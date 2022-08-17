У Києві близько третини освітніх закладів не готові до роботи, - військова адміністрація
У Києві близько третини комунальних освітніх закладів не готові до нового навчального року.
Про це повідомила Київська міська військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Нас часто запитують про новий навчальний рік. Відповідаємо: Київ готується. На даний момент всі комунальні заклади освіти вже обстежено. А це 1063 приміщення", - ідеться у повідомленні.
У КМВА зауважили, що 740 приміщень освітніх закладів рекомендовані до відкриття, адже мають наявне укриття.
Навчальних закладів, у яких укриття відсутні або не рекомендовані для населення, – 323.
Загалом Київ має 68% наявних укриттів.
