактом - будемо мати те, що маємо.
17.08.2022 21:08 Відповісти
Так відтягнулись перед вторгненням по курортам. Аж на рекордні півтора місяці прибухнули не звертаючи уваги на протести патріотичної опозиції
17.08.2022 18:30 Відповісти
Аж 24 рази за майже 6 місяців. Не переробилися підари ? Може їм пора на курорт ?
17.08.2022 18:39 Відповісти
Ці злодії своїми законами під час війни προςραλι всю єкономіку країни.
17.08.2022 18:45 Відповісти
отэто переработались капец.
а кто-то понимает что если зелю к примеру убьют на войне то и.о. президента будет эта жирная морда Стефанчук?
а потом вице-спикеры по очереди.
17.08.2022 19:15 Відповісти
Главное, что во время войны и отсуствия финансов, успели себе значительно повысить зарплату.
17.08.2022 19:22 Відповісти
Ах які молодці і ні один не загинув
17.08.2022 19:28 Відповісти
Перетрудилися, *****!
17.08.2022 19:52 Відповісти
А цей кабан не хоче повернути канал РАДА по призначенню - ДО ДЕПУТАТСЬКОГО ВПЛИВУ Й КОРИСТУВАННЯ . Змарафо(ет)нили увесь тв простір й думають все так і сайдьот?
17.08.2022 20:22 Відповісти
состоялась историческая поездка в Оман... впервые в истории современной Украины поговорил с президентом Ботсваны...поговорил с президентом Гвинеи-Бисау... поговорил с президентом Ганы... поговорил с президентом Замбии...
17.08.2022 20:55 Відповісти
 
 