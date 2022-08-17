Сховок з російською зброєю і боєприпасами виявили у селі біля Чорнобиля

У Київській області в зоні відчуження прикордонники виявили схрон зі зброєю та боєприпасами, який залишили російські військові.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України, як інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що на території зони відчуження у селі Запілля, що розташоване за 15 км від Чорнобильської АЕС, неподалік колишніх позицій окупаційних військ, виявили схрон росіян.

Окупанти залишили після відходу з території Київщини два дерев’яні ящики з п’ятьма 152 мм осколково-фугасними снарядами, два постріли до РПГ-7В, один реактивний двигун до пострілу РПГ-7В.

Також дивіться: Два схрони з боєприпасами виявили на Чернігівщині, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж











