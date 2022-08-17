Сховок з російською зброєю і боєприпасами виявили у селі біля Чорнобиля
У Київській області в зоні відчуження прикордонники виявили схрон зі зброєю та боєприпасами, який залишили російські військові.
Про це повідомили у Державній прикордонній службі України, як інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що на території зони відчуження у селі Запілля, що розташоване за 15 км від Чорнобильської АЕС, неподалік колишніх позицій окупаційних військ, виявили схрон росіян.
Окупанти залишили після відходу з території Київщини два дерев’яні ящики з п’ятьма 152 мм осколково-фугасними снарядами, два постріли до РПГ-7В, один реактивний двигун до пострілу РПГ-7В.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Гоша Фантомас #478094
показати весь коментар17.08.2022 18:42 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Харьков Сумской
показати весь коментар17.08.2022 18:47 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Oleg Mamont
показати весь коментар17.08.2022 18:56 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль