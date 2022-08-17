Рада за час воєнного стану збиралася 24 рази: ухвалила 234 закони, - Стефанчук
Верховна Рада із початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну збиралася 24 рази та ухвалила 234 закони у цілому.
Про це повідомив Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Декілька цифр про те, як працює Верховна Рада України в умовах воєнного стану. Із 24 лютого по 17 серпня 2022 року парламент збирався 24 рази, народні депутати розглянули 431 питання порядку денного й ухвалили 234 закони у цілому", - зазначив Стефанчук.
За його словами, за час дії воєнного стану акти стосувалися національної безпеки, податкової та митної політики й правоохоронної діяльності.
Також парламент направив 15 звернень до міжнародної спільноти, більшість із яких — щодо російської збройної агресії. Ці звернення парламентарії підтримували одностайно, як і рішення про визнання РФ — державою-терористом.
"Так само від імені керівництва парламенту направлено десятки звернень до парламентів та урядів держав світу. Наша країна живе у війні майже пів року. Виклики — щодня. І ми здобуваємо власний досвід у цій боротьбі. Зокрема, на законодавчому рівні", - зазначив Стефанчук.
Він зазначив, що за аналогічний період 2021 року Верховна Рада України збиралася 37 разів, під час засідань народні обранці розглянули 404 питання порядку денного й ухвалили 138 законів у цілому.
а что они делати в остальное время??? в ТРО наверное были...
вы довольны?
так что - каждый состав парламента надо расстреливать?
или может в себе что-то поменять и перестать выбирать в парламент кого попало?
А закон перехода количества в качество означает частые внеочередные парламентские выборы. Вот в Израиле например за 1 год выборы в парламент были ТРИЖДЫ.
РАБОТАТЬ потому что надо - и не только нардепам, но и избирателям.
само собой "ЭТО" из количества в качество не "перейдет".
Работать надо избирателям. ГОЛОВОЙ.
готовьтесь.
И в день будет есть минимум 5 сухпайков.
короче не от количества еды а от его качества.
До політичної зрілості нашому виборцю ще далеко. І поки він обирає вухами, очима та шлунково-кишечним трактом - будемо мати те, що маємо.
а кто-то понимает что если зелю к примеру убьют на войне то и.о. президента будет эта жирная морда Стефанчук?
а потом вице-спикеры по очереди.