Сховок з російською зброєю і боєприпасами виявили у селі біля Чорнобиля

У Київській області в зоні відчуження прикордонники виявили схрон зі зброєю та боєприпасами, який залишили російські військові.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України, як інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що на території зони відчуження у селі Запілля, що розташоване за 15 км від Чорнобильської АЕС, неподалік колишніх позицій окупаційних військ, виявили схрон росіян.

Окупанти залишили після відходу з території Київщини два дерев’яні ящики з п’ятьма 152 мм осколково-фугасними снарядами, два постріли до РПГ-7В, один реактивний двигун до пострілу РПГ-7В.

Сховок з російською зброєю і боєприпасами виявили у селі біля Чорнобиля 01


Сховок з російською зброєю і боєприпасами виявили у селі біля Чорнобиля 02


Сховок з російською зброєю і боєприпасами виявили у селі біля Чорнобиля 03


Сховок з російською зброєю і боєприпасами виявили у селі біля Чорнобиля 04

то сцикуна лисого з кварталу 95 схованка на всяк пожарний
17.08.2022 18:42 Відповісти
Снаряди 152мм повернуться власникам - з гармати Мста.
17.08.2022 18:47 Відповісти
От трястя.. то наші "мисливці" залишили про всяк випадок, якщо військові знову добу дрочити будуть а кацапи полізуть з білорусі на Київ
17.08.2022 18:56 Відповісти
 
 